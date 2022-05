Jerry Bruckheimer habla sobre el futuro de Johnny Depp en la franquicia “Piratas del Caribe”

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Jerry Bruckheimer, quien produjo las películas de “Piratas del Caribe”, dijo que Johnny Depp continuaría apareciendo en la franquicia, según los reportes.

Actualmente, Depp está demandando a su ex esposa, Amber Heard, por difamación por un artículo de opinión que escribió en 2018 para el Washington Post. En el artículo, Heard se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”. Aunque Depp no ​​es mencionado en el artículo, afirma que le costó papeles de actuación, incluida una posible aparición en una sexta película de “Piratas del Caribe”.

El actor interpretó a Jack Sparrow en las cinco películas y Bruckheimer habló con The Times sobre si Depp regresaría.

“No en este momento”, dijo Bruckheimer. “El futuro aún está por decidirse”.

El productor confirmó que está trabajando en una secuela con una protagonista femenina.

Interrogan a Amber Heard sobre su consumo de drogas luego de que ella dijera que Johnny Depp se convertía en un “monstruo” cuando estaba drogado

“Estamos hablando con Margot Robbie”, dijo. “Estamos desarrollando dos guiones de ‘Piratas’: uno con ella y otro sin ella”.

La última película fue “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” de 2017.

