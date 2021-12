Suprema Corte se niega a bloquear mandato de vacunación de Nueva York

Ángela Reyes

(CNN) — La Suprema Corte rechazó este lunes dos peticiones de emergencia de trabajadores sanitarios, médicos y enfermeras de Nueva York para bloquear el mandato de vacunación del estado.

Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas disintieron.

La disputa surgió cuando tres enfermeras y un grupo llamado We the Patriots USA desafiaron el mandato argumentando que permitía exenciones para aquellos con objeciones médicas, pero no para las personas con objeciones religiosas. La norma, actualmente en vigor, cubre a los trabajadores de hospitales y residencias de ancianos, agencias de salud a domicilio y centros para adultos, así como a los hospicios. Varios médicos que dicen haber tratado a muchos pacientes con covid-19 presentaron una solicitud por separado ante los jueces.

