Si te contagiaste de covid-19 durante las vacaciones, esto es lo que debes saber

olivertapia

(CNN) — Si te contagiaste de covid-19 durante las vacaciones –con la variante ómicron altamente contagiosa en circulación, a un número récord de personas le pasó–, es posible que te preguntes cuáles deberían ser tus próximos pasos.

Esto es lo que los expertos dicen que debes saber.

Di positivo, pero me siento bien. ¿Debo aislarme?

La respuesta simple, dijo el Dr. Graham Snyder, director médico de prevención de infecciones y epidemiología hospitalaria del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, es seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., los CDC.

Ómicron va al alza en Ecuador en medio del mandato de vacunación 2:48

“Esas pautas se basan ahora en dos años de observaciones sobre lo que significa ser contagioso”, dijo Snyder.

Esa guía de los CDC cambió en los últimos días de diciembre. Ahora dice que las personas que dan positivo por covid-19 deben aislarse durante cinco días. Después de eso, si no tienen síntomas o si sus síntomas disminuyen (no tienen fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos para aminorarla), deben seguir con cinco días usando mascarilla alrededor de los demás. Los CDC dicen que es opcional realizar una prueba de antígeno al quinto día; si uno es positivo, debe permanecer en aislamiento hasta el día 10.

Se avecina un mes ‘horrible’ en EE.UU. por el covid-19, dice médico, pero las medidas preventivas seguirán siendo clave

Eso debería minimizar el riesgo de propagación del virus. La probabilidad de que alguien sea contagioso después de 10 días es pequeña si sus síntomas han mejorado y la fiebre ha desaparecido, dicen los expertos.

“Si ha tenido la infección y se siente bien y han pasado varios días, es muy probable que no sea contagioso”, dijo el Dr. Myron Cohen, director de salud global y enfermedades infecciosas de la Escuela de Medicina de UNC.

Si tú y las personas a tu alrededor usan mascarillas, están tomando las precauciones apropiadas independientemente, dijo.

“Uno no sabe quién en su universo es infeccioso”, dijo Cohen. El hecho de que alguien haya tenido covid hace cinco días no significa que deba considerarse más peligroso. “¿Qué pasa con el tipo a tu lado que nunca se hizo la prueba, que es asintomático y tiene más copias que yo? Deberíamos actuar como si asumiéramos que todos tienen covid”.

¿Tengo ahora menos probabilidades de volver a contraer covid-19?

La infección proporciona cierta inmunidad natural contra el coronavirus, pero no es tan simple.

“A menudo hablamos de la inmunidad a este virus como si fuera una cosa de sí o no. O eres inmune o no lo eres. Pero la Madre Naturaleza rara vez opera así”, dijo

La inmunidad es un continuo. Puede cambiar con el tiempo.

Se triplica la hospitalización de niños en Argentina 3:50

El covid-19 no es la varicela, por ejemplo. “En la varicela, no volverás a contraer varicela, pero eso es, ya sabes, un listón alto”, dijo Cohen.

El Dr. David Wohl, profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNC, dijo que tu cuerpo podrá combatir mejor el coronavirus después de una infección, pero eso no es garantía de que no lo vuelvas a contraer.

“Me gustaría que pudiera decirse, que una vez que te contagias de covid, no lo vuelves a contraer nunca más. Este no es ese tipo de virus”, dijo. “Así que sabemos, con los datos de reinfección, que no te vuelves inmune solo porque tuviste una infección anterior. Hay algunas cosas que contraes y nunca vuelves a contraer, pero esta es una de esas cosas en las que, sí, vas a seguir contagiándote”.

De alguna manera, una persona podría estar “más segura” después de contraer covid-19 porque es menos probable que se enferme gravemente por una infección posterior, dijo el Dr. Sten Vermund, decano y profesor de salud pública Anna MR Lauder en la Escuela de Medicina de Yale. “También es menos probable que tengan una carga viral alta si contraen una infección posterior. Entonces, en ese sentido, son un poco más seguros”.

Hasta 1 millón de pruebas rápidas de covid-19 expiraron en Florida el mes pasado, dice un funcionario estatal

Pero, dicen los expertos, no te vuelvas loco. Toma precauciones.

“No diría que nadie debería sentirse cómodo, si ha tenido una infección, para sentirse inmune a una reinfección o complicaciones”, dijo Snyder. “Sí ofrece algo de protección. No confiaría en ello para una protección del 100%”.

En algún momento, dijo Wohl, este coronavirus podría parecerse más al resfriado común, otro coronavirus, y las personas lo contraerán cada pocos años, pero puede que no sea tan grave, y habrá tratamientos fáciles de acceder. Pero esos días aún no han llegado.

¿Enfermarse con una variante ofrece protección contra otra?

Después de cualquier enfermedad de covid-19, tu cuerpo generalmente puede detectar el coronavirus.

“No importa qué variante, su cuerpo ahora es más capaz de reconocer ese virus en el futuro. Es más fuerte, está mejor preparado”, dijo Snyder. Pero exactamente cuán preparado no está del todo claro.

