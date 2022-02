Un sismo de magnitud 6,2 sacude Guatemala

olivertapia

(CNN Español) — Un sismo de magnitud preliminar 6,2 se registró la madrugada de este miércoles en Guatemala, alrededor de la 1:12 a.m. hora local (2:12 a.m. ET), según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro se ubicó en Nueva Concepción, Guatemala, con una profundidad de 83,6 kilómetros, de acuerdo con el reporte.

El Servicio Sismológico Nacional de México también informó del movimiento, el cual dijo que se ubicó a 114 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

SISMO Magnitud 6.2 Loc 114 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/02/22 01:12:23 Lat 13.79 Lon -91.61 Pf 36 km pic.twitter.com/moygnDfbz7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 16, 2022

Hasta el momento no se reportan daños o víctimas.

