Un estudio en Sudáfrica proporciona nuevos datos sobre la variante ómicron

(CNN Español) – El Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica publicó un estudio sobre las características de la infección por la variante ómicron del coronavirus en pacientes hospitalizados en un complejo en el distrito de Tshwane, en Pretoria. Los datos preliminares resaltan el valor de la vacunación.

El Dr. Elmer Huerta explica los hallazgos del reporte en este episodio.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos lo que se sabe con respecto a la gravedad de la infección que la nueva variante ómicron esta causando en Sudáfrica.

El temor de las autoridades de salud por ómicron

Sin duda, la aparición de la variante ómicron en el sur de África ha despertado las alarmas de las autoridades de salud pública de todos los países en el mundo.

El gran temor es que la humanidad vuelva a repetir todo lo sufrido con las previas variantes, especialmente la original —llamada variante salvaje de Wuhan— y la delta, que es en la actualidad la variante predominante en el planeta.

Recordemos que, a pesar de que el 80% de las infecciones son leves o moderadas y que el 15% son más severas, pero se pueden controlar en casa, el 5% restante es el que requiere de hospitalización y cuidados intensivos; es el que más muertes ha causado, saturando y colapsando al mismo tiempo los sistemas de salud.

Es en ese contexto que es muy importante conocer la gravedad de la enfermedad causada por esta nueva variante ómicron del SARS CoV2.

¿Qué determinará el impacto de ómicron en la pandemia?

Tal como lo escuchamos en el episodio del 29 de noviembre, son tres las características de ómicron que determinarán su impacto sobre la pandemia: primero, saber cuánto más infecciosa que la variante delta es. Segundo, saber la severidad de enfermedad que causa. Y tercero, cuán eficaz es para evadir los anticuerpos que se producen en respuesta a los anticuerpos producidos por la enfermedad natural o la vacuna.

La combinación de esas características puede compararse a una especie de rompecabezas, en el que esas tres piezas se acomodan para determinar el impacto de esta nueva variante sobre la pandemia. También se debe tomar en cuenta que —a diferencia de las olas infecciosas causadas por las variantes anteriores— ya se tiene una vacuna efectiva para prevenir la enfermedad grave y la muerte.

Aceptando que —como parece ser— la variante ómicron es más contagiosa que la delta, sería muy importante saber la gravedad de la infección que causa esta variante, tanto en personas vacunadas como en aquellas que no lo son.

Si la gran mayoría de las infecciones son leves, entonces los casos podrían ser tratados ambulatoriamente y se evitaría el colapso en los sistemas de salud.

Por el contrario, si la gran mayoría de casos que produce ómicron son graves, incluyendo en personas que ya pasaron la enfermedad y en personas vacunadas, entonces podríamos estar en presencia de nuevas olas de la enfermedad en el mundo.

De ahí que conocer la severidad de la enfermedad que causa ómicron es fundamental para saber que pasará con la pandemia.

Un estudio arroja nuevos datos sobre ómicron

En ese sentido, el Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica acaba de publicar las características de la infección por la variante ómicron en pacientes hospitalizados en el complejo hospitalario Steve Biko, localizado en el distrito de Tshwane en Pretoria, la zona más castigada por la variante en la región de Gauteng. Recordemos que, al haber desplazado a la variante delta, casi todos los casos de covid-19 en esa región son causados por la variante ómicron.

En primer lugar, se informa que Tshwane ha sido el epicentro mundial del brote de ómicron, teniendo un número semanal de casos que ha aumentado exponencialmente durante varias semanas, pasando de tener poco más de 8.500 positivos en la semana del 21 al 27 de noviembre, a 41.921 el 3 de diciembre.

El reporte resalta un rápido aumento de las hospitalizaciones, describiendo las características de 166 nuevas hospitalizaciones entre el 14 y el 29 de noviembre de 2021, es decir, durante las dos primeras semanas del brote de ómicron en la región.

