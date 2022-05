Es imposible separar el revés de Roe de las sentencias históricas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo o de diferente raza y los métodos de anticoncepción

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — El juez Samuel Alito, en su borrador de opinión que anularía Roe v. Wade, trata de dejar en claro que no necesariamente debería afectar otras decisiones, como el derecho a casarse con una persona de una raza diferente o del mismo sexo y el derecho a los métodos anticonceptivos, que se basan en algunos de los mismos hilos de razonamiento legal que el hito del derecho al aborto.

En el borrador, Alito dijo que lo que “distingue claramente” a Roe, y el caso posterior de 1992 Casey v. Planned Parenthood, de esos otros es que el aborto destruye la “probabilidad de vida”.

“Ninguna de las otras decisiones citadas por Roe y Casey involucró la cuestión moral fundamental planteada por el aborto”, dijo. “No apoyan el derecho al aborto y, de la misma manera, nuestra conclusión de que la Constitución no otorga tal derecho no los socava de ninguna manera”.

Pero para los críticos de la decisión del proyecto no servirán de consuelo las palabras de Alito que intentan separar el aborto de todo lo demás.

5 claves de Roe vs. Wade, el caso que despenalizó el aborto en EE.UU.

Creen que si finalmente se emite la opinión de Alito, esta representará la salva de apertura a un impulso para poner en el blanco a otros derechos basados ​​en la privacidad y la libertad. También desestabilizará la ley al convertir el principio legal de stare decisis — la noción de que las cortes deben seguir sus precedentes incluso si no están de acuerdo con ellos para proteger la cohesión de la ley – en letra muerta. Y planteará nuevas preguntas sobre la politización de la corte.

La jueza liberal Sonia Sotomayor señaló estas preocupaciones en los argumentos orales en diciembre. Señaló que en Casey y Roe, la corte dijo que es “inherente a nuestra estructura” el entendimiento de que hay “decisiones personales que pertenecen a los individuos y los estados no pueden entrometerse en ellas”. Luego enumeró casos sobre el derecho a los métodos anticonceptivos y el derecho al matrimonio y dijo que “nada de eso está escrito en la Constitución”.

“Todos ellos”, dijo, “han sido diferenciados de la estructura de la Constitución”.

Por ejemplo, en 1967 la corte decidió sobre Loving v. Virginia, que involucraba el derecho a casarse con una persona de una raza diferente. El tribunal sostuvo que “la libertad de casarse o no casarse con una persona de otra raza reside en el individuo y no puede ser infringida por el Estado”. El tribunal se basó en partes de Loving cuando decidió sobre Casey.

¿Cuántas mujeres en EE.UU. perderían el derecho al aborto? 1:03

Y en 1965 la corte falló sobre el derecho a obtener anticonceptivos en un caso llamado Griswold v. Connecticut. En una opinión de 7-2, la corte dijo que la Constitución protege el derecho a la privacidad conyugal contra las restricciones estatales a la anticoncepción. Ese derecho general a la privacidad también se citó en Roe y Casey.

Luego, Sotomayor recurrió a la política: “¿Por qué ahora decimos que Roe y Casey son tan inusuales que deben ser revocados?”. Señaló que los patrocinadores de la ley de Mississippi en cuestión dijeron que lo estaban haciendo “porque tenemos nuevos jueces en la Corte Suprema”.

“¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?”, preguntó ella.

La jueza Amy Coney Barrett intervino poco después y le preguntó a un abogado de Mississippi: “¿Una decisión a su favor pondría en duda alguno de los casos que la jueza Sotomayor está identificando?”.

El procurador general de Mississippi, Scott Stewart, dijo que ninguno de ellos lo haría porque ninguno “implica la terminación deliberada de una vida humana”.

Pero los expertos legales se muestran escépticos de que las consecuencias no sean rápidas.

Apuntan a otra parte del proyecto de opinión de Alito. Señaló que la administración de Biden se había basado en decisiones como Lawrence v. Texas (el derecho a participar en actos sexuales privados y consensuados) y Obergefell v. Hodges (el derecho a casarse con una persona del mismo sexo) para defender Roe.

