Estos son los países que más recibieron remesas en 2021

urielblanco

(CNN Español) — Las remesas, que en pocas palabras son los envíos de dinero de connacionales desde un país extranjero a su país de origen, representaron un gran impulso para la economía mundial en 2021, pues experimentaron un aumento que no habían visto en 2020 debido a los efectos del primer año de pandemia.

Mientras que en 2020 sumaron US$ 719.000 millones en todo el mundo, las remesas ascendieron a US$ 773.000 millones en 2021, según estimaciones de Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) y el Banco Mundial en el Informe sobre migración y desarrollo número 36, el cual se publicó este mes de mayo.

Por tanto, el incremento de las remesas en el mundo de 2020 a 2021 fue de 7,6%; en comparación, para el periodo 2019-2020, el aumento en este mismo rubro fue de apenas 0,6%.

Tarjeta de Remesas Paisano: una nueva forma de recibir dinero en México

En cada edición, el informe de KNOMAD y el Banco Mundial se enfoca más en las remesas hacia los países de bajos y medianos ingresos, pues son los que las reciben en mayor cantidad. De los US$ 773.000 millones que se estimaron en todo el mundo en 2021, US$ 605.000 millones se enviaron a naciones de bajos y medianos ingresos (es decir, casi el 80% del total).

En este contexto, KNOMAD y el Banco Mundial dieron a conocer a los 10 países de este sector que más recibieron remesas en 2021, con México dentro del top 3 (tal como en 2020). Te los presentamos a continuación.

Como se mencionó, las remesas en 2021 a los países de bajos y medianos ingresos fueron de US$ 605.000 millones, un aumento de 8,6% respecto a las remesas que recibieron esas naciones en 2020, dice el informe.

Asimismo, agrega que algunas razones con las que se puede explicar este incremento en los países de bajos y medianos ingresos fueron:

“Migrantes que querían enviar dinero para ayudar a sus familias que pasaban por dificultades en su país”. “Su capacidad para enviar remesas se vio favorecida, a su vez, por la fuerte actividad económica y los niveles de empleo de muchas grandes economías de destino que aplicaron programas de estímulo fiscal”.

En cuanto a América Latina y el Caribe, KNOMAD y el Banco Mundial indican que las remesas hacia esa región pasaron de US$ 104.000 millones en 2020 a US$ 131.000 millones en 2021, un incremento de 26% en ese lapso.

A continuación, te presentamos los 10 países de América Latina y el Caribe que recibieron más remesas.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.