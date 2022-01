Publicación propalestinos de Emma Watson en Instagram desata polémica sobre el “antisemitismo”

urielblanco

(CNN) — Una publicación propalestinos en Instagram que hizo la estrella de Hollywood Emma Watson desató acusaciones de antisemitismo por parte de políticos de Israel, y también una reacción en contra de lo que muchos consideran una utilización cínica del término con el fin de atacar a los partidarios de la causa de los palestinos.

El lunes, Watson, que saltó al estrellato mundial tras interpretar a Hermione Granger en las películas de Harry Potter, publicó una imagen de una manifestación propalestinos con las palabras “La solidaridad es un verbo”, con una cita de la académica Sara Ahmed sobre el significado de la solidaridad en el pie de foto.

Hasta este miércoles, la publicación tenía más de 1,2 millones de “me gusta”, así como miles de comentarios divididos entre los que apoyan a Watson y los que critican su postura.

La publicación atrajo la atención de políticos israelíes, entre ellos Danny Danon, exembajador del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien compartió la publicación de Watson en su cuenta oficial de Twitter junto con la leyenda: “10 puntos para Gryffindor por ser antisemita”.

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022

Gilad Erdan, actual embajador de Israel ante la ONU, también reaccionó en su cuenta oficial de Twitter.

“La ficción puede funcionar en Harry Potter, pero no funciona en la realidad”, tuiteó Erdan. “Si funcionara, la magia utilizada en el mundo de los magos podría eliminar los males de Hamas (que oprime a las mujeres y busca la aniquilación de Israel) y la PA (que apoya el terror). ¡Yo estaría a favor de eso!”, agregó, haciendo referencia con PA a la Autoridad Palestina.

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 3, 2022

Reacciones contra los políticos de Israel que criticaron a Emma Watson

No es la primera vez que funcionarios de Israel reaccionan con furia ante las manifestaciones públicas de apoyo a los palestinos, y los últimos comentarios recibieron réplicas en internet.

Leah Greenberg, codirectora ejecutiva de Indivisible, una organización de campañas políticas progresistas con sede en Estados Unidos, respondió a Danon en Twitter.

“Una demostración perfecta de la utilización totalmente cínica y de mala fe del antisemitismo para callar las expresiones básicas de solidaridad con el pueblo palestino”, escribió Greenberg.

a perfect demonstration of the utterly cynical and bad-faith weaponization of antisemitism to shut down basic expressions of solidarity with the Palestinian people https://t.co/9jmhAs3Otc — Leah Greenberg (@Leahgreenb) January 3, 2022

Y la política británica Sayeeda Warsi también respondió a Danon en Twitter.

“Mostrar solidaridad con los palestinos no es antisemitismo”, escribió. “Hay que denunciar estos constantes intentos de reprimir todo el apoyo a los palestinos”.

Repeat after me Mr…Showing solidarity with Palestinians is not antisemitismAppalling comments from former Israeli Ambassador to the UNThese constant attempts to stifle any and all support for Palestinians must be called out.Solidarity @EmmaWatson #Palestine 🇵🇸 #EmmaWatson https://t.co/wldYw2PI36 — Sayeeda Warsi (@SayeedaWarsi) January 3, 2022

El presentador de la MSNBC y experiodista de CNN Ayman Mohyeldin fue otro de los que comentó.

“No es una broma, estamos en un punto en el que el mero hecho de publicar una vaga foto que haga referencia a la solidaridad con los palestinos en Instagram hace que te etiqueten de antisemita”, tuiteó.

No joke, we are at the point where merely posting a vague picture referencing solidarity with Palestinians on Instagram gets you labeled as an antisemite. It’s only Jan 3. May God give me patience for the this year. https://t.co/DsH4K9umtd — Ayman (@AymanM) January 3, 2022

Otros famosos también han sido objeto de duras críticas por su apoyo a la causa de los palestinos.

En octubre de 2021, la escritora irlandesa Sally Rooney dijo que había decidido no vender los derechos de traducción de su última novela a una editorial con sede en Israel, alegando su preocupación por el conflicto palestino-israelí.

Nachman Shai, ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, criticó la decisión de Rooney en Twitter. “El boicot cultural a Israel, el antisemitismo en un nuevo disfraz”, escribió.

