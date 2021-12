ANÁLISIS | Manchin y otro invierno bajo el covid-19: Biden sufre dos golpes

macamilarincon

(CNN) –– El senador demócrata Joe Manchin asestó un golpe a la agenda de su partido este domingo cuando afirmó que no apoyaría el paquete económico y climático del presidente Joe Biden.

Y lo hizo justo mientras la Casa Blanca se enfrenta a otro invierno bajo los efectos del coronavirus, que probablemente agravará aún más la situación de la nación que también llega un año de elecciones intermedias.

La decisión abrupta del senador de Virginia Occidental rompió filas bruscamente con la Casa Blanca. Además, enfureció a los progresistas, que habían acordado a regañadientes impulsar el acuerdo de infraestructura bipartidista meses antes, creyendo que Biden podría asegurar los votos necesarios para aprobar el proyecto de gasto Build Back Better en el Senado en poco tiempo.

La distancia de Manchin con su partido subrayó cómo las fisuras dentro del grupo de legisladores demócratas paralizaron con frecuencia su esfuerzo por lograr resultados para los votantes. También, mientras algunos progresistas intentaban convencer a sus colegas este domingo de no perder la esperanza y seguir adelante con las negociaciones para dar forma al proyecto de ley, la debacle ilustró cómo perder un solo voto en un Senado dividido al 50-50 puede descarrilar lo que los demócratas han considerado es su mejor vehículo para crear mejoras tangibles en la vida de los votantes antes de las elecciones de 2022.

Biden hizo campaña con la promesa de que podría lograr un consenso en el Congreso y terminaría con la pandemia. Pero, la movida de Manchin podría socavar aún más la confianza de los votantes sobre la capacidad del presidente para liderar. El senador demócrata moderado dijo el domingo que mantuvo meses de prolongadas conversaciones con Biden, a quien se refirió como alguien “maravilloso para trabajar”. Pero añadió que incluso después de eso no pudo superar sus preocupaciones frente a que el proyecto de ley de casi US$ 2 billones agravaría la inflación.

Justamente, continuó, cuando los estadounidenses sufren el aumento de precios en todas partes: desde la tienda de comestibles hasta la gasolinera. (Los defensores demócratas del proyecto de ley y los funcionarios de la Casa Blanca han rechazado repetidamente esa lógica. E insisten en que la legislación reduciría la inflación con el tiempo).

“No puedo votar para continuar con esta parte de la legislación. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo llegar allí”, dijo Manchin en “Fox News Sunday”. “Esto es un no a esta legislación. He intentado todo lo que sé hacer”, continuó. Y agregó que no podía explicar la “gigantesca legislación” a los electores en su estado natal.

Los asesores de la Casa Blanca supieron de la decisión de Manchin a través de un miembro de su personal unos 30 minutos antes de su aparición en televisión, reportó CNN. Y entonces la Casa Blanca emitió un rechazo inusualmente cortante, firmado personalmente por Biden, y señalaron que la decisión de Manchin era una retractación de su postura en conversaciones con el gobierno.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseveró que Manchin le presentó al presidente un “esquema escrito” para el proyecto de ley Build Back Better este martes. El cual era “del mismo tamaño y magnitud del marco del presidente”, cubriendo “muchas de las mismas prioridades”. Lo que, añadió la funcionaria, aumentó las esperanzas de que los dos puedan llegar a un compromiso. Psaki indicó que el senador de Virginia Occidental se comprometió continuar las conversaciones en los siguientes días.

“Si sus comentarios en Fox y su declaración escrita indican que ese esfuerzo terminó, también representan un cambio repentino e inexplicable en su posición. Y un incumplimiento de sus compromisos con el presidente y los colegas del senador en la Cámara y el Senado”, escribió Psaki.

El paquete económico y climático incluye una amplia gama de programas destinados a ayudar a las familias estadounidenses. Y, los demócratas estaban ansiosos por hablar de estos proyectos en la campaña electoral el próximo año. A pesar de que los republicanos ya los han atacado por el tamaño del proyecto de ley. El paquete incluye prekínder universal para niños de 3 y 4 años, asistencia para el cuidado de niños. También un programa de licencia familiar y por enfermedad remunerada con fondos federales y la extensión del beneficio fiscal por hijos mejorado durante un año más. También permitiría a Medicare negociar el precio de ciertos medicamentos administrados en los consultorios médicos o comprados en la farmacia. El proyecto de ley incluye aumentos de impuestos sobre las corporaciones y los hogares ricos. Esto con el fin de recaudar ingresos para pagar los nuevos beneficios.

