Australia cancela la visa de Novak Djokovic para ingresar al país

Sol Amaya

(CNN) — La visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia fue cancelada, dijo este jueves (hora local) el ministro de Salud de Australia, Greg Hunt, en una entrevista con medios australianos.

El tenista, quien buscaba participar en el Abierto de Australia, “no proporcionó pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada para Australia y la visa fue posteriormente cancelada”, dijo.

La Fuerza Fronteriza de Australia dijo en un comunicado que “continuará asegurándose de que quienes lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y requisitos de entrada”.

“La ABF puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados ​​de Australia”, indicó la Fuerza. En tanto, confirmó que “Djokovic tuvo acceso a su teléfono”.

En tanto, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo que “las reglas son reglas” respecto a la cancelación de la visa del tenista.

“La visa del señor Djokovic fue cancelada. Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por covid-19, seguimos estando atentos”, tuiteó.

El padre de Djokovic acusa a los funcionarios de mantener “cautivo” a su hijo

El padre de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, acusó a los funcionarios australianos de mantener “cautivo” a su hijo después de una confusión con su solicitud de visa.

El 20 veces campeón de Grand Slam viajó al país después de recibir una exención médica para jugar en el Abierto de Australia de este año, pero, según los informes, está detenido en el aeropuerto después de solicitar una visa que no permite exenciones médicas por no estar vacunado, informaron los medios de noticias australianos.

Según su padre, Djokovic está actualmente alojado en una habitación a la que nadie puede entrar, con dos policías en la parte delantera de la habitación, dijo a la estación de radio serbia B92.

“No tengo idea de lo que está pasando, mantienen cautivo a mi hijo durante cinco horas”, dijo Srdjan Djokovic en un comunicado a la agencia de noticias rusa Sputnik, según B92. “¡Esta es una lucha por el mundo libertario, no es solo una lucha por Novak, sino una lucha por el mundo entero! Si no lo dejan ir en media hora, nos reuniremos en la calle, esta es una pelea de todos”.

La declaración se hizo hace horas y no se informó de ninguna reunión en Belgrado o fuera del aeropuerto de Melbourne.

Más temprano este miércoles, el entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, publicó una foto en las redes sociales de lo que parece ser el aeropuerto de Melbourne en Australia, donde el No.1, según los informes, está detenido, con la leyenda “No es el viaje más habitual a Australia”.

El Abierto de Australia está programado para comenzar el 17 de enero.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.