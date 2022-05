Murió Mike Hagerty, actor de “Friends” y “Somebody Somewhere”

Alejandra Ramos

(CNN) — Mike Hagerty, un actor conocido por sus papeles en programas como “Friends” y películas como “Overboard”, falleció, Bridget Everett, su coprotagonista en “Somebody Somewhere” de HBO, dijo en una publicación de Instagram.

“Con gran tristeza, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte ayer en Los Ángeles. Un querido actor de carácter, su amor por su ciudad natal de Chicago y su familia fueron los pilares de su vida”, dice el comunicado.

Hagerty interpretó al padre de Everett en la serie de HBO.

“Amé a Mike en el instante en que lo conocí”, agregó Everett en otra publicación. “Era tan especial. Cálido, divertido, nunca conoció a un extraño. Estamos devastados de que haya fallecido”.

A lo largo de los años, el actor acumuló una larga lista de papeles como invitado en la televisión, principalmente en comedias, pero también en dramas como “ER” y “Deadwood”.

Además de “Friends”, donde interpretó al súper constructor Mr. Treeger, apareció en un episodio memorable de “Seinfeld” como dueño de una tienda de ropa y tuvo papeles recurrentes en las comedias “Lucky Louie” (protagonizada por Louis C.K.), “The George Carlin Show” y, más recientemente, “Brooklyn Nine-Nine”.

El actor y director Jay Duplass agregó en un tuit: “Mike Hagerty fue un gran actor y un gran hombre. Lo voy a extrañar. Vive para siempre en nuestros corazones”.

Mike Hagerty was a great actor and a great manI’m going to miss himHe lives forever in our hearts pic.twitter.com/Etue4omVp8 — Jay Duplass (@jayduplass) May 6, 2022

A Hagerty le sobreviven su esposa Mary Kathryn, su hermana Mary Ann Hagerty, su esposa Kathleen O’Rourke y su hija Meg, según la publicación de Everett.

Brian Lowry de CNN contribuyó a esta historia.

