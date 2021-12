Una ilustración viral de un feto negro subraya la necesidad de diversidad en las ilustraciones médicas

Alexandra Ferguson

(CNN) — A primera vista, la imagen parece una ilustración estándar que podría encontrarse fácilmente en las páginas de un libro de texto de medicina o en las paredes de algún consultorio médico.

Pero lo que distingue a la ilustración de un feto en el vientre materno que recientemente ha captado la atención de Internet es un detalle simple, pero crucial: su tono de piel oscuro.

La imagen, creada por el estudiante de medicina e ilustrador nigeriano Chidiebere Ibe, ha tocado la fibra sensible de innumerables personas en las redes sociales, muchas de las cuales dijeron que nunca antes habían visto una ilustración de un feto negro o una mujer negra embarazada. También llamó la atención sobre un problema mayor: la falta de diversidad en las ilustraciones médicas.

Una imagen de un feto negro en un vientre materno realizada por el ilustrador Chidiebere Ibe captó la atención de Internet recientemente, y muchas personas señalaron que nunca habían visto pieles oscuras en este tipo de imágenes.

(Aunque la mayoría de los fetos son de color rojo —los recién nacidos salen de color rosa oscuro o rojo y solo desarrollan gradualmente el tono de piel que tendrán de por vida—, la ilustración médica pretende representar a los pacientes que no están acostumbrados a ver su tono de piel en este tipo de imágenes).

Ibe dijo en una entrevista con HuffPost UK que no esperaba recibir una respuesta tan abrumadora: su ilustración del feto era una de las muchas imágenes que ha creado como ilustrador médico, la mayoría de las cuales representan tonos de piel negros. Pero subrayó la importancia de una misión con la que lleva mucho tiempo comprometido.

“El objetivo era seguir hablando de lo que me apasiona: la equidad en la atención sanitaria, y también mostrar la belleza de los negros”, dijo a la publicación. “No solo necesitamos más representación como ésta: necesitamos más gente dispuesta a crear una representación como ésta”.

CNN se puso en contacto con Ibe para pedirle un comentario, pero no elaboró sobre el tema.

Ni-Ka Ford, presidenta de la comisión de diversidad de la Asociación de Ilustradores Médicos, dijo que la organización estaba agradecida por la ilustración de Ibe.

“Además de la importancia de la representación de los cuerpos negros y cafés en la ilustración médica, su ilustración también sirve para combatir otro gran defecto del sistema médico, que es la asombrosa y desproporcionada tasa de mortalidad materna de las mujeres negras en este país”, escribió en un correo electrónico a CNN.

Qué es la ilustración médica

Las ilustraciones médicas se han utilizado durante miles de años para registrar y comunicar procedimientos, patologías y otros aspectos del conocimiento médico, desde los antiguos egipcios hasta Leonardo da Vinci. La ciencia y el arte se combinan para traducir información compleja en imágenes que puedan comunicar los conceptos a los estudiantes, los profesionales y el público. Estas imágenes se utilizan no solo en libros de texto y revistas científicas, sino también en películas, presentaciones y otros medios.

Según la Asociación de Ilustradores Médicos, hay menos de 2.000 ilustradores médicos formados en el mundo. Con solo un puñado de programas acreditados de ilustración médica en Estados Unidos, que suelen ser caros y admiten pocos estudiantes, el campo ha estado históricamente dominado por hombres blancos, lo que, a su vez, significa que los cuerpos representados también suelen serlo.

“Históricamente [las ilustraciones médicas] siempre han presentado figuras masculinas blancas sin discapacidad, y todavía lo hacen en la actualidad”, afirma Ford. “El sesgo hacia un tipo de cuerpo en la ilustración médica margina a todos los demás”.

Los estudios han respaldado esta falta de diversidad. Investigadores de la Universidad de Wollogong, en Australia, descubrieron en un estudio de 2014 que, de más de 6.000 imágenes con un sexo identificable en 17 libros de texto de anatomía publicados entre 2008 y 2013, solo el 36% de los cuerpos representados eran femeninos. La gran mayoría eran blancos. Alrededor del 3% de las imágenes analizadas mostraban cuerpos discapacitados, mientras que solo el 2% presentaba a personas mayores.

