Kate Winslet “no podía dejar de llorar” cuando se reencontró con Leonardo DiCaprio

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — La amistad de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio continuará, a pesar de la distancia o el tiempo.

Cuando los dos actores ganadores del Oscar se reunieron en Los Ángeles después de casi tres años debido a la pandemia de covid-19, fue emotivo.

“No podía dejar de llorar”, dijo Winslet a The Guardian. “¡Lo conozco desde la mitad de mi vida! No es que me encuentre en Nueva York o que él haya estado en Londres y haya tenido la oportunidad de cenar o tomar un café y ponernos al día. No hemos podido dejar nuestros países. Como tantas amistades en todo el mundo, nos hemos echado de menos a causa del covid-19”.

Los dos protagonizaron juntos, como Jack y Rose, la exitosa película de 1997 “Titanic”, y luego actuaron como marido y mujer en la película de 2008 “Revolutionary Road”.

Kate Winslet también reflexionó sobre lo jóvenes que eran cuando filmaron “Titanic”.

“Cumplí 21 en esa grabación, y Leo cumplió 22”, dijo con nostalgia según el medio.

A Winslet, ahora de 46 años, y a DiCapario, de 47, les ha ido bastante bien en los 25 años transcurridos desde que se conocieron en el set del barco.

“Es mi amigo, un amigo muy cercano”, dijo Winslet. “Estamos unidos de por vida”.