Los demócratas habían planeado aprobarlo utilizando el proceso de presupuesto conocido como conciliación, que solo requiere 51 votos para aprobarlo. Lo que significa que no era necesario el apoyo republicano.

Rechazo a decisión de Manchin

A pesar del anuncio de Manchin, el Senado votará sobre la legislación a principios del próximo año. Así lo dio a conocer este lunes el líder de la mayoría, Chuck Schumer. Según dijo, el objetivo es permitir que los miembros den a conocer sus posiciones. Y agregó que los demócratas continuarán con sus esfuerzos para aprobar una versión del plan.

El senador Bernie Sanders, un independiente que forma parte de los demócratas y administraba el paquete como presidente de la Comisión de Presupuesto, exigió que Manchin rindiera cuentas a sus electores.

“Tendrá mucho que explicar a la gente de Virginia Occidental. Para decirles por qué no tiene las agallas de enfrentarse a las compañías farmacéuticas para reducir el costo de los medicamentos recetados. Por qué no está preparado para expandir el cuidado de la salud a casa”, le dijo Sanders a Jake Tapper de CNN el domingo en” State of the Union”. En su intervención, Sanders mencionó algunos de los beneficios del proyecto de ley y cómo habrían ayudado a los empobrecidos habitantes de ese estado.

Hay otra señal de la guerra abierta que vive el partido. Y la envió la representante Pramila Jayapal, del estado de Washington, quien preside el grupo de legisladores Progresista del Congreso. Jayapal dijo en un comunicado este domingo que Manchin había “traicionado su compromiso no solo con el presidente y los demócratas en el Congreso, sino con lo que es más importante: el pueblo estadounidense “.

“Habitualmente él dice que es un hombre de palabra. Pero ya no puede decir eso. Los habitantes de Virginia Occidental y del país ven claramente quién es”, apuntó Jayapal.

Ahora bien, los demócratas han estado negociando con una mano débil, mientras cuentan los días hasta las elecciones intermedias. Las cuales, probablemente, favorecerán al Partido Republicano, según patrones históricos y los bajos índices de aprobación del presidente. Los republicanos han apuntado implacablemente al proyecto de ley como el último ejemplo del derroche de gasto de los demócratas. Y la posición inestable de Biden en las encuestas despierta preguntas sobre cuán amplio es el mandato que tiene para ejecutar cambios masivos en la red de seguridad social de la nación.

Una encuesta de la Universidad de Monmouth de principios de diciembre mostró un amplio apoyo al plan Build Back Better, con un 61% a favor de la legislación. Pero las encuestas también revelan que los estadounidenses están inquietos por la manera en que las políticas de Biden afectan la economía. Tres cuartas partes de los estadounidenses dijeron que les preocupaba el estado de la economía en su propia comunidad, según una encuesta de CNN publicada la semana pasada.

Uno de los hallazgos más preocupantes para la Casa Blanca en la encuesta de CNN fue que solo el 30% de los estadounidenses dijo que las políticas de Biden han impactado positivamente las condiciones económicas. También, el 45% dijo que sus políticas han empeorado la economía. Y una cuarta parte dijo que no han tenido ningún impacto. Aproximadamente, 8 de cada 10 respondieron que el aumento del costo de los alimentos y otros insumos cotidianos es un problema importante para la economía del país. Sin mencionar que la inflación de los precios al consumidor aumentó un 6,8% en noviembre, un nivel que no se había visto en 39 años, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

El deleite de los republicanos

Tanto los funcionarios de la Casa Blanca como los demócratas progresistas rechazaron duramente las afirmaciones de Manchin y de los republicanos acerca de que el proyecto de ley aumentaría la inflación. La Casa Blanca citó el domingo un informe reciente del Instituto de Presupuesto Penn Wharton, que encontró que la legislación “prácticamente no tendría impacto sobre la inflación a corto plazo. Y, a largo plazo, las políticas que incluye aliviarán las presiones inflacionarias”.

