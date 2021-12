Los Biden tienen un nuevo cachorro justo para Navidad

macamilarincon

(CNN) — El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden ampliaron su familia de mascotas con un nuevo perro, dijo el portavoz de la primera dama a CNN.

El cachorro fue visto este lunes jugando en el jardín sur de la Casa Blanca. Según dos fuentes familiarizadas con la nueva mascota de los Biden, el perro parece ser un pastor alemán o una raza similar.

1 de 23 | El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden recientemente se despidió de Champ, un pastor alemán que se unió a la familia Biden durante la transición presidencial en diciembre de 2008, semanas después de que Biden se convirtiera en vicepresidente electo. 2 de 23 | Major llegó al clan Biden casi 8 años después. La familia lo adoptó de la Asociación Delaware Humane e hizo oficial el anuncio del nuevo miembro en noviembre de 2018. 3 de 23 | Barack Obama (2009 – 2017) corre con el nuevo perro de la familia, un perro de agua portugués llamado Bo, en el jardín sur de la Casa Blanca el 14 de abril de 2009 en Washington. Esta raza de perro se considera una buena mascota para los niños que tienen alergias, como lo hace Malia. Crédito: Chip Somodevilla / Getty Images 4 de 23 | Bo llegó a los Obama en 2012 como un regalo del difunto senador Ted Kennedy y su esposa Victoria. Bo falleció en 2021. 5 de 23 | Un año después de la llegada de Bo, Sunny, también una perra de agua portugués, se integró a la familia Obama 6 de 23 | George W. Bush (2001 – 2009) y su familia tuvieron 4 perros y 1 gato. Entre ellos está Barney, un terrier escocés, y Spot, un Springer Spaniel inglés. En esta foto ambos juegan en el jardín sur de la Casa Blanca el 23 de enero de 2001. Crédito: THE WHITE HOUSE / AFP a través de Getty Images. 7 de 23 | Spot, el Springer Spaniel es el hijo de Millie, que fue el perro de la familia del expresidente de Estados Unidos George Bush. Spot murió a los 15 años el 21 de febrero de 2004. Crédito: PAUL BUCK / AFP a través de Getty Images 8 de 23 | George W. Bush abandona el Air Force One con las mascotas de la familia, Barney y la Sra. Beazley, al llegar a la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland, el 13 de agosto de 2006. Crédito: JIM WATSON / AFP a través de Getty Images 9 de 23 | Bill Clinton (1993 – 2001) con su nuevo perro, posteriormente nombrado Buddy, un cachorro labrador chocolate de tres meses. El cachorro se unió al gato de la Casa Blanca, Socks. Crédito: Hulton Archive 10 de 23 | Socks, el gato de la Casa Blanca, se sienta en lo alto del podio en la sala de conferencias de prensa de la Casa Blanca el 19 de marzo de 1994. Un jardinero que pasea regularmente a Socks lo llevó a la sala de prensa y lo colocó sin previo aviso en el podio. Foto: JENNIFER YOUNG / AFP a través de Getty Images 11 de 23 | La entonces primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, con los perros Millie y Ranger en los escalones del Pórtico Sur de la Casa Blanca, Washington el 28 de abril de 1991, mientras espera que regrese el presidente George H. W. Bush (1989 – 1993). Crédito: JENNIFER LAW / AFP a través de Getty Images 12 de 23 | Ronald Reagan (1981 – 1989) sorprendió a la Primera Dama, Nancy Reagan, con un regalo de Navidad anticipado, un Cavalier King Charles spaniel llamado Rex, el 6 de diciembre de 1985 Crédito: Pete Souza / Imagen Desfile / Fotos de archivo / Getty Images 13 de 23 | El presidente Gerald Ford (1974 – 1977) se sienta con su hija Susan en el piso del Gran Salón de la Casa Blanca, mirando a su golden retriever Liberty en 1978. Crédito: Pictorial Parade / Getty Images 14 de 23 | Richard Nixon (1969 – 1974) con su familia y su cocker spaniel llamado Checkers. Crédito: de Fox Photos / Getty Images 15 de 23 | El presidente Lyndon Baines Johnson (1963 – 1969) acaricia a su beagle Him en el césped de la Casa Blanca en1964. Foto: Pictorial Parade / Getty Images 16 de 23 | John F. Kennedy (1961 – 1963) y la primera dama Jacqueline Kennedy posan con su familia y los perros de la familia Clipper y Charlie el día de Navidad en la Casa Blanca el 25 de diciembre de 1962. Crédito: Biblioteca John F. Kennedy / Cortesía de Getty Images 17 de 23 | Herbert Hoover (1929 – 1933) tuvo de mascota a varios perros, un canario y a Billy Opossum, una zarigüeya que vivió en la Casa Blanca. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 18 de 23 | Calvin Coolidge (1921 – 1923) y su familia tuvieron varias mascotas, entre ellas un mapache llamado Rebecca que estaba destinada a ser una plato dentro de la fiesta de Acción de Gracias. En su lugar, la primera dama, Grace Coolidge, mandó a construir una casa en el árbol para Rebecca. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 19 de 23 | Warren G. Harding (1921 – 1923) tuvo como mascota a un perro llamado Laddie Boy, el “primer perro” en ser cubierto regularmente en la prensa nacional. También tuvo a un bulldog llamado Old Boy, a un canario llamado Petey y a una ardilla llamada Pete. 20 de 23 | Theodore Roosevelt (1901 – 1909) y su familia tenían una colección de ratas canguro, serpientes, perros, pájaros, ponis y todo tipo de animales pequeños. Skip, un terrier mestizo negro y canela era uno de sus favoritos. El American Kennel Club reconoció a la raza como un terrier Teddy Roosevelt en 1999. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 21 de 23 | Theodore Roosevelt Jr. con Eli Yale, un guacamayo jacinto de color azul brillante que vivía en el invernadero de la Casa Blanca que más tarde fue derribado para dar paso al ala oeste, que hoy alberga la Oficina Oval. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 22 de 23 | La fotografía muestra a Archie Roosevelt en su pony Algonquin, el cual alguna vez subió en el ascensor de la Casa Blanca para visitar a Archie cuando estaba enfermo. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos 23 de 23 | La familia Roosevelt también tuvo como mascota a un gallo de una sola pierna. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

