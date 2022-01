Así fue el asalto al Capitolio por parte de simpatizantes de Trump

Jhasua Razo

El orden se convirtió en caos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, en Washington. Mientras los legisladores del 117° Congreso de Estados Unidos, que acababan de tomar posesión de sus cargos, comenzaban a contar los votos del Colegio Electoral para elegir a un nuevo presidente, una turba de simpatizantes de Trump llevó adelante un asalto al Capitolio. Lo que siguieron fueron horas de caos, enfrentamientos y encierro, que dejaron un saldo de cinco muertos. A continuación, una reconstrucción de los hechos ocurridos en aquel día histórico que sacudió la capital de Estados Unidos.

1:10 p.m. hora de Washington (misma hora que en Miami)

Al terminar el mitin, Trump llama a sus partidarios a “caminar por la avenida Pensilvania hacia el Capitolio”

Mientras el Congreso comienza el proceso de oficializar la victoria del presidente electo, Joe Biden, en el Colegio Electoral, el presidente Donald Trump anima a sus partidarios a protestar frente al Capitolio de Estados Unidos. A pesar de haber prometido que se uniría a ellos, Trump se retiró a la Casa Blanca en su camioneta y vio por televisión cómo se desarrollaba la violencia en el Capitolio.

“Vamos a caminar hasta el Capitolio. Y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Y probablemente no vamos a vitorear tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperaremos nuestro país con debilidad, tienes que mostrar fuerza y tienes que ser fuerte”, dijo en su mitin en el parque de la Elipse, frente a la Casa Blanca.

Al concluir, Trump volvió a afirmar que se uniría a sus partidarios en la marcha hacia el Capitolio. “Caminaremos por avenida Pensilvania hacia el Capitolio”, dijo.

Jacquelyn Martin/AP

Poco después de la 1 p.m. ET

Los agitadores pro-Trump rompen las barreras en el Capitolio

Poco después de la 1 p.m. ET, cientos de simpatizantes de Trump empujan y superan las barreras establecidas a lo largo del perímetro del Capitolio, tras lo cual se enfrentan a los agentes de policía que llevaban equipo completo antidisturbios, algunos llamando a los agentes “traidores” por hacer su trabajo.

Brendan Gutenschwager

Poco después de la 1:30 p.m. ET

La Policía del Capitolio envía una alerta al personal sobre un paquete sospechoso y comienza la evacuación

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ordena al personal que evacue el Edificio Cannon y el Edificio Conmemorativo James Madison, que forma parte de la Biblioteca del Congreso, debido a la actividad policial, según informaron múltiples fuentes a CNN.

La Policía del Capitolio envía una alerta al personal sobre un paquete sospechoso. Más tarde, las fuerzas del orden confirmaron a CNN que se encontraron bombas de fabricación casera en las sedes del Comité Nacional Demócrata y del Comité Nacional Republicano, y en los terrenos del Capitolio. Todos los dispositivos fueron detonados de forma segura por la policía, dijo la fuente.

Poco después de las 2 p.m. ET

Se cierra el Capitolio

The US Capitol is now on lockdown. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 6, 2021

2:24 p.m. ET

Trump critica a Mike Pence mientras los agitadores irrumpen en el Capitolio

Trump critica a su vicepresidente en Twitter, mientras los agitadores irrumpen en el Capitolio y antes de que Pence pudiera ser evacuado con seguridad. A algunos de los agitadores pro-Trump se les escucha gritar “¿Dónde está Mike Pence?” y corear “Cuelguen a Mike Pence”, molestos porque está cumpliendo con su deber constitucional de certificar los resultados electorales.

En un tuit que ya no está disponible porque Twitter suspendió su cuenta, Trump escribe:

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. Estados Unidos exige la verdad”.

Alrededor de las 2:30 p.m. ET

Los agitadores pro-Trump rompen las ventanas del Capitolio

Poco antes de las 2:30 p.m., la Policía del Capitolio pide ayuda adicional de las fuerzas del orden.