Pero eso no ha impedido que Manchin insista en el tema. Además para deleite de los republicanos que han esperado que los temores inflacionistas afecten el proyecto de ley.

“La Navidad llegó temprano para todas las familias trabajadoras de Texas que habrían tenido que enfrentar impuestos más altos, costos de cuidado infantil y precios elevados en las estaciones de gasolina si Build Back Bankrupt se hubiera aprobado”, tuiteó el senador republicano John Cornyn de Texas, tras el anuncio de Manchin. .

Sin embargo, la posición de Manchin llevó a Goldman Sachs a revisar su perspectiva económica estadounidense. Justamente, los especialistas de la firma de Wall Street afirmaron en un reporte de investigación que no aprobar la legislación Build Back Better “tiene implicaciones negativas para el crecimiento”. La empresa ahora espera que el PIB crezca a un ritmo anualizado del 2% en el primer trimestre. Esto es por debajo del 3% anterior, citando la “aparente desaparición” de la legislación.

Prepararse para una oleada de covid-19 en Navidad

Al anunciar su oposición al proyecto de ley Build Back Better este domingo, Manchin dijo que los líderes en Washington deberían estar más concentrados en la llegada de la variante ómicron. En ese sentido, argumentó que esto es en lo “todos deberíamos estar poniendo nuestra atención”.

Este fue un recordatorio sombrío para una Casa Blanca que esperaba haber superado lo peor de la pandemia a estas alturas. Justamente, cuando es probable que las cosas empeoren antes de mejorar. Lo que frustra aún más a los estadounidenses que ya están cansados ​​mientras se acerca a un año electoral.

Al señalar la rapidez con la que se duplican los casos de ómicron, el Dr. Anthony Fauci advirtió este domingo que Estados Unidos se encamina hacia “unas semanas o meses difíciles a medida que nos adentramos en el invierno”. Solo alrededor del 61,4% de los estadounidenses están completamente vacunados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Y solo alrededor del 29,5% de ellos recibieron una dosis de refuerzo. Lo que, según los expertos, ofrece la mejor protección.

Rápido aumento de casos de covid-19

Fauci también le dijo a Tapper que el aumento de los casos de covid-19 sobrecargaría significativamente los sistemas hospitalarios. Especialmente en lugares con bajas tasas de vacunación.

También volvió a insistir en que los estadounidenses se vacunen. Y si quieren estar “protegidos de manera óptima, recibir un refuerzo”, dijo. Al tiempo que enfatizó que la nación “no puede alejarse” de otras medidas de mitigación como el uso de mascarillas y las pruebas de detección.

Nuevos datos de los CDC publicados este domingo mostraron que las personas no vacunadas enfrentan un riesgo 20 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas que también han recibido una dosis de refuerzo. La información también subraya la mayor protección que ofrecen las dosis de refuerzos: las personas no vacunadas enfrentan un riesgo 14 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas.

Los senadores demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts y Cory Booker de Nueva Jersey y el representante Jason Crow de Colorado anunciaron el domingo que dieron positivo a covid-19, después de haber sido completamente vacunados y tener su dosis de refuerzo. Los tres informaron síntomas leves.

Viajes en Navidad

Sin embargo, el rápido aumento de los casos de covid-19 no parece disuadir a los estadounidenses de cancelar sus planes de viaje navideños. Los datos de los puntos de control de la TSA al final de la semana pasada, incluidos los jueves, viernes y sábados, mostraron que más de 2 millones de personas fueron examinados cada día en los aeropuertos de EE.UU. Un umbral que es casi el doble de lo que alcanzaron esas cifras hace un año. Pero, aún así siguen por debajo de las cifras previas a la pandemia de 2019.

Biden planea reunirse el lunes con asesores para una sesión informativa sobre los últimos desarrollos relacionados con la variante ómicron. Justo antes de un discurso este martes en el que planea transmitir lo que la Casa Blanca describió como una “grave advertencia de cómo será el invierno para los estadounidenses que elijan permanecer sin vacunarse”.

Será otro mensaje aleccionador que el presidente debe pronunciar después de un año de decepciones para su administración. Mientras, los estadounidenses se acercan a la temporada navideña.

