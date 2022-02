Varios lugares levantan restricciones por covid-19: ¿estamos entrando a una nueva era de la pandemia?

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Varios estados de Estados Unidos y algunos países están avanzando hacia el levantamiento de algunas restricciones por covid-19, mientras muchos ansían declarar el fin de la pandemia de coronavirus.

Una de las razones para que muchos vean esta posibilidad en el horizonte es que la variante ómicron cambió el ritmo de la pandemia.

“Los niveles de preocupación sobre ómicron tienden a ser más bajos que con las variantes anteriores”, dijo a CNN Simon Williams, investigador de actitudes y comportamientos públicos hacia el covid-19 en la Universidad de Swansea. Para muchos, dijo, “el ‘factor de miedo de covid’ es menor”.

La reducción de los riesgos que presenta la variante ómicron en comparación con variantes anteriores y la probabilidad percibida de que las personas eventualmente se infectarán han contribuido a esa relajación en la mentalidad de las personas, dijo Williams. Esto incluso ha causado que algunas personas busquen activamente la enfermedad para “superarla de una vez”, una práctica con la que los expertos se han pronunciado en contra enfáticamente.

Dinamarca levanta todas las restricciones de covid-19

El levantamiento de restricciones por covid-19

Varios países están empezando a levantar algunas restricciones por covid-19.

A principios de febrero, Finlandia informó que era “sabio” levantar gradualmente las restricciones por covid-19 considerando el número de infecciones, según un comunicado. El Gobierno dijo que algunas regiones ya alcanzaron el punto máximo de esta ola “y la carga sobre el sistema de salud se ha nivelado o ha comenzado a disminuir”. A partir del 14 de febrero, los restaurantes podrán servir bebidas alcohólicas hasta las 11 p.m., hora local, y permanecerán abiertos hasta la medianoche. De evolucionar favorablemente, se espera que todas las restricciones de restaurantes se levantarán el 1 de marzo. Y también se espera que las restricciones en eventos públicos, actividades de ocio en los sectores cultural, deportivo y de eventos se levanten a partir del 14 de febrero.

En Noruega y Dinamarca anunciaron el levantamiento de restricciones por coronavirus desde principios de febrero.

Suecia informó que la situación de covid-19 era “lo suficientemente estable” como para comenzar a suavizar las restricciones. Allí las personas ya no necesitarán mostrar su certificado de vacunación para asistir a ciertos eventos públicos y no habrá restricciones de número de personas en los eventos públicos.

Y la Agencia de Salud Pública de Suecia presentó una solicitud al Gobierno para que ya no clasifique el covid-19 como “una enfermedad socialmente peligrosa o generalmente peligrosa”. El Gobierno también tiene la intención de poner fin a su legislación de covid-19.

Entre tanto, España sigue flexibilizando las restricciones por covid-19 y aprobó aumentos de la capacidad de público en los eventos deportivos, según un comunicado del Ministerio de Sanidad publicado el lunes.

El viernes, la ministra de Salud, Carolina Darias, dijo en una entrevista con medios locales que todos los indicadores de covid-19 “van mejorando, especialmente en lo que respecta a la circulación del virus”.

Y en Estados Unidos varios estados —Connecticut, Delaware, Nueva Jersey, California, Oregon— anunciaron el fin del mandato obligatorio de uso de mascarillas, a pesar de la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., que insiste en su recomendación del uso universal de cubrebocas para todos en las escuelas.

Protestas en Canadá por restricciones contra el covid-19 llegan a su segunda semana, mientras investigan supuestos casos de odio

Tras conocerse las decisiones de algunos estados de EE.UU., Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud para el covid-19 recomendó a las personas seguir usando mascarillas “particularmente cuando están muy cerca de otras personas, pero especialmente cuando están en interiores e incluso si están vacunados”, dijo este martes durante una sesión de preguntas y respuestas en redes sociales.

“Todavía estamos permitiendo que este virus circule en algunas situaciones sin control. Y eso es peligroso. No deberíamos estar haciendo eso tres años después de esta pandemia”, dijo Van Kerkhove. “Ahora es el momento… de que los gobiernos apoyen a las personas para que puedan mantenerlas a ellas y a sus seres queridos a salvo”.

Van Kerkhove enfatizó que es importante mantener abiertas las escuelas mientras se continúan tomando las precauciones adecuadas para limitar la propagación de la infección por coronavirus, especialmente con la posibilidad de que surjan nuevas variantes.

“Estamos en un momento diferente”

La Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, dijo este lunes que este es el momento adecuado para que autoridades locales “establezcan su camino para eliminar los mandatos de uso de mascarillas en interiores”.

Wen dijo que a medida que los casos de covid-19 disminuyen en muchas partes del país y los hospitales están menos abrumados, los estados deberían comenzar a planificar la relajación de las restricciones de mascarillas.

