La vacunación contra el covid-19 comenzó hace un año en Estados Unidos. Estas cifras revelan cómo va

macamilarincon

(CNN) –– El 14 de diciembre de 2020, hace un año, la enfermera Sandra Lindsay subió la manga izquierda de su camisa en un hospital de la ciudad de Nueva York y fue una de las primeras personas en Estados Unidos en recibir la vacuna contra el covid-19

ANÁLISIS | Tres nuevos hitos del covid-19 en EE.UU.: 800.000 muertes, 50 millones de infecciones y 1 año de vacunas

La vacuna era de Pfizer/BioNTech, que había recibido la autorización de uso de emergencia por parte de la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) apenas tres días antes. Este fue primer contragolpe a un virus mortal que paralizó el país y cerró gran parte del mundo. Pronto, llegaron las autorizaciones para las vacunas contra el covid-19 de Moderna y Johnson & Johnson.

Un año después, millones de personas en EE.UU. ––miles de millones en todo el mundo–– han recibido la vacuna contra el coronavirus. Sí, la pandemia todavía permanece. Pero la vacunación ha salvado innumerables vidas, reducido las hospitalizaciones y ayudado a restablecer algo de normalidad en nuestras actividades sociales.

¿Es necesaria una vacuna específica para combatir la variante ómicron? 2:07

También han sido recibidas con escepticismo y miedo por muchas personas que se niegan a vacunarse. Los mandatos de vacunación han desatado protestas, enfrentado a las empresas con sus trabajadores y complicado los viajes internacionales.

A eso se suma que las dosis de vacunas han llegado desproporcionadamente a los países más ricos. Lo que deja a las naciones más pobres con menos protección.

Ómicron esquiva parte de la protección de vacuna Pfizer 0:43

Cuando se cumple un año del comienzo de la vacunación, el mundo lucha contra la fatiga pandémica y las amenazas de nuevas variantes. Pero, cientos de miles de personas aún acuden todos los días a recibir su vacuna en EE.UU.

Este es un resumen de las principales cifras sobre la vacuna contra el covid-19, a un año de que empezaran a administrarse sus dosis.

Al menos 485 millones

Esta es la cantidad de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han administrado hasta ahora en Estados Unidos, cuando se cumple un año.

Las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer reducen las infecciones y muertes por covid-19 en un 90% o más, según estudios israelíes

Casi el 60% de las vacunas administradas este año han sido de Pfizer/BioNTech, mientras que otro 38% corresponde la vacuna de Moderna. Menos del 4% de las dosis administradas son de J&J.

Por lo menos 202 millones

Este es el número de personas de todas las edades que están completamente vacunadas en EE.UU. ––aproximadamente el 60,9% de la población total––, según cifras de esta semana que publicaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Cómo convencer a alguien de vacunarse contra el covid-19 1:17

La cobertura de vacunación en EE. UU. aumenta según el grupo de edad. Más del 87% de las personas mayores están completamente vacunadas. Lo que contrasta con menos del 60% de los adultos menores de 25 años y aproximadamente la mitad de los adolescentes de 12 a 17 años.

También persisten las disparidades raciales en la vacunación, pero las diferencias no son tan amplias como en los primeros meses.

23,4%

El porcentaje de personas elegibles en EE.UU., incluidos adultos y niños de 5 años o más, que no han recibido una sola dosis de la vacuna contra el covid-19, según los datos de los CDC. Eso representa aproximadamente a 73 millones de personas. Los CDC señalan que las primeras dosis pueden tener una sobrestimación, pues los registros no siempre incluyen suficiente información para determinar si una inyección se administró como primera dosis, segunda dosis o refuerzo.

La FDA autoriza los refuerzos de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech para jóvenes de 16 y 17 años

La adopción de las vacunas varía ampliamente de un estado a otro. Por ejemplo, más de tres cuartas partes de las personas en Vermont están completamente vacunadas. Pero aún hay seis estados donde menos de la mitad de los residentes tienen su esquema de vacunación completo, según datos de los CDC: Alabama, Georgia, Idaho, Louisiana, Mississippi y Wyoming.

2 millones

La cantidad promedio de dosis que se administran cada día en Estados Unidos.

