Por qué el mundo de la moda tiene un fetiche con los dedos de los pies

Alexandra Ferguson

(CNN) — Durante los desfiles de alta costura de la Semana de la Moda de París del pasado mes de enero, la casa de moda de lujo Schiaparelli desveló una nueva colección, adorada al instante, de corsés dorados, diseños inspirados en el cosmos y dramáticas siluetas en blanco y negro. Pero cada uno de los looks de la pasarela se compensaba con un curioso detalle: un par de zapatillas negras con uñas doradas en forma de daga (apodados “garras de alta costura” en el Instagram de Schiaparelli) o un conjunto de uñas de los pies talladas en un par de zapatillas sin talón.

El verano pasado, el calzado de la marca tuvo un adorno similar, con una puntera redonda que mostraba cinco extremidades esculpidas bañadas en laca dorada, y que recientemente llevó Doja Cat en los 2022 Billboard Music Awards el domingo.

Doja Cat lució un estilo de Schiaparelli de pies a cabeza en los Premios Billboard 2022 en el MGM Grand Garden Arena el 15 de mayo de 2022. Crédito: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/FilmMagic

Pero la casa de alta costura francesa dirigida por Daniel Rosebery no es la única marca de lujo que se inclina por una intrigante apreciación de los pies.

En el último año, una serie de diseñadores de alta costura se han inspirado en los dedos de los pies. En mayo de 2021, la marca neoyorquina Khaite presentó sus “zapatillas sin talón berlinesas”, unas sandalias de tacón medio que solo cubren el dedo gordo del pie. La marca AVAVAV de Milán se volvió un fenómeno viral por sus dedos monstruosos, desde las sandalias de aspecto demoníaco con “dedos de garra” que lució Ezra Miller hasta las inolvidables botas al muslo de pata de pollo de Doja Cat que llevó a los Video Music Awards de 2021. El último lanzamiento de AVAVAV, “very slimy feet” (pies muy babosos), es un par de botas de color verde lima por encima de la rodilla, con cuatro enormes dedos, que han resultado ser muy populares a pesar de costar casi US$ 2.000.

Las botas de color verde lima de AVAVAV exageran los dedos del usuario para conseguir un efecto surrealista. Crédito: Leonardo Casalini

“A los diseñadores les encanta asumir un reto”, dijo Maria Bobila, editora de moda de Nylon, en una entrevista telefónica. “Quieren convertir algo súper polarizante y ‘feo’ en moda, convirtiéndolo en una pieza codiciada”.

Los dedos enormes son tendencia en el mundo de la moda

Para Bobila, el creciente interés de la moda por exagerar los dedos de los pies es el punto final lógico de la tendencia del calzado feo, una obsesión de la indumentaria que ha catapultado a Crocs, Birkenstocks, Uggs y otras marcas de calzado funcional a la fama de la alta costura en los últimos años a través de una serie de colaboraciones con diseñadores.

Pero la tendencia de los dedos del pie no se limita estrictamente a los nuevos diseños. El interés de las búsquedas de la frase “Maison Margiela Tabi”, un estilo de puntera dividida inspirado en los calcetines japoneses de trabajador tabi que debutaron hace casi 35 años, se disparó un 66% este mes de abril, según Google Trends. En TikTok, un caldo de cultivo para las tendencias de moda de la generación Z, el hashtag “tabi boots” cuenta con más de 17 millones de visitas, mientras que “margiela tabis” tiene otros 8 millones. También sobran contenidos en YouTube dedicados a desempacar estos “divertidos zapatos con punta de camello”, como los llamó un creador de la generación Z.

@lilytr4n_ Dreams do come true #tabi #maisonmargiela #tabiboots ♬ My dream – Tik Toker

Después de la “bota tabi” de Margiela, los zapatos centrados en los dedos del pie comenzaron a aparecer en una serie de colecciones de diferentes diseñadores, desde las zapatillas “Animal Toe” de Vivienne Westwood del año 2000 con dedos de color melocotón hasta los zapatos de tacón blanco lechoso de Celine de 2013, completos con uñas de los pies pintadas en color escarlata. En 2018, Y/Project presentó un stiletto puntiagudo que recordaba a la silueta tabi, pero con una gran diferencia: un recorte que deja al descubierto el dedo gordo del pie. Pero no fue hasta 2020, cuando Balenciaga colaboró con Vibram para lanzar un botín FiveFingers que causó división, que el calzado centrado en los dedos comenzó a ser noticia. La bota fue rápidamente respaldada por Rihanna y se convirtió en una sensación viral.