El cachorro se llama “Commander” (que traduce “Comandante”) y fue un regalo de la familia del presidente para él, indicó a CNN una fuente cercana.

Los perros de Biden regresan a la Casa Blanca

Por su parte, Michael LaRosa, secretario de prensa de Jill Biden, confirmó la noticia de un nuevo cachorro en la familia. “Sí. Hay (un cachorro)”, dijo LaRosa.

Los otros perros de Biden

Champ, el amado perro pastor alemán de los Biden, murió en junio a la edad de 13 años. Su otro pastor alemán, uno al que rescataron y llamaron Major, ha estado viviendo principalmente en Wilmington, Delaware, después de varios incidentes agresivos que involucraron al personal de la Casa Blanca.

Uno de los perros de Joe Biden tuvo un incidente agresivo en la Casa Blanca

En marzo, Major mordió a dos personas: un miembro del Servicio Secreto y un trabajadora del Servicio de Parques Nacionales.

¿Por qué un perro de los Biden ataca en la Casa Blanca? 4:05

En abril, la Casa Blanca anunció que Major iría a Wilmington para recibir un entrenamiento extenso que lo ayudaría a adaptarse a la vida en la Casa Blanca. Los avistamientos del perro en la Casa Blanca de los Biden han sido escasos desde entonces. Sin embargo, se erigió una cerca para perros alrededor del Jardín Jacqueline Kennedy, en el lado sureste.

¿Dónde está el gato?

Los Biden también han prometido que sumarán un gato a la familia de animales de la Casa Blanca.

En abril, Jill Biden dijo en una entrevista que una gata está “esperando entre bastidores”. Dos personas familiarizadas con la situación le han dicho a CNN que la gata está con conocidos hasta encontrar el mejor momento para que se mude a la Casa Blanca. Y esa fecha aún no se ha fijado, pero “se espera que sea próximamente”.

