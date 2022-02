Las acciones de Meta se desploman un 20% después de registrar una rara disminución de ganancias

Rocío Muñoz-Ledo

Nueva York (CNN Business) — Facebook inquietó a los inversionistas este miércoles al publicar una inusual disminución de las ganancias, impulsada por el fuerte gasto de la compañía en su visión del llamado metaverso, al mismo tiempo que enfrenta desafíos publicitarios en sus servicios existentes.

Meta, la compañía anteriormente conocida como Facebook, registró ingresos netos de casi US$ 10.300 millones en los últimos tres meses del año pasado, una disminución del 8% con respecto al mismo período del año anterior y por debajo de las proyecciones de los analistas de Wall Street.

La disminución de las ganancias se produce cuando Meta (FB) invierte fuertemente en las tecnologías VR y AR que cree que ayudarán a construir el metaverso, una forma inmersiva de Internet hasta ahora solo conceptual que el CEO Mark Zuckerberg ha identificado como el futuro de la compañía. Al mismo tiempo, Meta está luchando contra un cambio en el iOS de Apple que ha pesado mucho en su negocio principal de publicidad.

Las acciones de Meta se desplomaron hasta un 23 % en las operaciones posteriores al cierre tras el informe.

Meta registró una pérdida de más de US$ 10.000 millones para el año en su unidad AR y VR, Reality Labs, la primera vez que informa las finanzas de la unidad. El director financiero, Dave Wehner, había advertido previamente que las inversiones en Reality Labs reducirían las ganancias operativas generales de la compañía en 2021 en aproximadamente US$ 10.000 millones. La unidad generó solo US$ 2.300 millones en ingresos durante el año.

“Los inversores observarán de cerca estos números como un primer indicador de cuán lejos está Metaverse de ser una realidad rentable”, dijo Tom Johnson, director digital global de la agencia de medios Mindshare Worldwide, en un comentario enviado por correo electrónico.

Meta reportó una desaceleración del crecimiento en su negocio principal de publicidad, que aún representa alrededor del 99,5% de sus ingresos totales. Los ingresos por publicidad crecieron un 20% año tras año, su tasa de crecimiento más lenta del año — a US$ 32.600 millones — ya que los cambios de iOS dificultaron la publicidad dirigida. La empresa tampoco logró aumentar su base de usuarios activos diarios o mensuales en Facebook desde el tercer trimestre, un error inusual para la empresa.

Los ingresos totales de la compañía para el año alcanzaron casi US$ 118.000 millones, la primera vez que sus ingresos anuales superan los US$ 100.000 millones.

Meta también compartió un pronóstico aproximado para el próximo trimestre, diciendo que espera que los ingresos crezcan solo entre un 3% y un 11% debido a los “vientos en contra del crecimiento de las impresiones y los precios” en su negocio de publicidad. Agregó que sus plataformas enfrentan una mayor competencia por el tiempo de las personas.

Los resultados decepcionantes también se producen después de meses de cobertura de noticias críticas y audiencias con legisladores relacionados con los Papeles de Facebook, una serie de salidas recientes de ejecutivos de alto perfil y en medio de conversaciones de los reguladores sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el gigante tecnológico.

En todo el año 2022, “Meta solo puede generar un crecimiento de ingresos de un solo dígito”, dijo el líder del sector global de Third Bridge, Scott Kessler, en un correo electrónico. “Y eso es antes de cualquier desarrollo y acción legal y regulatoria adicional. Parece que muchos [inversionistas] están reevaluando en tiempo real”.

Los problemas publicitarios

Los ejecutivos de Meta culparon principalmente a los cambios de Apple en iOS, que han dificultado tanto la orientación de las campañas publicitarias como la medición de su rendimiento, por sus desafíos comerciales publicitarios. La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo en una llamada con analistas este miércoles que Meta ha mejorado su capacidad para medir el rendimiento de los anuncios desde los cambios, pero principalmente para grandes clientes. Meta depende en gran medida de los anuncios de innumerables empresas pequeñas y medianas.

El director financiero de Meta, Dave Wehner, dijo que la inflación y las interrupciones en la cadena de suministro también están afectando negativamente los presupuestos de los anunciantes.

Facebook también está luchando con el crecimiento de usuarios, lo que tiene un efecto dominó para su negocio de publicidad porque significa menos personas a las que mostrar anuncios. Entre las razones que dieron los ejecutivos para el estancamiento del crecimiento de usuarios estaban los servicios de la competencia, especialmente entre los usuarios más jóvenes.

Los usuarios de Meta también están cambiando para interactuar más con productos de video como Instagram Reels, que son más difíciles de monetizar que otros productos. Zuckerberg agregó que la competencia de su rival TikTok, cuyo producto de video de formato corto es más popular que el de Meta, está afectando la capacidad de la compañía para monetizar Reels.

Meta explota Reality Labs

Después de burlarse de que revelaría los resultados del segmento para Reality Labs el año pasado, los inversionistas vieron por primera vez el desempeño de la unidad este miércoles.

La importante pérdida operativa no fue inesperada. La compañía había dicho anteriormente que planeaba invertir miles de millones de dólares para desarrollar sus capacidades AR y VR. En octubre, Meta dijo que contrataría a 10.000 personas en Europa para ayudar a hacer realidad su visión del metaverso.

Los resultados de Reality Labs también dan una mejor idea del tamaño general del mercado de VR que antes, ya que los auriculares Meta’s Quest constituyen la gran mayoría de los dispositivos que compran los consumidores. Los ingresos trimestrales de Reality Labs alcanzaron los US$ 877 millones durante el trimestre de diciembre.

Hasta ahora, las estimaciones de los analistas basadas en el seguimiento de los envíos de auriculares daban la mejor indicación de las ventas de auriculares. El investigador de mercado tecnológico IDC había pronosticado envíos de 9,4 millones de auriculares VR en 2021, de los cuales se esperaba que 3,6 millones se enviaran durante la temporada navideña, dijo el gerente de investigación Jitesh Ubrani a CNN Business en enero. IDC cree que Quest 2 constituye más de las tres cuartas partes de esos auriculares.

Wehner dijo que se espera que el crecimiento de la fuerza laboral de Meta sea el mayor contribuyente al crecimiento de los gastos en 2022. Agregó que los nuevos trabajadores estarán en gran medida en funciones de tecnología y productos para el metaverso, así como otras áreas comerciales clave como Reels, privacidad y comercio.

Zuckerberg también dijo que la compañía planea hacer que Horizon Worlds — su nueva aplicación social de realidad virtual que brinda una visión muy temprana de cómo podría ser el futuro metaverso — esté disponible en pantallas 2-D además de sus auriculares Quest, un movimiento que podría ayudar a impulsar mayor adopción.

Rachel Metz de CNN contribuyó a este reporte.

