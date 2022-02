Dolce & Gabbana cambiará las pieles animales por una alternativa “ecológica”

Alexandra Ferguson

(CNN) — Dolce & Gabbana se suma a la creciente lista de casas de moda que prohíben las pieles de animales: anunció el lunes que utilizará una “piel ecológica” sostenible en sus futuras colecciones.

En una declaración conjunta con el grupo de defensa de los derechos de los animales Humane Society International, la marca italiana afirmó que eliminará las pieles a partir de este año. Sin embargo, seguirá trabajando con “maestros peleteros” para crear “una alternativa de piel sintética sostenible que utilice materiales reciclados y reciclables”.

“Dolce & Gabbana está trabajando por un futuro más sostenible que no puede contemplar el uso de pieles de animales”, dijo el responsable de comunicación y marketing del grupo Fedele Usai en un comunicado de prensa, y añadió: “Todo el sistema de la moda tiene un importante papel de responsabilidad social que hay que promover y fomentar”.

En los últimos años, empresas como Chanel, Prada y Burberry han hecho promesas similares, y D&G se ha enfrentado a crecientes peticiones para que prohíba las pieles de animales, incluyendo las de zorro y visón, en sus colecciones.

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que ha organizado protestas de gran repercusión dentro y fuera de varias tiendas de la marca, describió la decisión del lunes como “compasiva y comercial”. La organización de defensa de los derechos de los animales dijo que había recibido correos electrónicos sobre D&G de más de 300.000 seguidores en más de dos décadas de campaña.

D&G no reveló más detalles sobre cómo, o con qué materiales, se fabricarán sus pieles sintéticas, pero dijo que su nueva política cumple con las directrices esbozadas por la Fur Free Alliance, un grupo de organizaciones de protección animal. En un comunicado de prensa, el presidente de la Fur Free Alliance, Joh Vinding, elogió a D&G por “poner fin a su asociación con la crueldad de las pieles y la transición a materiales más humanos e innovadores”.

En 2017, la casa italiana Gucci se convirtió en una de las primeras grandes marcas de lujo en anunciar que iba a dejar de usar pieles, una medida que Humane Society International describió en ese momento como “un gran punto de inflexión”. El pasado mes de septiembre, el propietario de la marca, Kering, dijo que el resto de sus marcas, incluyendo Yves Saint Laurent, Alexander McQueen y Balenciaga, harían lo mismo en otoño de 2022.

Otros minoristas, como Macy’s y Bloomingdale’s, también han prohibido los productos de piel, mientras que la Semana de la Moda de Londres y la revista Elle han prohibido los artículos de piel en sus pasarelas y editoriales, respectivamente.

Se cree que la reina Isabel II se ha desprendido de las pieles reales, según su estilista principal, mientras que la cantante Billie Eilish negoció un compromiso de no usar pieles con la marca estadounidense Oscar de la Renta a cambio de lucir sus diseños en la Gala del Met del año pasado.