“Este es un momento muy diferente en comparación con el año pasado”, dijo Wen señalando que “el año pasado no habría sido correcto que buscáramos sacar los mandatos de uso de mascarillas, no antes de que hubiera una disponibilidad generalizada de vacunas, incluso para este grupo de edad más joven”. Wen es médica de emergencias y profesora de política de salud y en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Entre tanto, el Dr. José Torradas, portavoz del Colegio Estadounidense de Médicos de Emergencia, dijo a CNN en Español que el alto nivel de inmunidad que hay entre personas vacunadas y quienes se han recuperado del covid-19 arroja “un nivel de protección que antes no se tenía” y eso es algo positivo en cuanto a salvar vidas.

Según el médico, el levantamiento del mandato de uso de mascarillas debería tomarse teniendo en cuenta las tasas de contagio locales y que los casos bajen dos semanas consecutivas mientras las condiciones climáticas mejoran. Pero ante esto siempre hay desafíos.

“Normalmente cuando se levantan se ven aumentos aunque leves, a veces o más grandes en otros… Así que siempre habrá quienes critiquen la decisión, pero tenemos que considerar que también hay otros factores como la parte de la salud mental, la parte psicológica y financiera cuando tomamos decisiones de salud pública pero que también afectan el día a día de todo el mundo.

“Si la ciencia y la evidencia soportan que se puedan levantar las restricciones creo que los que toman esas decisiones deberían estar más cómodos de que las cosas salgan bien si lo hacen”, aseguró Torradas.

¿Qué debe pasar con las restricciones por covid-19?

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron la semana pasada en una conferencia con periodistas que el virus circula de maneras diferentes en cada país, y por lo tanto la OMS recomienda el “uso de herramientas que tienen a mano”, dijo la Dra. Kerkhove epidemióloga de la OMS el 1 de febrero.

Una es la vacunación masiva “para proteger a las personas contra el desarrollo de enfermedad grave y la muerte y hacer que los pacientes entren en la vía clínica porque la atención clínica temprana salva vidas”, dijo Kerkhove a periodistas.

Y lo otro es reducir la propagación del virus usando herramientas “que están fácilmente disponibles”, dijo ella. Estas son mascarillas, seguir conservando el distanciamiento físico, mejorar e invertir en sistemas de ventilación y hacer pruebas masivas para detectar el covid-19.

“La forma en que los países usan estas herramientas depende de ellos, pero instamos a la precaución porque muchos países aún no han alcanzado el punto máximo de ómicron”, dijo la experta.

“Muchos países tienen bajos niveles de cobertura de vacunación con personas muy vulnerables dentro de sus poblaciones, por lo que ahora no es el momento de levantar todo de una vez”, puntualizó.

En esto coinciden otros expertos como el el Dr. Carlos del Rio, decano asociado ejecutivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, quien dijo que esta medida puede funcionar para comunidades altamente vacunadas.

“En una comunidad altamente vacunada, dado que los casos están disminuyendo en este momento con ómicron, en un par de semanas, tal vez quitarse las mascarillas sea lo correcto. Nos da la oportunidad de eliminar una de esas restricciones que ha sido tan controvertido”, dijo Del Rio a Bianna Golodryga de CNN el lunes. Agregó que existen otras medidas de mitigación que las escuelas pueden adoptar, como mejorar la ventilación del aire en las aulas.

Del Rio dijo a CNN que las comunidades deben continuar monitoreando los casos de covid-19, así como rastrear las hospitalizaciones y las tasas de positividad de las pruebas.

Él cree que hay dos métricas posibles para levantar los mandatos de uso de mascarillas: tasas de hospitalización y niveles de capacidad en las unidades de cuidados intensivos.

“Si las hospitalizaciones están disminuyendo claramente y las tasas de positividad están disminuyendo en la comunidad, es lo correcto”, dijo del Rio a Golodryga sobre el levantamiento de los mandatos de uso de cubrebocas escolar.

¿Estamos llegando a una etapa endémica?

Algunos expertos dentro de la comunidad científica son cautelosamente optimistas de que la variante ómicron pueda ser el último acto de la devastadora pandemia y que brinde, por el contrario, “una capa de inmunidad” a toda la población y que el mundo se esté acercando a una etapa endémica comparándose a enfermedades estacionales como el resfriado o la influenza.

Camino hacia el fin de la pandemia: el Dr. Huerta explica cuándo el covid-19 pasaría a ser una endemia

“Mi opinión es que se está volviendo endémica y seguirá siendo endémica durante algún tiempo, como ha sucedido con otros coronavirus”, dijo a CNN David Heymann, profesor de Epidemiología de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

“Todos los virus intentan volverse endémicos y, para mí, este parece que lo está logrando”, dijo.

Pero el hecho de que el covid-19 se vuelva una enfermedad endémica no son necesariamente buenas noticias.

“Endémico no significa que no es peligroso; endémico no significa que se haya acabado. Endémico significa una circulación baja. Y lo que estamos viendo, el futuro del covid-19 es que seguiremos viendo brotes en poblaciones susceptibles”, dijo la Dra. Van Kerkhove, anteriormente.

Van Kerkhove dice que no se siente cómoda con el uso de la palabra “endemia” porque se asocia con el fin de la pandemia. “Si es endemia, entonces la pandemia se acaba. Eso no es cierto”

“No podemos usar estas palabras para pretender que el virus se acabó para algunos y no para otros”, dijo.