¿Cómo hacerte la prueba de covid-19 tú mismo? 0:32

Las variantes delta y ómicron estuvieron en circulación durante las vacaciones. Contagiarte de una de ellas podría dejarte vulnerable ante la otra.

“Todavía no se conoce muy bien el grado de protección cruzada de delta y ómicron”, dijo Cohen. “En general, es una respuesta complicada, pero de forma simplista, la respuesta es que tener una infección natural proporciona cierta inmunidad y probablemente proporciona cierta inmunidad cruzada, pero se desconoce la magnitud de la inmunidad cruzada”.

El mes pasado, un pequeño estudio que analizó la sangre extraída de personas infectadas con ómicron en Sudáfrica mostró que tienen respuestas inmunitarias fuertes a ómicron, pero también respuestas inmunitarias fortalecidas a la variante delta, informaron los investigadores. El estudio es limitado y no ha sido revisado por pares, y no es seguro que haya sido la infección por ómicron lo que mejoró la inmunidad en la sangre de los voluntarios, anotaron los investigadores.

Si la infección por ómicron hace que las personas sean menos susceptibles a las infecciones por delta, eso podría ser algo bueno, anotaron los investigadores. “Si es así, la incidencia de la enfermedad grave de covid-19 se reduciría y la infección podría volverse menos perjudicial para las personas y la sociedad”, escribieron Alex Sigal y Khadija Khan del Instituto de Investigación de Salud África en Durban, Sudáfrica, y sus colegas en su informe.

Estudio vincula la vacuna contra el covid-19 con un cambio ligero en la duración del ciclo menstrual

Pero recuerda, no se sabe qué otras variantes pueden surgir después de estas, o cuán diferentes pueden ser respecto a delta u ómicron.

¿Qué pasa si me enfermé pero no me había vacunado o recibido una dosis de refuerzo? ¿Todavía necesito una vacuna?

Los expertos dicen que sí.

Con este coronavirus en particular, tu respuesta inmunológica es mejor con una vacuna que con una infección natural, dijo Vermund. No está totalmente claro por qué.

Los estudios sobre la reinfección por covid-19 demuestran que esto es cierto. La reinfección fue más común en alguien que tenía inmunidad natural que en alguien que estaba vacunado.

“Las probabilidades de volver a infectarse son mucho más bajas si se ha vacunado, ni siquiera con refuerzo, solo vacunado, en comparación con si no se hubiera vacunado y se hubiera infectado antes”, dijo Wohl.

Wohl señala un estudio realizado en septiembre por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte que documentó alrededor de 11.000 reinfecciones. De esos, solo 200 casos fueron en personas vacunadas.

‘Traumático’: así vivió este hombre la cuarentena de 30 días en Hong Kong 2:41

“Alentamos a cualquiera que haya tenido una infección a que se vacune de todos modos porque la vacunación ayuda al cuerpo a prepararse al producir un conjunto más sólido de anticuerpos”, dijo Snyder. “Se unen con más fuerza, y especialmente los refuerzos abarcan más. Pueden reconocer las diferencias en el virus”.

Después de la vacuna, cualquier reinfección probablemente produciría una enfermedad mucho menos grave.

¿Qué sucede si me aplicaron una dosis de refuerzo y luego contraje covid-19? ¿Puedo olvidarme de tomar precauciones?

Si has tenido una reinfección, tu sistema inmunológico está bien preparado y listo para combatir el coronavirus cuando lo encuentre nuevamente, dijo Wohl. Tu cuerpo debería estar mejor preparado si vuelves a encontrarte con ómicron, pero no hay garantía absoluta de que estés protegido si, por ejemplo, te metes entre una multitud sin mascarillas en un concierto.

“Estamos en medio de la oleada de oleadas. Este es el peor momento para estar ahí afuera sin mascarilla y alrededor de las narices y gargantas de otras personas”, dijo Wohl.

Los Ángeles será sede del Super Bowl a pesar del creciente número de casos de covid-19

Además, nuevamente, no puedes estar seguro de que el virus con el que entres en contacto sea la misma variante que contrajiste antes.

“La razón por la que una persona que ha tenido covid y ha recibido una dosis de refuerzo todavía querría usar el sentido común es porque aún no entendemos qué otras variantes habrá y cómo reaccionarán ante ellas”, dijo Cohen.

¿Puedo tener covid prolongado después de ómicron? ¿O podrían mis hijos padecer MIS-C?

La variante ómicron es demasiado nueva para que los expertos sepan algo sobre sus efectos a largo plazo.

¿En qué se diferencia ómicron a otras variantes? Esto es lo que sabemos 2:50

“Todavía no lo sabemos”, dijo Snyder. “Es demasiado pronto para saberlo”.

La investigación ha encontrado que la vacunación reduce drásticamente el riesgo de síntomas de covid prolongado. Y otros estudios dicen que los efectos más graves de una complicación de covid llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) se resuelven en seis meses.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.