Uma Thurman le da vida a Arianna Huffington en la serie “Super Pumped: La batalla por Uber”

(CNN Español) — El más reciente proyecto de la actriz Uma Thurman tiene que ver con Uber, una de las compañías que revolucionó la forma en que nos movemos. Se trata de su nueva serie de Paramount+ “Super Pumped: La batalla por Uber”.

Junto a los ganadores del premio Emmy Joseph Gordon-Levitt y Kyle Chandler, Thurman, nominada a los premios Oscar y Emmy, le da vida a la escritora y columnista Arianna Huffington.

La serie muestra los altibajos de Uber y su fundador y exCEO, Travis Kalanick.

Zona Pop CNN habló con la actriz para saber qué la llevó a decir “sí” a esta historia.

Super Pumped, una serie de antología

“Super Pumped: La batalla por Uber” es la primera parte de la serie de antología “Super Pumped”en la que cada temporada explorará una historia que sacudió el mundo de los negocios y cambió la cultura.

¿Qué llevó a Thurman a decir “sí” a esta serie basada en el libro bestseller de Mike Isaac, “Super Pumped: The Battle for Uber”?

“Soy una gran admiradora del programa “Billions”, que he estado viendo desde el principio y de los creadores de “Super Pumped”, Brian y David. No pensé que sería tan interesante la historia de Uber, es solo una aplicación en mi teléfono”, asegura la ganadora del Golden Globe.

Y agrega: “No sabía mucho de ella, pero tuvimos una reunión maravillosa y luego leí el libro en el que se basaba y lo supe, no la conozco muy de cerca, pero si la he visto. Así que pensé, oh, esto es realmente complicado y desafiante. Y eso fue lo que atrapó mi interés”.

Joseph Gordon-Levitt da vida a Travis Kalanick y Uma Thurman a Arianna Huffington en la serie Super Pumped: La batalla por Uber (Foto: Elizabeth Morris/ Paramount+)

Arianna Huffington: periodista, columnista y empresaria

Nacida en Grecia e hija del periodista Konstantinos Stassinopoulos, Arianna Huffington se graduó de la Universidad de Cambridge y se mudó a Estados Unidos en donde se casó con el político Michael Huffington. Incursionó en la política y el periodismo y en 2005 lanzó el portal noticioso The Huffington Post.

Una mujer poderosa y con muchas ambiciones, que recientemente la revista Forbes incluyó en su lista de las 50 mujeres influyentes arriba de 50 años, y que se unió a la junta directiva de la compañía en 2016 como primera mujer miembro.

¿En qué se basó para interpretar a Arianna Huffington? Thurman asegura que se basó en las Ted Talks de la periodista: “Escuché las grabaciones de su voz durante cientos de horas. Me basé mucho en las charlas TED y en entrevistas, tratando de entender cómo su mente abordaba un tema verbalmente, que era lo más importante. No puedes pedirle a alguien un consejo sobre cómo ser ellos”.

“Si alguien me preguntara sobre cómo soy, estaría confundida. No sabría cómo responder. Así que no lo enfoqué de esa manera. Pero el guion de “Super Pumped” capturó mucho de su ingenio y humor. Y eso es lo que quería asegurarme de encontrar, porque creo que es muy divertida y brillante”.

Si bien algunos periodistas describen a los restaurantes, hoteles, películas y las series de televisión en una frase, Uma nunca lo había hecho y, al preguntarle cómo definiría a “Super Pumped”, esto fue lo que dijo:

“Esa es una pregunta total, totalmente única. Yo creo que es una pregunta muy creativa del carácter y los motivos y los negocios y la innovación y el cambio de hoy y el tipo de tipo de…ligeramente amorales”.

“Libertad mental que puede venir con la genialidad. Y cuando eso choca contra la cultura, ya sabes, creo que es un conjunto de ideas muy interesante y bien ejecutadas”, concluye.

Por si no lo sabías…

Uber nació gracias a que sus fundadores, Travis Kalanick y Garrett Camp, estuvieron atrapados en París en una fría noche y sin poder encontrar un taxi. Se preguntaron: ¿qué pasaría si pudieras solicitar un viaje simplemente tocando tu teléfono? El resto, es historia.

“Super Pumped: La batalla por Uber” se puede ver en toda América Latina en la plataforma de streaming Paramount+.

