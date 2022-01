La Casa Blanca esboza un futuro en el que el covid-19 y la vida normal pueden coexistir

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los responsables sanitarios del gobierno de Biden esbozaron este miércoles una visión a largo plazo de un futuro en el que la nación coexista con el covid-19, sin vivir en crisis ni enfrentarse a la interrupción de la vida normal.

“Seguimos avanzando hacia un momento en que el covid no perturbe nuestra vida cotidiana. Un momento en el que el covid ya no sea una crisis, sino algo contra lo que nos protegemos y tratamos”, dijo el coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, durante la rueda de prensa del equipo de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca de este miércoles.

Zients señaló a las vacunas y otros tratamientos como herramientas para controlar el virus, pero, al ser presionado sobre lo que se necesitará para llegar a ese punto, el Dr. Anthony Fauci dijo que Estados Unidos aún no se encuentra en esa fase.

Fauci dijo que todavía hay un “camino por recorrer” antes de que los casos y las hospitalizaciones disminuyan hasta lo que describió como una “situación aceptable”.

“No estamos ahí ahora mismo. Como dijo (la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.), la Dra. (Rochelle) Walensky, cuando hay más de 2.000 muertes, 150.000 hospitalizaciones, y hay personas que se infectan ahora a razón de unas 700.000 al día, todavía no estamos ahí”, dijo Fauci.

Fauci no ofreció métricas específicas sobre lo que significaría “estar ahí”.

Fauci dijo que el objetivo es llegar a un punto de “control suficiente”, que explicó que no era la “erradicación” como con la viruela o la “eliminación” como con la epidemia de poliomielitis y el sarampión, sino más bien, “un nivel de control que no nos perturbe en la sociedad, que no domine nuestras vidas, que no nos impida hacer las cosas que generalmente hacemos en una existencia normal”.

Fauci comparó ese control con la forma en que los estadounidenses conviven actualmente con otros virus.

“Eso sería un nivel de infección, pero sobre todo, concentrarse en la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes que entran en la categoría de lo que generalmente aceptamos. No nos gusta, pero lo aceptamos con otros virus respiratorios: el virus sincitial respiratorio, la parainfluenza, e incluso la gripe”, dijo Fauci.

Además, dijo que las vacunas, los refuerzos y la infección “con suerte, nos llevarán al punto en el que tengamos antivirales para poder tratar a las personas que están en alto riesgo y en el que ya no estemos en una situación de amenaza, ya sea para nuestra ecuanimidad, nuestra economía, o para permitirnos vivir una vida normal”.

Parte de esa estrategia incluirá el intercambio de vacunas para conseguir que más personas se vacunen fuera de Estados Unidos.

El gobierno de Biden también marcó un hito de vacunas enviadas al extranjero el miércoles, anunciando que Estados Unidos compartió 400 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 en todo el mundo.

“Además de impulsar el progreso de la vacunación aquí en casa, Estados Unidos sigue liderando el esfuerzo para ayudar a vacunar al mundo. Bajo la dirección del presidente Biden, estamos donando 1.200 millones de dosis de vacunas, el mayor compromiso del mundo. Y hoy alcanzaremos un hito importante en nuestro esfuerzo mundial: 400 millones de dosis de vacunas enviadas a 112 países. 400 millones de dosis enviadas de forma gratuita y sin condiciones”, anunció Zients en la sesión informativa sobre la respuesta al covid-19 de este miércoles.

Estados Unidos enviará 3,2 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer a Bangladesh y 4,7 millones de dosis a Pakistán a través del programa global de reparto de vacunas Covax, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Pakistán es el país que más dosis ha recibido de parte de Estados Unidos, con un total de 47,4 millones de dosis enviadas hasta el miércoles.

Estados Unidos ha donado más dosis que cualquier otro país, señaló Zients, con un compromiso total de 1.200 millones de dosis.

“Para poner en perspectiva el liderazgo de Estados Unidos, hemos enviado cuatro veces más dosis gratuitas al mundo que cualquier otro país”, dijo.

El presidente Joe Biden anunció ante la Asamblea General de la ONU el pasado otoño que EE.UU. había comprado otros 500 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer, que comenzarán a enviarse este mes, y se espera que se envíen 800 millones de vacunas al extranjero hasta septiembre de este año.

