Xavier López “Chabelo”: datos sobre su vida y carrera

(CNN Español) — Xavier López “Chabelo” es una de las personalidades más conocidas de la televisión mexicana e incluso es una figura reconocida en América Latina.

Se hizo ampliamente famoso por su programa dominical ‘En familia con Chabelo’, el cual duró al aire casi medio siglo por la señal de la televisora mexicana Televisa.

A continuación, te dejamos algunos datos de Xavier López, según información de Televisa.

Xavier López “Chabelo”: No pienso que mi carrera de actor vaya a terminar

Datos personas de Chabelo

Nombre: Xavier López Rodríguez “Chabelo”.

Lugar de nacimiento: Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1935.

Sus padres eran del estado mexicano de Guanajuato, pero se fueron a EE.UU. antes de que naciera Xavier López.

¿Cómo era Xavier López antes de ‘Chabelo’?

Primeros años y carrera

Estudió Medicina y ejerció la profesión por cuatro años en un sanatorio particular. Desde que estudiaba Medicina, lo invitaron a trabajar como asistente de producción en Telesistema Mexicano (que fue el predecesor de Televisa). En Telesistema Mexicano fue camarógrafo, floor manager y luego actor. Estudió arte dramático por cuatro años. Tenía algunos papeles en teleteatros cuando los actores faltaban. El personaje de Chabelo comenzó cuando contó un chiste en el programa televisivo ‘Carrusel Musical’. Según el sitio web del conductor Joaquín López Dóriga (quien también trabajó muchos años en Televisa), el actor que interpretaría a Chabelo para decir el chiste no se presentó y su lugar lo tomó Xavier López. Esto ocurrió en 1956. No fue hasta el 6 de enero de 1968 que ‘En familia con Chabelo’ haría su debut en la televisión mexicana, con Xavier López en el mismo personaje que obtuvo por accidente 12 años atrás. ‘En familia con Chabelo’ duraría casi 48 años al aire. Se transmitió todos los domingos desde ese 6 de enero de 1968 hasta el 20 de diciembre de 2015. En total, el programa tuvo 2.463 emisiones. En 2012, Xavier López recibió dos récord Guinness: uno por el programa infantil de mayor trayectoria y otro por el mayor tiempo representando al mismo personaje. El personaje de Xavier López apareció en diversas producciones, entre ellas 30 películas, donde podemos encontrar El extra (1962), Los reyes del volante (1965), Pepito y la lámpara maravillosa (1972), La criada bien criada (1972), Chabelo y Pepito contra los monstruos (1973), Chabelo y Pepito detectives (1974), La Chilindrina en apuros (1994), El complot mongol (2018). Chabelo también tuvo algunas producciones discográficas. En ‘En familia con Chabelo’ acostumbraba interpretar sus canciones al final del programa. En plataformas de streaming puedes escuchar varios de sus éxitos.

