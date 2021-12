Ómicron se está extendiendo rápidamente. Eso es preocupante incluso si resulta ser leve

olivertapia

(CNN) — La variante ómicron del nuevo coronavirus se está propagando rápidamente en varios países donde se ha descubierto. Incluso si solo causa una enfermedad leve –lo cual está lejos de ser seguro– eso podría significar que muchas personas terminarán en el hospital y morirán.

En el Reino Unido ya mató al menos a una persona y llevó a 10 más al hospital, la mayoría de ellas vacunadas, según las autoridades gubernamentales.

“Se está extendiendo más rápido que la variante delta en Sudáfrica, donde la circulación de delta era baja, pero también parece extenderse más rápidamente que la variante delta en otros países donde la incidencia de delta es alta, como en el Reino Unido”, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una sesión informativa técnica la semana pasada.

“Con los datos disponibles actualmente, es probable que ómicron supere a la variante delta donde ya ocurre la transmisión comunitaria”, agregó la OMS.

¿Cuán grave es la variante ómicron?

No está claro cuán grave es la nueva variante, aunque la mayoría de los casos que se han diagnosticado hasta ahora han sido leves. Eso podría ser tranquilizador, pero si ómicron se propaga más fácilmente que delta y variantes anteriores, evade la protección ofrecida por las vacunas y por infecciones previas, y termina infectando a más personas, eso podría significar que más personas terminarán en el hospital y que más morirán.

“Lo que sabemos ahora sobre ómicron es que … se está propagando a un ritmo fenomenal, algo que nunca antes habíamos visto. Las infecciones se duplican cada dos o tres días”, dijo el lunes el secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javic, a Sky News. “Eso significa que nos enfrentamos a una ola de infección. Una vez más, estamos en una carrera entre la vacuna y el virus”.

Un nuevo estudio realizado el lunes por investigadores de la Universidad de Oxford se suma a la evidencia de que dos de las principales vacunas implementadas contra el covid-19, la vacuna AstraZeneca, que se usa ampliamente en Gran Bretaña y en todo el mundo, pero no en EE.UU., y la vacuna Pfizer/BioNTech. ampliamente utilizada en EE.UU., Europa y otros lugares, no protegerá a las personas tan bien contra la variante ómicron.

“Nuestros hallazgos muestran que la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática con la variante ómicron es significativamente menor que con la variante delta”, escribieron los investigadores.

Infecta tanto a los vacunados como a los que tienen dosis de refuerzo

Varios informes indican que al menos algunos de los infectados con ómicron ya se habían vacunado y recibido dosis de refuerzo, y las pruebas contra muestras de sangre de personas vacunadas y con dosis de refuerzo indican lo mismo.

Lo que esto puede indicar es que las vacunas, y especialmente las dosis de refuerzo, brindan una buena protección contra la enfermedad grave con la variante ómicron, dicen los médicos, aunque es demasiado pronto para saberlo con certeza. Las autoridades de salud señalan que muchos de los primeros casos se han observado entre viajeros y personas que podrían gozar de buena salud y que podrían tomar otras precauciones.

Los modeladores de enfermedades de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres publicaron un informe el sábado que proyecta que las infecciones en Inglaterra superan el pico del invierno pasado en términos de números diarios. Esto podría traducirse en el doble de ingresos hospitalarios diarios que el año pasado, escribieron en un informe preimpreso publicado en línea.

Lo que es realmente incierto es lo que ómicron hará con las personas más vulnerables, que es poco probable que estén entre los primeros infectados, pero que eventualmente verán cómo el virus se les presenta. Esto podría incluir a los adultos mayores, las personas inmunodeprimidas en distintos niveles y las personas con afecciones médicas preexistentes.

Buscando a los susceptibles

“Este virus eventualmente buscará y aterrizará en las personas que son más susceptibles, y esas son las que no han sido vacunadas, A, y también las que no han recibido una dosis de refuerzo. No es una cuestión de si va a ocurrir, sino de cuándo”, dijo a CNN el Dr. Jorge Rodríguez, especialista en medicina interna de Los Ángeles.

“Estos altos números aún pueden significar muchas personas en el hospital”, dijo a CNN la Dra. Crystal Watson, asociada sénior del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

Si bien hasta ahora solo se han identificado unos pocos casos en EE.UU., hay pocas razones para pensar que no se propagará en el país como lo ha hecho en otros lugares.

Las autoridades de Houston dijeron la semana pasada que la variante ómicron se había detectado en las aguas residuales allí, aunque aún no había aparecido en las pruebas de personas diagnosticadas con el virus. Eso podría indicar una propagación tranquila en la comunidad, algo que no sería sorprendente para una variante que causa síntomas leves o ningún síntoma. WFTV informó hallazgos similares en el centro de la Florida, pero citó al administrador de la ciudad de Altamonte Springs, Frank Martz, quien dijo que la detección de cualquier material genético del virus indicaba que más de una persona en el área estaba infectada con la variante.

Incluso sin que ómicron se agregue a la propagación, la variante delta combinada con una población sin vacunar ya está causando mucho daño.

Estados Unidos superó los 50 millones de casos reportados de infección por coronavirus el lunes y se acerca rápidamente a las 800.000 muertes.

Los directores ejecutivos de varios sistemas de atención médica en Minnesota firmaron un anuncio a página completa en un periódico pidiendo a las personas que se vacunen.

“Nuestros departamentos de emergencia están desbordados y tenemos pacientes en cada cama de nuestros hospitales”, decía el anuncio. “Su acceso a la atención médica se ve seriamente amenazado por el covid-19. ¡Necesitamos detener la propagación!”.

También insta a las personas a que se vacunen y reciban una dosis de refuerzo, a que usen mascarillas y se hagan la prueba del virus.

