Cómo ofrecer apoyo cuando ocurre un tiroteo masivo

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Mientras Estados Unidos llora a las víctimas de otro tiroteo masivo, muchas personas se sienten desesperanzadas e impotentes. En lo que va de 2022, ha habido más tiroteos masivos que días en el año. En Uvalde, Texas, un hombre armado mató al menos a 19 niños de primaria y dos adultos en la Escuela Primaria Robb.

El hecho se produce menos de dos semanas después de que un hombre armado abriera fuego en el Tops Supermarket en Buffalo, Nueva York, y dejara 10 personas muertas.

Si bien puede parecer que no hay nada que puedas hacer, aquí hay algunas formas de ayudar:

Brinda apoyo financiero a las víctimas de los tiroteos

La primera línea de apoyo en muchos casos de tiroteos masivos es ayudar financieramente a las familias de las víctimas, los heridos y las comunidades donde ocurrió la tragedia. Las plataformas de crowdfunding como GoFundMe son buenos lugares para garantizar que el dinero vaya directamente a las manos de las familias que se han visto afectadas personalmente.

Para apoyar a las familias de la tragedia de Uvalde, GoFundMe ha verificado las recaudaciones de fondos para los afectados aquí:

Tiroteo en la escuela primaria Robb

Fondo para las víctimas del tiroteo en la escuela primaria de Texas

Para apoyar a las familias de la tragedia de Buffalo, GoFundMe ha establecido un Fondo verificado de sobrevivientes del 5/14 de Buffalo por el National Compassion Fund:

Buffalo 5-14 Survivors Fund

The Community Foundation for Greater Buffalo and the United Way of Buffalo and Erie County también ha establecido The Buffalo Together Community Response Fund, que apoya a la comunidad en el vecindario predominantemente negro donde el tiroteo tuvo lugar:

Fondo de Respuesta Comunitaria Buffalo Together

Dona sangre

Además del apoyo financiero, la donación de sangre es otra forma de brindar ayuda. Busca centros o campañas locales de donación de sangre que pueden ayudar a los hospitales a prepararse para emergencias que requieran grandes cantidades de sangre. En Texas, las personas pueden donar sangre en South Texas Blood and Tissue.

En Buffalo, la red de donantes de sangre y órganos ConnectLife busca donantes durante todo el año.

1 de 16 | Estados Unidos tiene un triste historial de tiroteos masivos. En esta galería te contamos cuáles fueron los más mortales. El orden es por número de muertos → 2 de 16 | 1 de octubre de 2017 – Tiroteo en Las Vegas – Un hombre de 64 años abrió fuego en un concierto de country en la zona conocida como The Strip dejando 58 muertos y casi 700 heridos (Ethan Miller/Getty Images) 3 de 16 | 12 de junio de 2016 – 49 personas murieron en el bar Pulse de Orlando cuando Omar Saddiqui Mateen, de 29 años, abrió fuego en la discoteca. Más de 50 resultaron heridos. (Crédito: WKMG/CNN). 4 de 16 | 16 de abril de 2007 – Masacre en Virginia Tech: 32 personas murieron tras el ataque de un estudiante de 23 años que se suicidó después de abrir fuego en el campus de la universidad. 5 de 16 | 14 de diciembre de 2012 – Masacre en la escuela Sandy Hook: Adam Lanza, de 20 años, dispara y mata contra decenas de niños, matando a al menos 20 entre seis y siete años, a seis adultos y luego se quitó la vida. 6 de 16 | El 5 de noviembre de 2017 un hombre entra a una pequeña Iglesia Bautista en Sutherland Springs, Texas, y mata a tiros a 25 personas y un bebé por nacer. 7 de 16 | 16 de octubre de 1991 – Masacre en la cafetería Luby’s en Killeen, Texas: Un hombre de 35 años estrelló su camioneta a través de la puerta de la cafetería Luby en Killeen, Texas. 23 personas murieron y el atacante se suicidó. 8 de 16 | El 3 de agosto de 2019, veinte personas murieron cuando un hombre entró en un Walmart en El Paso y comenzó a disparar. 22 personas murieron. 9 de 16 | El 14 de febrero de 2018, un exalumno abre fuego en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, abre fuego. Hubo 17 muertos. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images) 10 de 16 | 5 de noviembre de 2017 – Al menos 26 muertos murieron en un tiroteo en una iglesia iglesia bautista de Sutherland Springs, Texas. 11 de 16 | 3 de agosto de 2019 – En El Paso, Texas, 22 personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo en una tienda de Walmart. Las autoridades dicen que encontraron un documento antiinmigrante que defiende los puntos de vista nacionalistas y racistas blancos, que creen que fue escrito por el sospechoso Patrick Crusius, de 21 años. Es investigado como terrorismo interno. 12 de 16 | 24 de mayo de 2022 – Al menos 19 niños y dos maestros murieron en un tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas. 13 de 16 | 18 de julio de 1984 – Masacre en el McDonald’s de San Ysidro, California: Un hombre de 41 años mató a 21 personas en un restaurante local. La policía abatió al atacante una hora después de que comenzó el tiroteo. 14 de 16 | 14 de febrero de 2018 – Nikolas Cruz, de 19 años, atacó a estudiantes y maestros en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, matando al menos a 17 adultos y niños. 15 de 16 | 1 de agosto de 1966 – Masacre en Universidad de Texas en Austin: 16 personas murieron y al menos 30 resultaron heridas cuando un exmilitar abrió fuego desde una torre de la universidad. La policía lo abatió. 16 de 16 | 2 de diciembre de 2015 – Masacre en San Bernardino: una pareja de casados abrieron fuego en una reunión de empleados en un centro en San Bernardino matando a 14 personas.

end div.modal

Investiga

El simple hecho de estar informado y educado sobre los factores que contribuyen a los tiroteos masivos puede empoderarte para ayudar. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro trabajando para evitar próximos tiroteos en Uvalde, Buffalo, Parkland o Sandy Hook. Identifica los problemas que más resuenan contigo y encuentra formas de apoyar esas causas.

Hay muchas maneras de hacer oír tu voz.

El 2 de junio es el “Día de Vestirse de Naranja”, dando inicio al Fin de Semana Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada. Un movimiento de base fundó el evento anual en 2015. Desde entonces, ha servido como un momento para aprender sobre las variadas y complejas causas y posibles soluciones de la violencia armada.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.