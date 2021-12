Europa restablece restricciones de covid-19 durante las vacaciones: aquí, un resumen

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Como los casos de covid-19 siguen aumentando en toda Europa, muchos países reestablecieron algunas restricciones durante las vacaciones.

Aquí están las claves que hay que saber:

Francia

Francia impuso restricciones a los viajeros que entran en el país desde el Reino Unido, para frenar la llegada de la variante del coronavirus ómicron. Solo se permiten los viajes esenciales desde el Reino Unido a Francia, independientemente del estado de vacunación. Las restricciones de viaje se aplicaron a partir del 18 de diciembre.

El primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció el 17 de diciembre que se prohibirán los grandes eventos y reuniones al aire libre en Nochevieja. Esto incluye el consumo de alcohol en espacios públicos y la cancelación de fuegos artificiales y conciertos.

Francia informó el jueves de 91.608 nuevos contagios de covid-19, un máximo histórico desde el comienzo de la pandemia.

España

España restableció en todo el país la obligación de llevar mascarilla en el exterior, con excepciones para los deportes y las grandes superficies, a partir de Nochebuena, según anunció el miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mientras tanto, a nivel regional, algunos gobiernos están endureciendo las restricciones aún más por el covid-19, con Murcia prohibiendo la actividad no esencial desde el 24 de diciembre hasta el 14 de enero, según el comunicado de prensa del gobierno regional.

En Cataluña, los gobernantes están imponiendo un toque de queda desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, cerrando locales nocturnos y limitando las reuniones sociales a 10 personas, según el comunicado.

Las medidas afectarán a los municipios de más de 10.000 habitantes con una tasa de incidencia de 250 por cada 100.000 desde el 17 de diciembre. Durarán 15 días, a partir de Nochebuena.

Italia

Las discotecas estarán cerradas y se prohibirá comer en las plazas públicas del 30 de diciembre al 31 de enero, según un comunicado del gobierno. El viernes volvió el mandato de mascarillas al aire libre y se ampliará el uso del pase covid a partir del 1 de febrero.

Países Bajos

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, anunció un estricto bloqueo a partir del 19 de diciembre. Las reuniones en interiores están limitadas a un máximo de dos invitados hasta el 14 de enero, excepto en Navidad y Año Nuevo, cuando ese límite se amplía a cuatro invitados. Todas las escuelas y actividades extracurriculares también cerrarán hasta el 9 de enero como mínimo.

Bélgica

Bélgica cancelará a partir del 26 de diciembre los eventos y actividades de interior, incluidos los mercados y pueblos navideños de interior, las proyecciones de cine y los espectáculos, dijo el primer ministro Alexander De Croo en una conferencia de prensa. Estas medidas se extienden a los espacios interiores de los parques de atracciones y los zoológicos. Sin embargo, se seguirán permitiendo algunas actividades como bodas y funerales. Los museos y los gimnasios se mantendrán abiertos.

Alemania

Alemania impondrá estrictas restricciones de contacto para frenar la propagación de covid-19 a partir del 28 de diciembre y prohibirá las reuniones de Nochevieja. Se permitirá que un máximo de 10 personas se reúnan en grupo, independientemente de si están vacunadas o recuperadas. Las reuniones privadas de personas no vacunadas están limitadas a dos personas más por hogar, tanto en actividades interiores como exteriores, anunció el gobierno.

Las personas no vacunadas solo podrán utilizar el transporte público con una prueba diaria de covid-19 negativa.

Los clubes nocturnos en Alemania permanecerán cerrados.

Los partidos de fútbol volverán a jugarse sin espectadores. El ministro de sanidad dijo que no descarta un cierre total si el número de casos sigue aumentando.

Suiza

A partir del 20 de diciembre, solo se permitirá el acceso a los restaurantes y a los espacios interiores para eventos a las personas que dispongan de un pasaporte con la vacuna o una prueba de recuperación, y deberán llevar máscaras en todo momento si no consumen alimentos o bebidas.

Las reuniones privadas están limitadas a 10 personas si incluyen a alguien de 16 años o más que no esté vacunado o no se haya recuperado de covid-19. En los lugares en los que no sea posible llevar una mascarilla o aplicar un requisito de asiento, la admisión se limitará a las personas vacunadas o recuperadas, que también deberán presentar un resultado negativo en la prueba. Esta norma se aplica a los bares y clubes, pero también a las actividades deportivas y culturales para aficionados.

Solo las personas que hayan sido totalmente vacunadas, hayan recibido un refuerzo o se hayan recuperado de covid-19 en los últimos cuatro meses no tienen que someterse a una nueva prueba.

Austria

El horario de cierre de las 10 de la noche se impondrá en el sector de la hostelería a partir del 27 de diciembre y seguirá vigente en Nochevieja por el covid-19. La entrada a los mercados navideños será solo para personas vacunadas y/o recuperadas.

Las máscaras FFP2 (pieza facial filtrante) son obligatorias en muchas zonas. Para entrar en hoteles, restaurantes, centros de ocio, gimnasios, instituciones culturales, mercados de Navidad, remontes mecánicos y servicios relacionados con el cuerpo, como los salones de belleza, se requiere una prueba de vacunación o de recuperación.

Los restaurantes, cafés y bares tienen un toque de queda a las 11 de la noche, a excepción de la Nochevieja. Los bares y discotecas permanecen cerrados por el momento. El après-ski no es posible.

Dinamarca

Dinamarca anuncia el cierre de cines, teatros y museos, al tiempo que prohíbe la venta de alcohol después de las 10 de la noche y pide a los locales de hostelería que cierren antes por la nueva ola de covid-19. Estas restricciones ya están en vigor.

Portugal

Los colegios, bares y discotecas cerrarán en Portugal desde el 26 de diciembre hasta el 10 de enero, según anunció el martes el primer ministro de Portugal, António Costa. También se ha pedido a los ciudadanos que trabajen desde casa, y se exigirán pruebas negativas para ceremonias como las bodas, así como para todos los eventos culturales y deportivos.

