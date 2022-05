Esto es lo que sabemos de Casey White, el preso de Alabama que se fugó con una carcelera

Alexandra Ferguson

(CNN) — Casey White, el preso acusado de asesinato que se fugó de un centro de detención de Alabama con la carcelera Vicky White el 29 de abril, había intentado previamente escapar de la cárcel y ganarse la confianza de quienes lo cuidaban.

La pareja desató una cacería humana que se extendió por más de una semana y terminó este lunes, cuando Vicky White y Casey White fueron arrestados en Indiana, después de una persecución.

Antes de desaparecer, Casey White, de 38 años, quedó captado en una cámara de vigilancia vistiendo un uniforme naranja y llevando grilletes, mientras Vicky White, de 56 años y agente penitenciaria, lo conducía a su patrulla. Ella le informó a sus jefes y compañeros de trabajo que iba a trasladar al recluso a la corte para una evaluación de salud mental. Sin embargo, las autoridades descubrieron muy pronto que no había ninguna evaluación ni audiencia programada ese día.

La pareja abandonó la patrulla y huyó del estado en otro vehículo. Lo que generó una intensa búsqueda que finalmente concluyó el lunes cuando las autoridades pudieron localizarlos y ponerlos bajo custodia. Durante la investigación a raíz de la fuga, los funcionarios se enteraron de que Casey White y Vicky White, que no son parientes, establecieron una “relación especial”.

Esto es lo que sabemos sobre Casey White, su historial de violencia y su anterior intento de fuga.

El recluso Casey White se había ganado la confianza del personal de la prisión.

Acusado de asesinato que cumple una condena de 75 años

Los antecedentes delictivos de de White se remonta a hace una década. Documentos judiciales lo acusan de golpear a su hermano en la cara y la cabeza con el mango de un hacha, lo que lo llevó a la cárcel durante más de tres años en 2012.

Luego, en 2015, ejecutó una ola de crímenes que incluyó un allanamiento de morada, el robo de un vehículo y una persecución policial, según el Servicio de Alguaciles de EE.UU. En marzo de 2016, fue acusado de 15 cargos y, en últimas, condenado por siete de ellos, incluyendo intento de asesinato y robo, según los registros de Alabama. White estaba cumpliendo una pena de 75 años de prisión por esos cargos.

Según el Servicio de Alguaciles, White supuestamente amenazó con matar a su exnovia y a su hermana en 2015 si salía de prisión y dijo que quería que la policía lo matara. La agencia informó que les avisó a sus “objetivos potenciales” de la amenaza y tomaron medidas de protección.

Josh Goan fue una de las víctimas en el caso de 2015. Goan afirma que White irrumpió en su camión, robó su arma de fuego y luego la utilizó para secuestrar a su vecino y a su bebé. Goan fue testigo en el juicio y le dijo a CNN que fue una experiencia impactante ver el poco remordimiento que tenía White.

“Me sentí muy satisfecho de que lo condenaran a una pena suficiente en ese momento para que cuando saliera, si es que lo hacía, no pudiera hacer nada. Me sentí confiado de eso y definitivamente perdí un poco de paz (desde la fuga)”, dijo. “El hecho de que esté fuera es algo terrible para la sociedad”, comentó.

White cumplía una condena de 75 años en el centro penitenciario William E. Donaldson en el condado de Jefferson, Alabama.

Pero, en 2020, supuestamente confesó la muerte por apuñalamiento de Connie Ridgeway, de 59 años, en 2015, por lo que lo acusaron de dos cargos de asesinato capital. Se declaró inocente bajo el argumento de demencia y los trasladaron al centro de detención del condado de Lauderdale para asistir a las audiencias judiciales del caso, dijeron las autoridades.

Allí entró en contacto con Vicky White, que trabajaba como subdirectora de correcciones del condado de Lauderdale.

Fue devuelto al centro de detención de Lauderdale el 25 de febrero, dijo el sheriff Rick Singleton.

Un recluso de confianza que había intentado fugarse antes

Este no fue el primer intento de White por fugarse de la cárcel. Ni tampoco fue la primera vez que se ganó la confianza de otros agentes penitenciarios.

En 2020, mientras White estaba recluido en el centro de detención del condado de Lauderdale, las autoridades se enteraron de que planeaba escapar de la cárcel y tomar un rehén, dijo Singleton.

“Realizamos un cateo, y encontramos un cuchillo en su poder, un cuchillo de prisión, y lo recuperamos. Inmediatamente lo enviamos de vuelta al Departamento de Correcciones”, dijo Singleton.

Un abogado que representó a White hasta 2020 dijo a WAFF, afiliada de CNN, que el intento de fuga más reciente no fue en sí mismo una sorpresa.

“No me sorprendió que Casey se escapara”, dijo el abogado Dale Bryant. “Me sorprendió con quién se escapó. Nunca había oído hablar de ella. Pero este no era el primer intento de fuga que Casey había intentado mientras estaba en el condado de Lauderdale enfrentando esos cargos”, añadió.

Antes de la actual fuga, Casey White y Vicky White habían desarrollado una “relación especial”, que incluía comida extra, dijo Singleton.

“Nos dijeron que Casey White obtenía privilegios especiales y que era tratado de manera diferente a otros reclusos mientras estaba en la instalación”, dijo.

Asimismo, Casey White se había ganado previamente la confianza de los funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Limestone.

“Cuando estuvo en el condado de Limestone, después de un tiempo, se había ganado la confianza del departamento del sheriff en ese momento. Y le permitieron ser un recluso de confianza dentro de la cárcel”, dijo Bryant a WAFF. CNN se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Limestone para obtener más información sobre su programa de reos de confianza.

Un hombre imponente con tatuajes de supremacismo blancos

Los tatuajes de Casey White incluyen referencias nazis y una bandera confederada.

White tiene una imponente estatura de 2,05 metros y pesa unos 150 kilogramos, tiene el pelo castaño y los ojos color avellana, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La agencia también publicó imágenes de sus tatuajes, algunos de los cuales, según dijo, están relacionados con la banda carcelaria de supremacistas blancos con sede en Alabama, Southern Brotherhood. Un tatuaje en su espalda muestra una bandera confederada con las palabras “Southern Pride”, y un tatuaje en su pecho muestra un escudo con las letras “SB”, una esvástica nazi y las letras “SS” en el estilo del infame grupo paramilitar nazi similar a un relámpago.

Bryant, el abogado, dijo a WAFF que el tamaño de White lo hacía destacar.

“Mido 1,90 metros y peso 100 kilos, y él me hace sentir pequeño”, dijo.

También señaló que White padece de una enfermedad mental y ha tenido un consumo excesivo de las drogas. Aun así, dijo que White era una “persona decente” cuando se medicaba en un entorno supervisado y mencionó que incluso puede ser amable a veces.

“(Es) uno de los pocos clientes que tuve que nunca se contuvo y trató de mentirme sobre algo”, dijo. “Simplemente lo puso sobre la mesa”.

El sheriff Singleton dijo que White podía ser especialmente peligroso si no tomaba sus medicamentos.

“Casey White es un hombre peligroso. Se supone que está tomando medicamentos. Si los está tomando o no, no lo sabemos. No salió de la cárcel con ninguno”, dijo. “Cuando deja la medicación, puede ser extremadamente peligroso”.

— Nadia Romero, Jaide Timm-Garcia y Michelle Watson contribuyeron con este reportaje.

