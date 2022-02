‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ estrena nuevo tráiler durante el Super Bowl

olivertapia

(CNN Español) — “Cada noche sueño el mismo sueño. Entonces, la pesadilla comienza”. Con esa línea abre el nuevo tráiler de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, estrenado durante el Super Bowl 2022, y que incluyó algunas posibles sorpresas para los seguidores de las películas de superhéroes.

Este nuevo tráiler retoma los eventos de “Spider-Man: No Way Home” para ampliar la historia del multiverso, lo cual podría traer a la pantalla grande a más personajes de antiguas películas basadas en los cómics de Marvel.

En esta ocasión, además de los personajes ya vistos en el primer adelanto, parece haber un posible cameo de voz, no confirmado de forma oficial, del actor Patrick Stewart en su papel de Charles Xavier de los X-Men.

Mira el tráiler:

Enter a new dimension of Strange. Watch the official trailer for Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness. Only in theaters May 6. pic.twitter.com/p1S4Vq5HBc — Doctor Strange (@DrStrange) February 13, 2022

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, dirigida por Sam Raimi, se estrena en cines de Estados Unidos el próximo 6 de mayo.

