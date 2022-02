Eminem hincó una rodilla durante su actuación de medio tiempo del Super Bowl, ¿por qué?

olivertapia

(CNN) — El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, también conocido como Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show, del domingo no solo contó con algunos de los mejores artistas del hip-hop, sino que también vio a Eminem hincar una rodilla.

El hecho tuvo lugar después de que el rapero interpretara su éxito de 2002 “Lose Yourself”. El gesto de arrodillarse se convirtió en tema de controversia cuando el ex mariscal de campo de la NFL, Colin Kaepernick, lo usó como un acto de protesta contra la brutalidad policial y la discriminación racial.

Eminem se arrodilla durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI en el SoFi Stadium el domingo en Inglewood, California.

Kaepernick, ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, fue muy criticado por iniciar esta forma de protesta durante el himno nacional en un juego de pretemporada de 2016.

Desde entonces, atletas de diversos deportes y de todos los niveles se han arrodillado durante el himno nacional en solidaridad con Kaepernick y su mensaje.

Eminem tiene un historial de apoyo a los esfuerzos de Kaepernick. En 2017, durante los premios BET Hip Hop, realizó un rap explosivo de estilo libre de 4,5 minutos, criticando al expresidente Donald Trump y abrazando a Kaepernick y su mensaje sobre el racismo y la brutalidad policial.

Eminem también incluyó a Kaepernick en la letra de su canción de 2017 “Untouchable”, donde rapeó: “Alguien tiene que ser el cordero sacrificado… Así que lo llaman rabieta de Kaepernick…”.

1 de 11 | Los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati se disputaron el mayor premio del fútbol americano profesional, el Super Bowl en su edición LVI. 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, y Snoop Dogg se presentan durante el medio tiempo del Super Bowl en Inglewood, California, el 13 de febrero de 2022. (Crédito: Rob Carr/Getty Images) 2 de 11 | El Super Bowl LVI se lleva a cabo en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el campo local de los Rams. Aquí el rapero estadounidense Dr. Dre y Snoop Dogg se presentaron en el show de medio tiempo del Super Bowl en Los Ángeles. (Crédito: VALERIE MACON/AFP via Getty Images) 3 de 11 | Esta es solo la segunda vez en la historia del Super Bowl que uno de los equipos juega en su campo local. Los Tampa Bay ganaron en casa en 2021. Dr. Dree y Snoop Dogg en el show de medio tiempo. (Crédito: Gregory Shamus/Getty Images) 4 de 11 | Mary J. Blige durante su presentación en el Super Bowl 2022. (Crédito: Rob Carr/Getty Images) 5 de 11 | Eminem durante su presentación del Super Bowl el 13 de febrero de 2022. (Crédito: Kevin C. Cox/Getty Images) 6 de 11 | Eminem se arrodilló durante su actuación de medio tiempo, un gesto que a menudo se hace para protestar contra la injusticia racial en el país. El momento sucedió justo después de que el legendario rapero terminara su interpretación de su exitosa canción “Lose Yourself” y rapeara la línea icónica “Esta oportunidad llega una vez en la vida. Será mejor que te pierdas”. (Crédito: Gregory Shamus/Getty Images) 7 de 11 | En esta imagen aparecen los raperos Eminem y Dr. Dre durante el show de medio tiempo. (Crédito: Rob Carr/Getty Images) 8 de 11 | Aunque no fue uno de los artistas oficiales del medio tiempo, Justin Bieber asistió al evento inaugural del Super Bowl en Inglewood, California. (Crédito: Steph Chambers/Getty Images) 9 de 11 | Un grupo de bailarinas se presentaron junto a Mary J. Blige en el SoFi Stadium de Inglewood, California. (Crédito: Rob Carr/Getty Images) 10 de 11 | Portia de Rossi y Ellen DeGeneres. Crédito: Ronald Martinez/Getty Images 11 de 11 | Tyga, YG, Antonio Brown, Kanye West y North West asisten al Super Bowl en el SoFi Stadium el 13 de febrero de 2022. (Crédito: Steph Chambers/Getty Images)

La actuación del domingo fue la primera ocasión que artistas de hip-hop encabezaron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Junto con Eminem, también actuaron los raperos Snoop Dogg, Dr. Dre, Kendrick Lamar y la cantante de R&B Mary J. Blige.

Los Rams de Los Ángeles derrotaron a los Bengals de Cincinnati 23-20 en el Super Bowl del domingo.

Lisa Respers Francia y Jason Kurtz de CNN contribuyeron a este informe.