Los botines de uñas pintadas de Celine de 2013, fotografiados aquí por la artista Isabelle Wenzel, se fabricaron de forma polémica solo en un tono de piel. Crédito: Isabelle Wenzel

“Definitivamente hay un elemento de la cultura de Internet en ello”, dijo Bobila de estos zapatos surrealistas.

“Los dedos de los pies son muy polarizantes. La gente los encuentra repugnantes, pero también es un fetiche. Creo que (estos zapatos) juegan con la memeificación de los dedos de los pies”.

OPINIÓN | La moda de los zapatos feos

La doctora Frenchy Lunning, profesor del Minneapolis College of Art Design y autor del libro sobre subcultura de la moda “Fetish Style”, coincide en que las creaciones de Schiaparelli y AVAVAV tienen un matiz claramente fetichista.

“Están convirtiendo en fetiche el fetiche”, dijo durante una videollamada. “Están convirtiendo en fetiche toda la mística del fetiche, por humor y diversión”.

Un fetiche, explicó Lunning a través de una videollamada, es cuando se le da a un objeto un significado especial, a menudo sexual. “Fetichizar en lo erótico es una parte importante de la condición humana. Y por eso los objetos se cargan con mucha facilidad”, dijo. “La moda no es más que la fetichización de la ropa. Es tomar algo y hacerlo más significativo de alguna manera, además, estar a la moda tiene un brillo sexi, ¿no?”.

View this post on Instagram A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli)

Los zapatos, en particular, tienden un puente entre el mundo de la moda y el fetiche. Además de ser un accesorio para los podofílicos (personas que se excitan con los pies), los zapatos han sido durante mucho tiempo instrumentos de agonía y éxtasis en la industria. En 2015, el museo Victoria and Albert de Londres dedicó toda una exposición a la idea de que la incomodidad física ha sido durante mucho tiempo una recompensa aceptada para el calzado histriónico y seductor. “Shoes: Pleasure and Pain”, incluía zapatos de alto estatus que se remontan a la antigüedad, como una insoportable sandalia de papiro de hoja de oro del Egipto romano, usada por la élite.

Pero la moda frecuentemente ha tomado prestado directamente de la comunidad fetichista, desde la boutique londinense “SEX” que Vivienne Westwood abrió en 1974 hasta los estilos de látex negro encorsetado de Thierry Mugler en los años 90. Y en el último año ha habido un renacimiento de la influencia fetichista, coincidiendo con la obsesión de los diseñadores por los dedos de los pies. Durante su presentación en los MTV VMA de 2021, Madonna abrió su gabardina Burberry de color camello para revelar un conjunto de cuero y medias de red. Al día siguiente, en la Met Gala, tanto Evan Mock como Kim Kardashian subieron la apuesta con máscaras faciales de cobertura total. La estrella de “Gossip Girl”, Mock, combinó una máscara de bondage negra de alto brillo con su traje de Thom Browne, mientras que el ya famoso traje negro de Kardashian fue creado por Balenciaga. El otoño pasado, durante el desfile de Richard Quinn en la Semana de la Moda de Londres, la drag queen Violet Chachki lució un catsuit en la pasarela y una máscara de dominatrix ceñidos, con un compañero sumiso se arrastraba detrás. Muchos de los diseños que debutan en la pasarela suelen llegar a las tiendas más comerciales, como los arneses que se venden en H&M y los corsés, que se han convertido en una de las principales tendencias de 2022.

Violet Chachki (derecha) camina por la pasarela con un compañero sumiso en el desfile de Richard Quinn de 2022 durante la Semana de la Moda de Londres. Crédito: Gareth Cattermole/BFC/Getty

“Estoy viendo un retorno más amplio a la moda fetichista tanto en las pasarelas como en la alfombra roja”, dijo Bobila. “También creo que es interesante ver a Julia Fox utilizando su experiencia como exdominatrix para incorporar la moda fetichista en sus trajes de cara al público. Su atuendo en la primera fila del desfile de Versace de otoño de 2022 (un traje de látex completamente negro con una cola de caballo de látex hasta el suelo) es un buen ejemplo”.

Mientras que una forma más picante de la moda comienza a entrar en el “espíritu de los tiempos”, tal vez el escote más de moda para llevar esta temporada es el que está entre los dedos de los pies.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.