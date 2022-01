Muere Louie Anderson, comediante y estrella de “Baskets”, a los 68 años

macamilarincon

(CNN) –– Louie Anderson, aclamado comediante y ganador de un premio Emmy, murió este viernes en Las Vegas por complicaciones relacionadas con el cáncer, confirmó a CNN su publicista Glenn Schwartz. Durante su carrera, Anderson hizo comedia en vivo, presentó varios programas de televisión e interpretó papeles protagónicos en televisión y cine.

El jueves, Pauly Shore, su amigo y también comediante, tuiteó que se había despedido de Anderson y pidió orar por él. “Acabo de salir del hospital en Las Vegas donde Louie Anderson, sus hermanas y sus amigos cercanos fueron lo suficientemente amables para despedirme de él. Aún está con nosotros, pero manténgalo en sus oraciones”.

Attention comedians and @TheComedyStore alumni’s I say this with a heavy heart just left the hospital in Las Vegas where Louie Anderson his sisters and close friend were kind enough to let me say my goodbyes he’s still with us but keep him in your prayers — Pauly Shore (@PaulyShore) January 20, 2022

Anderson nación en una familia numerosa de 11 hijos en St. Paul, Minnesota. Y era consejero de niños cuando ganó el trofeo del primer lugar en la Competencia de Comedia del Medio Oeste de 1981.

El anfitrión de la competencia, el legendario comediante Henny Youngman, quedó tan impresionado que contrató al joven comediante como escritor.

Pronto, Anderson estaba disfrutando de sus propios reflectores en los escenarios de comedia de todo el país.

Johnny Carson invitó a Anderson a hacer su debut en televisión nacional con “The Tonight Show” en 1984. Ahí la carrera de Anderson despegó.

Las apariciones con Jay Leno, David Letterman, en “The Late Late Show with Craig Ferguson”, “Comic Relief”, así como los especiales de Showtime y HBO lo consolidaron aún más como uno de los mejores comediantes de Hollywood.

Pero fue presentar el amado programa de juegos “Family Feud” en 1999, lo que lo convirtió en una figura familiar y le abrió las puertas a la actuación.

Anderson fue estrella invitada en varias series de televisión, incluidas “Grace Under Fire”, “Touched by an Angel” y “Chicago Hope”, y apareció en películas como Ferris Bueller’s Day Off, Coming to America ​​y su secuela Coming 2 America, junto a Eddie Murphy.

Fue la voz adeuna versión ficticia de sí mismo cuando tenía 8 años, en la popular serie animada de la década de 1990 “Life With Louie”, que duró tres años.

Más recientemente, Anderson apareció en “Young Sheldon”, tuvo un papel recurrente en la comedia negra “Search Party” y se unió al elenco de la exitosa serie BET “Twenties”.

Los críticos lo miraron cuando en 2016 eligieron a Anderson para coprotagonizar, junto con Zach Galifianakis y Martha Kelly, la exitosa serie de comedia de FX “Baskets”.

Anderson interpretó el papel de “Christine”, la matriarca del clan Baskets, y basó el personaje en su madre y sus cinco hermanas, de quienes dijo que fueron una presencia importante en su vida.

El papel lo llevó a ganar el premio Emmy a mejor actor de reparto en una serie de comedia, así como un premio Critics’ Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia.

Anderson también fue un escritor que tuvo mucho éxito en ventas.

Sus libros incluyen Dear Dad — Letters From An Adult Child, Good-bye Jumbo… Hello Cruel World y The F Word, How To Survive Your Family.

Su libro más reciente, Hey Mom, se publicó en 2018 y “combina ingenio irónico y humor conmovedor, mientras comparte su viaje para convertir los desafíos de la vida en alegría, así como la gran sabiduría que obtuvo de su difunta madre”.

A Anderson le sobreviven sus dos hermanas, Lisa y Shanna Anderson.

