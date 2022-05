La persecución de Vicky White y Casey White en Alabama terminó, pero quedan preguntas sin responder

Alexandra Ferguson

(CNN) — La persecución de 11 días de la exagente correccional de Alabama, Vicky White, y del preso al que ayudó a escapar, terminó el lunes en Indiana con ella muerta por una herida de bala y él esposado, según las autoridades.

Sin embargo, el final de la saga deja una serie de preguntas sin respuesta, incluyendo la más obvia: ¿Por qué?

¿Por qué Vicky White, una funcionaria penitenciaria de 56 años a punto de jubilarse, decidió vender su casa, acumular dinero en efectivo y huir con un preso casi dos décadas más joven que ella y que estaba cumpliendo la primera parte de una condena de 75 años de prisión?

Algunas respuestas pueden ser proporcionadas por Casey White, el preso de 38 años, que habló libremente con los investigadores después de su captura, dijo el sheriff del condado de Vanderburgh, Indiana, Dave Wedding, a CNN.

“Anoche fue bastante sincero con los investigadores. Tuvieron una entrevista bastante larga”, dijo Wedding este martes.

Este es un vistazo a una serie de preguntas abiertas en relación con la búsqueda.

¿Por qué Vicky White ayudó a Casey White a escapar?

Esta es la pregunta esencial de esta historia, y una que Vicky White, que fue declarada muerta el lunes por la noche después de que los investigadores afirmaran que creen que se disparó a sí misma, no podrá responder.

Los funcionarios han dicho que ella tenía una “relación especial” con el preso, proporcionándole comida extra en ocasiones. Pero no se conocen más detalles de su relación.

Aunque se desconoce el “por qué”, el cómo de la fuga deja claro que Vicky White “fue básicamente el cerebro de todo el plan”, dijo el sheriff del condado de Lauderdale, Alabama, Rick Singleton. Ella se llevó a Casey White del centro de detención el 29 de abril después de decir falsamente a sus colegas que lo llevaba a una evaluación de salud mental para el tribunal.

“Él estaba tras las rejas, realmente no podía planear demasiado encerrado, pero, sí, creo que personalmente ella fue la que armó el plan”, dijo Singleton a John Berman de CNN el martes.

Vicky White era la segunda al mando en el centro de detención y utilizó su posición para ejecutar el plan, dijo. Vendió su casa por debajo del valor de mercado antes de la fuga, y también había ido a comprar ropa masculina.

“Programó el transporte en van esa mañana, se aseguró de que todos los demás ayudantes del sheriff armados estuvieran fuera del edificio y ocupados en el tribunal. Sabía que el oficial encargado del registro de reos no la interrogaría, ni el subdirector cuando le dijo que iba a llevarlo a la corte y dejarlo con otros empleados”, dijo Singleton. “Ella organizó — compró el auto utilizado en la huida, vendió su casa, consiguió dinero en efectivo, fue de compras, compró ropa para él. Ella… obviamente armó el plan”, dijo Singleton.

“Casey White no se escapó del centro, básicamente lo dejaron salir”, dijo el sheriff.

¿Por qué Casey White se refería a Vicky White como su esposa?

Una persecución en vehículo el lunes en Evansville, Indiana, terminó cuando un miembro del grupo de trabajo del Servicio de Alguaciles de EE.UU. chocó contra el Cadillac en el que iban Casey y Vicky White. Su vehículo se estrelló y volcó en una zanja, dijo el alguacil Marty Keely.

Los agentes pudieron sacar a Casey White del coche, pero Vicky White estaba inmovilizada dentro y tenía una herida de bala en la cabeza, dijo Keely.

Casey White anunció inmediatamente que su “esposa” se había disparado en la cabeza y que él no lo había hecho, según Keely. Por lo que saben los investigadores, Casey White y Vicky White no estaban casados, señaló Keely, y los investigadores dijeron previamente que no estaban relacionados.

¿Por qué la pareja estaba en Evansville desde el 3 de mayo?

