ANÁLISIS | Donald Trump nunca aprende la lección

Alejandra Ramos

(CNN) — El médico de televisión Mehmet Oz se encuentra en una carrera reñida con el empresario David McCormick en la lucha por la nominación republicana al Senado en Pensilvania.

Y su promotor de más alto perfil tiene algunos consejos.

“El Dr. Oz debería declarar la victoria”, aconsejó Trump a través de un tuit en su sitio Truth Social. “Es mucho más difícil para ellos hacer trampa con las boletas que ‘simplemente encontraron'”.

Ah, está bien.

Así es Rodolfo Hernández, el “Donald Trump” colombiano que quiere ser presidente

Lo que deja en claro la declaración de Trump es que no ha aprendido las lecciones correctas (o ninguna) de las elecciones de 2020. (Y no, no me sorprende).

Para Trump, en política y en la vida, la percepción es todo lo que importa.

Cuando te declares en bancarrota, como lo ha hecho Trump, asegúrate de que todos sepan que es un movimiento estratégico (e inteligente).

Cuando pierdas, ya sea en las asambleas electorales de Iowa de 2016 o en las elecciones generales de 2020, insiste en que, de hecho, ganaste. Dile a todos que ganaste suficientes veces y es posible que empiecen a creerlo. (Recuerda que las encuestas muestran que una clara mayoría de votantes republicanos ahora dice que Joe Biden no ganó las elecciones de 2020 de manera justa).

Oz, al menos hasta ahora, no ha seguido el consejo de Trump. “Cuando se cuenten todos los votos, ganaremos”, predijo Oz en un mitin el martes por la noche. Lo cual no es lo mismo que declarar la victoria.

Es poco probable que sepamos quién ganó las primarias republicanas para el Senado durante varios días. “El próximo martes, los condados me enviarán sus declaraciones no oficiales”, dijo el miércoles a CNN la secretaria de Estado de Pensilvania, Leigh Chapman. “En ese momento, tomaré una determinación sobre si queremos o no seguir adelante con el recuento automático”.

(Se activa un recuento si el margen ganador es inferior al 0,5%. Hasta el miércoles por la tarde, Oz aventajaba a McCormick en un 0,2%).

Dado todo eso, lo responsable es esperar hasta que se cuenten (o se reconozcan) todas las papeletas antes de declarar la victoria. Que es lo contrario de lo que Trump quiere que haga Oz.

El punto: lo único que le importa a Trump es ganar, cueste lo que cueste. Incluso si socava la fe del público en el proceso político.