Los agitadores escalaron las paredes exteriores del Capitolio, enfrentándose con la policía y empujando más allá de las barreras fuera del edificio. La turba logró entrar en el edificio después de asaltar a la policía, con algunos rompiendo ventanas para entrar.

Brendan Gutenschwager

Alrededor de las 2:30 p.m. ET

Manifestantes pro-Trump irrumpen en el Capitolio

Tras entrar en el Capitolio, los agitadores comienzan a recorrer los pasillos del Congreso. Muchos llevaban gorras rojas con las siglas MAGA (Hagamos grande a Estados Unidos, el slogan de campaña de Trump) mientras se tomaban fotos en el Salón de las Estatuas, justo al lado del recinto de la Cámara de Representantes.

“Nunca he estado en esta Cámara, ¿y tú?”, gritaba una mujer a la multitud. “Así es, nos pertenece. Tú nos perteneces”.

Pool

2:30 p.m. ET

La Policía del Capitolio ordena la evacuación de los legisladores

El vicepresidente Mike Pence es evacuado del Senado, junto con el senador republicano Chuck Grassley, de Iowa. Como presidente pro tempore del Senado, Grassley es el tercero en la línea de sucesión presidencial, detrás de Pence y de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La policía también comenzó a evacuar a otros legisladores y al personal presente para la certificación de los votos del Colegio Electoral. Al salir, el personal agarró las cajas con las papeletas del Colegio Electoral para ponerlas a salvo.

Drew Angerer/Getty Images

Poco después de las 2:45 p.m. ET

Los partidarios de Trump entran en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi

Tras entrar en el Capitolio, algunos partidarios de Trump consiguen entrar en el despacho de Pelosi. Uno posa para una foto y le deja un mensaje en su escritorio que dice “NO DAREMOS MARCHA ATRÁS”.

CNN ha difuminado partes de la segunda imagen para proteger la información personal de los individuos.

Saul Loeb/AFP/Getty Images

Poco después de las 2:45 p.m. ET

Los agitadores invaden el recinto y el estrado del Senado

Mientras el caos desciende en el Capitolio, los agitadores entran en el recinto del Senado, con varios posando para las fotos detrás del estrado.

Win McNamee/Getty Images

2:48 p.m. ET

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anuncia el toque de queda en toda la ciudad

En respuesta a la escalada de la situación en el Capitolio, Bowser anuncia un toque de queda en toda la ciudad de Washington desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

Janie Boschma/CNN

3:13 p.m. ET

Trump pide a los agitadores que “permanezcan pacíficos”

En su segundo tuit sobre los disturbios, Trump pide a sus seguidores, que protestaron en su nombre y a los que había animado a marchar hacia el Capitolio, que “permanezcan pacíficos” y “respeten la Ley”. Se abstiene de decirles que se vayan a casa.

3:15 p.m. ET

Ivanka Trump llama a los agitadores “patriotas estadounidenses” en un tuit

Mientras retuitea a su padre, Ivanka Trump se refiere a los agitadores como “patriotas estadounidenses”. Luego borró el tuit.

Ivanka Trump: Patriotas estadounidenses: cualquier violación de seguridad o falta de respeto a nuestras fuerzas del orden es inaceptable. La violencia debe cesar de inmediato. Por favor, estén en paz.

Donald Trump: Apoyemos a la Policía y las fuerzas del orden del Capitolio. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Permanezcan pacíficos!

3:21 p.m. ET

Reportan la muerte de una mujer por un disparo en el Capitolio

Se informa que una mujer, veterana de la Fuerza Aérea que participa en los disturbios, se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en el pecho en los terrenos del Capitolio. Es trasladada al hospital, pero posteriormente muere a causa de sus heridas. Otros tres agitadores mueren a causa de urgencias médicas según el jefe de la Policía de Washington, Robert Contee. Poco después, la Policía del Capitolio confirma que el agente Brian Sicknick sufrió heridas al enfrentarse a los agitadores. Más tarde muere a causa de esas heridas y rinde homenaje por su servicio en la Rotonda del Capitolio.