Evansville, en el extremo sur de Indiana, está a unas cinco horas en auto hacia el norte del condado de Lauderdale.

Se cree que la agente y el preso fugado han estado en Evansville desde el 3 de mayo, dijo Wedding. Los fugitivos habían pagado una estancia de 14 días en un motel de Evansville, dijo.

Casey White indicó en una entrevista con los investigadores que estaban tratando de evitar la publicidad al alojarse allí, según Wedding.

“Dijo que solo estaba tratando de encontrar un lugar para esconderse y pasar desapercibido”, dijo Wedding.

“Pensaron que habían conducido lo suficiente como para querer detenerse por un tiempo, orientarse y averiguar su próxima parada”.

Los investigadores no creen que tuvieran amigos, conocidos o familiares en Evansville.

¿Por qué fueron a un lavado de autos en Evansville?

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. publicó el lunes fotos de un hombre que se cree que es Casey White en un lavado de autos en Evansville, Indiana.

Los funcionarios pudieron rastrear a la pareja gracias a una pista del público el domingo, dijo Singleton. Los investigadores fueron alertados sobre un Ford F-150 de 2006 que había sido descubierto en un lavado de autos en Evansville el domingo por la noche.

Los alguaciles de EE.UU. publicaron el lunes fotos del vehículo y de un hombre que, según dijeron, era Casey White en el lavado de autos. Vicky White no se ve en las imágenes. Las imágenes, tomadas de un video de vigilancia, fueron fechadas el 3 de mayo justo después de las 4 p.m.

El Ford F-150 fue el tercero de los cuatro vehículos conocidos que Casey y Vicky White utilizaron en la huida.

Salieron por primera vez del centro de detención de Alabama el 29 de abril en una patrulla, y luego se trasladaron rápidamente a un Ford Edge naranja de 2007 que Vicky White había comprado y dejado en un estacionamiento la noche anterior. El Edge fue encontrado el 6 de mayo en un estacionamiento de grúas de Tennessee, y había sido abandonado en el bosque sin ninguna información de identificación una semana antes.

Fueron vistos el 3 de mayo en el Ford F-150 en el lavado de autos. El video de vigilancia mostró que dejaron la camioneta Ford en el lavado de autos y luego entraron en un vehículo Cadillac, dijo Wedding.

Los investigadores rastrearon entonces el Cadillac hasta un hotel de Evansville y comenzaron a vigilar las instalaciones. Keely, el alguacil, dijo que Vicky White salió entonces del hotel con una peluca, y que ella y Casey White entraron al vehículo y se marcharon.

Poco después comenzó una persecución con los fugitivos en el Cadillac. Hunt dijo que se cree que compraron el vehículo en Evansville.

¿Cómo murió Vicky White?

Una imagen de un auto dañado en el lugar donde terminó la persecución.

La persecución de los fugitivos terminó con su vehículo volcado de lado en una zanja. Las autoridades dijeron que Vicky White fue encontrada dentro del vehículo con una herida de bala en la cabeza. Casey White negó haberle disparado y se entregó.

Wedding dijo que tenía entendido que Vicky White estaba al teléfono con el 911 durante la persecución e indicó durante una llamada con los despachadores de la policía que tenía un arma.

En el audio de despacho del Departamento de Policía de Evansville, un despachador dice: “Pudimos oírla en la línea diciendo que tenía el dedo en el gatillo”.

Wedding dijo que creía que se había disparado fatalmente, pero los investigadores esperarán a una autopsia para confirmar esa conclusión.

“Cuando llegamos al lugar de los hechos, ella todavía tenía en su poder un arma de fuego”, dijo. “Había sido descargada”.

Casey y Vicky White tenían cuatro pistolas y un rifle semiautomático en su vehículo con ellos, dijeron las autoridades.

Casey White dijo a los investigadores que si su vehículo no hubiera sido embestido en una zanja, planeaban “intercambiar disparos con las fuerzas del orden”, dijo Wedding.

— Jamiel Lynch, Miguel Marquez y Jaide Timm-Garcia contribuyeron con este reportaje.

