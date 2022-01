Jamie Lynn Spears habla sobre la tensa relación con su hermana, Britney Spears

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Jamie Lynn Spears habló abiertamente sobre lo que llevó a su tensa relación con su hermana mayor, la estrella del pop Britney Spears.

Ha habido una idea errónea, dijo la joven Spears, sobre su papel en la tutela de 13 años de Britney Spears, que finalizó el año pasado después de que una jueza removiera al padre de ambas, Jamie Spears, de la supervisión de sus finanzas y decisiones médicas.

Britney Spears dice que todavía tiene “mucho por sanar”

“Cuando (la tutela) se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé”, dijo Jamie Lynn Spears, de 30 años, a Juju Chang en “Good Morning America” ​​de ABC. “No entendía lo que estaba sucediendo ni estaba concentrada en eso… Entendía tan poco sobre eso entonces como lo entiendo ahora”.

“Yo no estaba supervisando los fondos o algo así, y si había (esa percepción), eso fue un malentendido, pero de cualquier manera no tomé medidas para ser parte de eso”.

Jamie Lynn Spears llegó incluso a ayudar a Britney Spears, ahora de 40 años, a explorar opciones para salir de la tutela, dijo la actriz y cantante que saltó a la fama en el exitoso programa de Nickelodeon “Zoey 101”, y que ahora está promocionando su nuevo libro, “Things I Should Have Said”.

“Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana”, dijo Jamie Lynn Spears a “GMA”. “Entonces, cuando necesitaba ayuda establecí formas de hacerlo, hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente seguir adelante y terminar esta tutela y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuar?”.

Britney Spears y la lucha sobre su tutela: todo lo que debes saber

“Incluso hablé con su equipo legal… su equipo legal anterior, y eso no terminó a mi favor”, agregó. “Di los pasos para ayudar. Cuántas veces puedo dar los pasos sin… Ella tiene que cruzar la puerta”.

Adiós a la tutela de Britney Spears después de 13 años 5:21

Britney Spears testificó dos veces el año pasado que la tutela fue “abusiva”, alegando que la obligaron a actuar, a usar anticonceptivos y a tomar medicamentos en contra de su voluntad.

La ganadora del Grammy ha culpado a su familia en sus publicaciones de Instagram por la tutela desde que llegó a su fin. La cantante de “Baby One More Time” también dejó de seguir recientemente a Jamie Lynn Spears en Instagram.

“Ese amor sigue ahí al 100%, amo a mi hermana”, dijo el miércoles la joven Spears. “Solo la he amado y apoyado y he hecho lo correcto por ella. Y ella lo sabe. Entonces no sé por qué estamos en esta posición en este momento”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.