Durante el primer mes de la campaña de vacunación en el país, se administró un promedio de menos de 1 millón de dosis por día. Eso se disparó a un pico de aproximadamente 3,4 millones de dosis por día a mediados de abril una vez que la elegibilidad se expandió a todos los adultos.

¿Qué sabemos de ómicron y la eficacia de las vacunas? 2:16

El ritmo de la vacunación se redujo drásticamente durante el verano, pero ha crecido nuevamente. En ese sentido, las dosis de refuerzo representan más de la mitad de la cifra que se administra cada día.

El ritmo diario de las vacunas de refuerzo se ha incrementado rápidamente en las últimas semanas desde que se identificó la variante ómicron.

16,7%

El porcentaje de niños de 5 a 11 años en Estados Unidos que han recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, según un informe que la Kaiser Family Foundation publicó este mes.

¿Qué significará una vacuna contra el covid-19 para los niños más pequeños? Una experta opina

“Después de un breve período de alta demanda, la tasa de vacunaciones nuevas se desaceleró significativamente antes de la celebración de Acción de Gracias, y ha continuado a un ritmo más lento desde entonces”, indicó el informe.

Los datos de los CDC acercan esa cifra al 19%. Sin embargo, la agencia señala que las primeras dosis pueden tener una sobrestimación. Aproximadamente el 10% de los niños de 5 a 11 años están completamente vacunados, según los CDC.

¿Es segura la vacuna contra el covid-19 para los niños? 1:29

Aproximadamente 3 de cada 10

Esta es la proporción de padres a los que les preocupa la seguridad de las vacunas contra el covid-19 en los niños y dicen que “definitivamente no” vacunarán a sus hijos. Las cifras corresponden a una encuesta que realizó la Kaiser Family Foundation en noviembre.

La mayoría de los padres en EE.UU. todavía tiene dudas sobre la seguridad de las vacunas pediátricas contra el covid-19, según una encuesta

En los últimos meses, la tasa de vacunación se ha reducido entre los adolescentes de 12 a 17 años, añadió la organización.

35%

El porcentaje de mujeres embarazadas en EE.UU. que han recibido la vacuna, según los CDC.

“Las personas embarazadas o que estuvieron embarazadas recientemente tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades graves por covid-19, incluida el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, el uso del respirador y la muerte”, dicen los CDC.

Recomiendan que embarazadas se vacunen contra covid-19 0:52

El riesgo de hospitalizaciones para embarazadas se ha disparado desde que la variante delta se volvió predominante en el país.

8.500 millones

El número de vacunas administradas en todo el mundo hasta el momento.

Pero, a pesar de los esfuerzos internacionales, la desigualdad en la administración de vacunas sigue preocupando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado un acceso equitativo a las vacunas entre países ricos y pobres. Pero, las naciones con más recursos aún tienen una tasa de vacunación mucho más alta.

OPINIÓN | Quienes atacan las vacunas son culpables del surgimiento de las variantes

“La gran mayoría se ha administrado en países de ingresos altos y medianos a altos”, dice la OMS. “Si estas dosis se hubieran distribuido de manera equitativa, habrían sido suficientes para cubrir a todos los trabajadores de la salud y las personas mayores en todo el mundo”.

47%

La proporción de la población mundial que está completamente vacunada contra el covid-19, según Our World in Data. Esta publicación en línea pertenece a un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford. Los países de ingresos altos han administrado más del doble de dosis de vacunas per cápita en comparación a los países de ingresos bajos.

Incluso con la nueva variante ómicron, las vacunas siguen siendo la mejor solución y estas son las razones

Al menos 65%

El porcentaje de personas vacunadas al menos parcialmente en países de altos ingresos como Francia, Japón y Estados Unidos, según las Naciones Unidas. Eso representa aproximadamente dos de cada tres personas en esos países.

Dr. Gupta explica datos que justifican dosis de refuerzo 0:56

Al menos 8,35%

El porcentaje de personas vacunadas al menos parcialmente en países de bajos ingresos como Afganistán, Etiopía y Sudán, según la ONU. Eso representa cerca de una de cada 12 personas.

Casi 800.000

El número de muertes por coronavirus reportadas en Estados Unidos.

5,3 millones

El número de muertes por coronavirus reportadas en todo el mundo.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.