La principal observación es que la mayoría de los pacientes en las salas de hospitalización por covid-19 no han sido dependientes de oxígeno, revelándose que el diagnóstico de covid-19 fue un hallazgo incidental en pacientes que ingresaron al hospital por cualquier otro motivo médico, ya sea quirúrgico u obstétrico.

Una observación importante es que la edad de los 166 pacientes hospitalizados es menor que la observada antes de la llegada de ómicron. Y que solo hubo dos pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos en las dos semanas de observación del reporte, lo cual sería una indicación muy cruda de que el brote no causa enfermedad severa.

Los autores coinciden en afirmar que es aún muy pronto para evaluar el número de muertes como indicador de la severidad de la infección.

El reporte ofrece además un rápido análisis de 42 casos de pacientes con covid-19 que se encontraban hospitalizados el 2 de diciembre, y reveló que solo 9 de ellos (o sea el 21%) usaba oxígeno debido a una neumonía. El resto o no tenía síntomas respiratorios y, por tanto, no necesitaba oxígeno, o algunos usaron oxígeno pero por razones que no tuvieron que ver con el covid-19.

La importancia de la vacunación contra el covid-19

El reporte describe también el estado de vacunación de los 38 adultos del grupo de 42 pacientes hospitalizados el 2 de diciembre. De ese grupo, 24 de los 38 (o sea el 63%) no estaba vacunado, 6 (o sea el 16%) sí estaban vacunados, y se desconocía el estado de vacunación de los otros 8.

En ese sentido, de los 9 pacientes con neumonía por covid-19 y oxígeno permanente, ocho no estaban vacunados. El restante era un niño.

Sin duda, estos datos preliminares resaltan el valor de la vacunación.

En resumen, y citamos algunas de las conclusiones del reporte, la primera impresión del análisis de los 166 pacientes ingresados desde que apareció la variante ómicron, y de los datos de 42 pacientes actualmente en las salas covid-19 en Tshwane, es que la mayoría de las admisiones hospitalarias son por diagnósticos no relacionados con covid-19 y que fueron incidentalmente diagnosticados con covid-19, medida impulsada por la política del hospital que exige la realización de pruebas moleculares a todos los pacientes que requieren ingreso en el hospital.

El reporte informa que ese patrón tan inusual se está produciendo también en otros hospitales de la provincia de Gauteng.

Por ejemplo, el 3 de diciembre, el Hospital Helen Joseph tenía 37 pacientes en las salas de covid-19, 31 de los cuales (83%) no estaban con oxígeno. Del mismo modo, de 80 pacientes con covid-19 en el Hospital Académico Dr. George Mukhari, el 81% no necesitaba oxígeno.

Se concluye que el aumento exponencial de casos de covid-19 en Tshwane no parece estar asociado a un aumento paralelo en la tasa de hospitalizaciones por covid-19 grave, y que, por la poca necesidad de oxígeno de los pacientes hospitalizados, la mayoría de los admitidos no están afectados de neumonía por covid-19.

Los autores aventuran la hipótesis de que estas observaciones se deban a un efecto positivo de la vacunación, ya que el 57% de las personas mayores de 50 años se han vacunado en la provincia en comparación con el 34% en el grupo de 18 a 49 años.

Dicen también que debido a la alta proporción de pacientes adultos en quienes se ha hecho un diagnóstico incidental de covid-19, y al mayor número de hospitalización por covid-19 en niños de 0 a 9 años, es posible que existan más contagios en la comunidad en comparación con oleadas anteriores, pero que, por alguna razón, no están provocando enfermedad grave.

Coincidimos con la conclusión final de que se necesita más tiempo para responder por completo a las preguntas sobre la gravedad del covid-19 causado por la nueva variante ómicron, pero esperamos que esta tendencia continúe, pues podría indicar una transición a la fase endémica de la enfermedad.