¿Quién es Samuel Alito? Datos personales y posturas del juez conservador de la Corte Suprema de Justicia

“Estos intentos de justificar el aborto apelando a un derecho más amplio a la autonomía y a definir el propio ‘concepto de existencia’ resultan demasiado”, escribió Alito. Dijo que tales criterios “en un alto nivel de generalidad” podrían autorizar “derechos fundamentales al uso de drogas ilícitas, la prostitución y similares”.

“Ninguno de estos derechos tiene derecho a estar profundamente arraigado en la historia”, dijo.

“Roe no se decidió en el vacío; es parte de una comprensión más amplia de la Constitución que reconoce el derecho a la privacidad en un texto que no lo identifica expresamente”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

“Si hay una mayoría de jueces que ya no están dispuestos a reconocer ese derecho en el contexto del aborto – de hecho, que creen que la corte nunca debería haberlo reconocido – entonces eso también cuestiona esos otros derechos”, dijo.

El propio Alito votó en contra del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo cuando se decidió ese caso en 2015.

“La Constitución no dice nada sobre el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la Corte sostiene que el término ‘libertad’ en la Cláusula del Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda abarca este derecho”, dijo en desacuerdo en un lenguaje similar al de su proyecto de opinión mayoritaria.

Algunos piensan que el borrador de opinión de Roe es una hoja de ruta para futuros desafíos a los fallos de derechos civiles.

“Por sí mismo, el juez Alito aceptaría gustosamente impugnar muchas de las decisiones fundacionales de derechos fundamentales de la Corte”, dijo Leah Litman, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. “Las críticas que hace a Roe (no están en el texto constitucional; no hay disposiciones constitucionales estatales tempranas o decisiones judiciales estatales o federales tempranas que reconozcan el derecho) se aplican a esos otros derechos, y él los invalidaría felizmente si pudiera”.

John Roberts, presidente de la Corte Suprema, califica la filtración de borrador de revocación de Roe vs. Wade como una “singular y atroz violación” de la confianza e inicia una investigación

Jim Obergefell, el principal demandante en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, que ahora intenta ingresar a la política, dijo en una entrevista con CNN que el borrador de opinión de Alito lo “asusta” por esa razón.

“Me asusta mucho porque muchos de los derechos que disfrutamos — especialmente la comunidad LGBTQ+ — se basan en derechos no enumerados en virtud de la Enmienda 14, el derecho a la privacidad”, dijo Obergefell. “Y la creencia de que si la Constitución no describe específicamente por escrito ese derecho, es decir, el derecho a la privacidad, entonces todos esos derechos que se han afirmado para nosotros que se basan en el derecho a la privacidad bajo la Enmienda 14 están en riesgo”.

Y aunque Alito y los abogados de Mississippi actuaron con mucho cuidado, un abogado que escribió un escrito a un amigo de la corte en nombre de Texas Right to Life no lo hizo.

Jonathan F. Mitchell, el artífice de la prohibición de seis semanas en Texas, no se anduvo con rodeos en un escrito de un amigo de la corte presentado en el caso de Mississippi en apoyo de la ley.

“Los miembros de este Tribunal están obligados por juramento a apoyar y defender la Constitución de Estados Unidos”, dijo, “no el precedente de esta corte”.

Dijo que Roe “nos ha llevado a una tierra” donde los jueces de la Corte Suprema pueden reconocer y hacer cumplir los derechos “que creen que deberían estar protegidos por la Constitución”.

Mitchell admitió que la corte podría anular Roe sin “amputar” Loving v. Virginia, que dijo que es defendible bajo la Ley de Derechos Civiles de 1866.

Pero agregó: “La noticia no es tan buena para aquellos que esperan preservar los derechos inventados por la corte para el comportamiento homosexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Dijo que la corte no tenía que anular esas decisiones si decidía revertir Roe. “Pero la corte tampoco debe dudar en escribir una opinión que deje esas decisiones pendiendo de un hilo”, concluyó, calificándolas de “tan anárquicas como Roe”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.