Por qué es importante la diversidad en este campo

La diversidad en el campo de las ilustraciones médicas (o la falta de ella) importa porque estas imágenes pueden tener implicaciones para los estudiantes de medicina, los profesionales y los pacientes.

“Sin una representación equitativa y sin el uso perpetuo de pacientes blancos en los libros de texto de medicina, los profesionales de la medicina se ven limitados en su capacidad para diagnosticar y tratar con precisión a las personas que no encajan en ese molde”, dijo Ford.

“Los profesionales médicos pueden entonces tender a basarse en estereotipos y generalizaciones raciales debido a esta falta de conocimiento sobre cómo los síntomas se presentan de forma diferente en los tonos de piel más oscuros, lo que conduce a una peor atención”.

Un estudio de los mismos investigadores de la Universidad de Wollogong publicado en 2018 encontró que las imágenes con sesgo de género de los libros de texto de anatomía aumentaron las puntuaciones de los estudiantes de medicina en las pruebas de sesgo implícito. Otro estudio publicado en la revista Plastic and Reconstructive Surgery Global Open en 2019 encontró que los pacientes blancos estaban sobrerrepresentados en las imágenes de las revistas de cirugía plástica, lo que los autores sugirieron que podría influir potencialmente en la atención que reciben los pacientes no blancos.

“Durante décadas, las publicaciones académicas revisadas por pares han utilizado fotografías e imágenes que retratan inadecuadamente la diversidad demográfica de los pacientes afectados por enfermedades particulares”, escribieron los investigadores. “Esto es especialmente llamativo en la falta de diversidad en la ilustración médica. Estas desigualdades en la información médica pueden tener efectos posteriores duraderos en la accesibilidad y la prestación de la asistencia sanitaria”.

Ford señaló que quienes no suelen aparecer en las ilustraciones médicas “pueden sentirse excluidos y no reconocidos en un entorno sanitario, lo que provoca sentimientos de desconfianza y aislamiento al recibir atención”. También dijo que los profesionales médicos pueden sentir menos empatía por los grupos que no están representados: personas negras, morenas, mujeres, transexuales o no binarias, lo que puede disminuir la calidad de la atención que reciben.

Las desigualdades en la atención sanitaria están bien documentadas, y los estudios demuestran que los pacientes negros son más propensos a sufrir prejuicios y a ser diagnosticados erróneamente de ciertas enfermedades. Las investigaciones también han demostrado que una parte importante de los estudiantes y residentes de medicina blancos tienen nociones falsas sobre las diferencias biológicas entre los negros y los blancos, lo que puede dar lugar a prejuicios raciales en la forma de percibir y tratar su dolor.

A pesar de la persistente necesidad de que las ilustraciones médicas representen todo el espectro de la diversidad humana, el campo está empezando a ver cambios, dijo la ilustradora médica Hillary Wilson a CNN.

Wilson, cuyas ilustraciones muestran a personas de raza negra en infografías sobre eczema, daños causados por el sol, alopecia y otras afecciones, dijo que tanto los pacientes como los profesionales podrían beneficiarse de ver representada la diversidad en las ilustraciones médicas. Y a través de su trabajo, intenta humanizar a las personas de color y a otros grupos marginados haciendo precisamente eso.

“La realidad es que existen muchos tipos diferentes de personas”, dijo. “Para mí, un recurso no está completo si no lo tengo en cuenta al menos y me esfuerzo por tener en cuenta el hecho de que hay tantos tipos de personas diferentes”.

Aunque la imagen de Ibe del feto negro parecía apartarse de la norma, Wilson dijo que espera que en el futuro, ver tonos de piel negros en las ilustraciones médicas se convierta en algo rutinario.

“Con el tiempo, espero que se convierta en una de las cosas esperadas”, añadió.

