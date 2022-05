Estrenos musicales de la semana: Bad Bunny rompe récords de ‘streaming’ con “Un verano sin ti”; Christina Aguilera da a conocer el video de “La reina”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Los estrenos musicales de la semana que terminó este 8 de mayo los lidera el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien sorprendió a sus seguidores con “Un verano sin ti”.

También figuran el video de “La reina”, el sencillo que Christina Aguilera presentó en su primer EP en español en 20 años. Además Jesse y Joy lanzaron el álbum “Clichés” y Francisca Valenzuela hizo lo propio con “Vida tan bonita”.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la primera semana de mayo de 2022.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2022 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

Bad Bunny, “Moscow Mule” de “Un verano sin ti”

No hemos llegado a verano boreal y ya Bad Bunny tiene el estreno musical que vas a reproducir durante toda esa estación. El puertorriqueño dio a conocer la semana pasada “Un verano sin ti”, una producción con 23 canciones que incluye el éxito “Callaita”, lanzado en 2019 y que ya supera los 980 millones de reproducciones en Spotify.

El disco cuenta con una diversidad de ritmos, como merengue en “Después de la playa” o el pop-electrónico en “Otro atardecer”, en el que colabora con The Marías. Sonoramente, la producción supone una evolución musical para el artista.

Y la aceptación de su público así lo demuestra. Spotify anunció que el Conejo Malo es el artista más escuchado de todos los tiempos a nivel mundial en un día con 183 millones de reproducciones. Le arrebató el récord al cantante canadiense Drake, quien lo ostentaba con 176,8 millones de reproducciones.

Además, “Un verano sin ti” es el disco más escuchado en 2022 en Spotify. Según ChartData, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en debutar en la primera posición del Billboard 200 en la historia de esa publicación, con un disco completamente en español.

Bad Bunny is the only artist to debut an all-Spanish-language album at #1 in Billboard 200 history (@sanbenito). — chart data (@chartdata) May 6, 2022

En el disco, Bad Bunny colabora con Buscabulla, Jhayco, Tony Dize, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Bomba Estéreo.

“La reina”, Christina Aguilera

Christina Aguilera regresa a nuestros estrenos semanales con el videoclip de “La reina”, la ranchera que es parte de “La Fuerza”, su primer EP en español en dos décadas.

El video está ambientado con temática mexicana y muestra a Aguilera cantando junto a varios guitarristas. Entre ellos figuran los cantautores venezolanos y quienes fueron parte de la composición del tema: Yasmil Marrufo, los hermanos Luigi y Santiago Castillo, así como Servando Primera.

Ni en nuestros sueños más golosos veíamos posible escribir una canción para la imposible Christina Aguilera @xtina, mucho menos aparecer en el Video Clip cantando junto a ella y un montón de hermanitos de la música (venezolanos casi todos) que amamos con el alma. pic.twitter.com/GW5MkMQWh8 — SanLuis (@SanLuisOficial) May 6, 2022

Aguilera dijo previamente que el tema es una respuesta a “El rey”, la clásica ranchera interpretada por Vicente Fernández y con la que también rinde tributo a Chavela Vargas. El video fue dirigido por el venezolano Nuno Gómez.

“Imagina” de Jesse y Joy

Los hermanos Huerta presentaron una nueva producción discográfica: “Clichés”. Y el lanzamiento lo dan a conocer con “Imagina”.

La canción, que tiene ritmos electrónicos, muestran un lado fresco de Jesse & Joy, y habla de la atracción de dos personas y que están dispuestas a vivir un momento inolvidable y experimentar esa química.

El disco fue grabado en Los Ángeles y fue producido por Jesse junto a Federico Vindver, quien ha trabajado con bandas como Coldplay o con artistas como Kanye West.

La producción cuenta con 15 temas e incluye sencillos como “Llórale a tu madre” o “Respirar”.

“La triple T” de Tini

La estrella argentina Tini Stoessel lanzó “La triple T”, su primer tema en solitario en algunos meses.

El tema fue producido por colaboradores habituales de la cantante, los hitmakers colombianos Andrés Torres y Mauricio Rengifo. El videoclip fue dirigido por Diego Peskins y producido por Fabiana Olive.

“Este sencillo es un recordatorio para disfrutar la vida y no tomarte demasiado en serio. Espero que la música y la letra puedan llevarte a tu lugar feliz, ya sea un club o un bar con tus amigos. En definitiva, quiero que la gente se divierta mientras escucha La triple T”, dijo Tini a través de un comunicado.

“Dar y dar” de Francisca Valenzuela

La exponente del pop chileno Francisca Valenzuela regresa a nuestra lista de estrenos musicales con “Dar y dar”, el sencillo con el que presenta su disco “Vida tan bonita”.

Esta canción tiene como influencia el pop de la década de 1970 y 1980, en particular el realizado por la cantante italiana Raffella Carrà. “Vida tan bonita” estuvo producido por Ali Stone y Sebastián Krys.

“Vida tan bonita es un álbum confesional, lleno de canciones sinceras que luchan por encontrar lo luminoso, verdadero, bonito y profundo, en un mundo que a veces se siente oscuro, incierto y difícil. Es una invitación a vivir cada momento, a entregarse profundamente a la vida, que muchas veces sentimos que se nos va entre los dedos. Es un álbum lleno de añoranza, un disco pandémico y contingente ––tanto en los temas más personales e individuales–– como los más sociales. En medio de la pandemia y por mi propia sanidad quise crear algo honesto que resonara con el hoy, pero que también tuviera esperanza, alegría y belleza para el mañana”, dijo Valenzuela a través de un comunicado.

Otros estrenos musicales recientes y destacados:

“Muero” de Kany García y Alejandro Sanz

“Química”, Amnesty y Ovy On The Drums

“Vivo en el 6” de Christian Nodal

“Babel” de Carlos Vives y Fito Páez

“Sonrisa falsa” de Dylan Fuentes y Sael

“Manifiesto Freestyle” de Trueno

“KI-KI” de Yendry

“Koala Bear”, el banga beat de Crudos 2.0

“Conquistar el mundo” de Damian

“Lo que había olvidado” de Andrés Cepeda

“Pasa” de Fonseca y Matisse

“No tenemos la culpa” de Silvestre Dangond y MÓNACO

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.