Alrededor de las 3:25 p.m. ET

Retiran a los agitadores del recinto del Senado

Más de una hora después de que los agitadores irrumpieran en el Capitolio, la policía logra despejar el recinto del Senado. Los agitadores son alejados del ala del Senado del edificio y desplazados hacia la Rotonda.

3:36 p.m. ET

Trump finalmente envía a la Guardia Nacional

Varias horas después de que los agitadores irrumpieran en el Capitolio, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, tuitea que Trump ha enviado a la Guardia Nacional a Washington, junto con “otros servicios federales de protección”.

Trump se resistió inicialmente a hacerlo el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios irrumpieron en el edificio, según dijo una fuente a CNN. Trump había desplegado más de 17.000 miembros de la Guardia Nacional en al menos 23 estados y la ciudad de Washington el verano pasado, en respuesta a las protestas que exigían justicia para George Floyd.

Más temprano, Pence había hablado por teléfono con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, según otra fuente, y había alentado a un despliegue mucho más rápido de la Guardia Nacional en el Capitolio para ayudar a sofocar a los agitadores que estaban rompiendo las barreras de seguridad y abrumando a la Policía del Capitolio.

Anna Moneymaker/The New York Times/Redux

Alrededor de las 3:44 p.m. ET

Reportan múltiples agentes de policía heridos

Múltiples agentes resultan heridos en la violenta insurrección, con al menos uno transportado a un hospital.

Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

4:15 p.m. ET

Biden dice que la democracia de EE.UU. está bajo un “asalto sin precedentes” y pide a Trump que “dé un paso adelante

En su intervención en Delaware, Biden pide a Trump que aparezca en televisión para “exigir el fin de este asedio”.

“En este momento, nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, como nada que hayamos visto en los tiempos modernos, un asalto en una ciudadela de la libertad: el propio Capitolio”, dijo Biden.

“Esto no es disidencia, es desorden. Es caos. Roza la sedición, y debe terminar ahora. Pido a esta turba que se retire y permita que el trabajo de la democracia siga adelante”.

CNN en Español

4:17 p.m. ET

Trump tuitea un video

En un breve video en el que repite una serie de afirmaciones falsas sobre las elecciones, el presidente dice a los agitadores: “Tienen que irse a casa ahora. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden”. Desde entonces, Twitter eliminó el tuit por “repetidas y graves violaciones de nuestra Política de Integridad Cívica”, según la red social.

Twitter dijo que había bloqueado la cuenta de Trump durante 12 horas, y advirtió por primera vez que podría suspenderlo permanentemente.

Casa Blanca

6:27 p.m. ET

Los líderes del Congreso anuncian que procederán con el recuento

Después de que la policía desalojara el Capitolio y comenzara el toque de queda de las 6 p.m., Pelosi emite un comunicado en el que dice que el Congreso tiene la intención de volver a reunirse esa noche para terminar de afirmar la elección de Biden.

CRÉDITOS

TRABAJO ADICIONAL DE

Madeleine Stix, Isabelle Chapman, Henrik Pettersson, Brett Roegiers y Rebecca Wright

EDITADO POR

Kaeti Hinck y Sean O’Key

CONTRIBUCIONES DE

Peter Nickeas, Kevin Liptak, Phil Mattingly, Manu Raju, Lauren Fox, Kaitlan Collins, Pamela Brown, Allie Malloy, Kate Sullivan, Eric Bradner, Jim Acosta, Brian Fung, Donie O’Sullivan, Noah Gray, Kate Bennett, Sarah Mucha, Sam Fossum, Ali Zaslav, Ted Barrett, Betsy Klein, Veronica Stracqualursi y Chris Cillizza

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.