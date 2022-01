El premio mayor de Powerball de US$ 632,6 millones se va a California y Wisconsin

olivertapia

(CNN) — Dos boletos vendidos en California y Wisconsin acertaron los seis números del sorteo del miércoles por la noche de Powerball, según un comunicado de prensa del operador del juego.

Los números ganadores en el sorteo del miércoles fueron 6-14-25-33-46. El número Powerball fue 17.

“Los afortunados poseedores de boletos se dividirán el premio mayor de US$ 632,6 millones. Cada boleto tiene un valor anualizado de US$ 316,3 millones o US$ 225,1 millones en efectivo. Ambas opciones de premios son antes de impuestos”, dice el comunicado de prensa.

El premio mayor de este miércoles fue el séptimo más grande en la historia de Powerball.

Es la primera vez que alguien gana el premio mayor desde el 4 de octubre, es decir, hace 40 sorteos.

Pero si no acertaste el gran premio, no tires tu boleto todavía.

Más de 3 millones de boletos ganaron premios en el sorteo del miércoles, que van desde US$ 4 a US$ 2 millones, dijo Powerball.

Se vendieron dos boletos de Match 5 + Power Play con un premio de US$ 2 millones cada uno en Florida y Georgia. Y se vendieron 12 boletos de Match 5 con un premio de US$ 1 millón cada uno en Arizona, California, Florida, Indiana, Maryland, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.

