Un hombre británico recibe ojo impreso en 3D por primera vez en el mundo

(CNN) — Un hombre británico es el primer paciente del mundo al que se le coloca un ojo impreso en 3D, según el Hospital Moorfields Eye de Londres.

Steve Verze, que tiene 47 años y es un ingeniero de Hackney, al este de Londres, recibió el ojo izquierdo este jueves y lo probó por primera vez a principios de este mes.

El Hospital Moorfields Eye dijo en un comunicado de prensa este jueves que la prótesis es la primera prótesis ocular totalmente digital creada para un paciente.

El ojo es más realista que otras alternativas y está diseñado para tener “una definición más clara y una profundidad real de la pupila”, dijo el hospital.

Otros ojos protésicos consisten en un iris pintado a mano en un disco que luego se incrusta en la cuenca del ojo.

Sin embargo, su diseño evita que la luz pase a “toda la profundidad” del ojo, agregó el hospital en el comunicado.

Además de parecer más realista, el procedimiento se considera menos invasivo.

La colocación de prótesis tradicionales requiere que se tome un molde de la cuenca del ojo, mientras que en el desarrollo del ojo protésico 3D, la cavidad se escanea digitalmente para crear una imagen detallada.

También se escaneó el ojo funcional de Verze para asegurarse de que ambos ojos se vean iguales.

La imagen en 3D se mandó después a Alemania para ser impresa antes de ser enviada de regreso al Reino Unido, donde fue terminada y pulida por un ocularista del Hospital Moorfields Eye.

“Necesito una prótesis desde que tenía 20 años y siempre me sentí cohibido”, dijo Verze según el comunicado de prensa.

“Cuando salgo de casa, a menudo echo un segundo vistazo al espejo y no me gusta lo que he visto. Este nuevo ojo se ve fantástico y, al estar basado en la tecnología de impresión digital 3D, solo va a ser mejor y mejor”, agregó.

El Hospital Moorfields Eye dijo que la impresión 3D tiene el potencial de “reducir a la mitad” el tiempo que lleva desarrollar un ojo protésico, de seis semanas a alrededor de dos o tres.

Un portavoz dijo a CNN que pronto comenzaría un ensayo clínico con más pacientes.

El profesor Mandeep Sagoo, líder clínico del proyecto en el Hospital Moorfields Eye y profesor de oftalmología y oncología ocular en el University College de Londres, dijo en un comunicado que estaba “emocionado” por el potencial del nuevo método de desarrollo.

Hablando antes de la implantación del ojo, Sagoo dijo: “Esperamos que el próximo ensayo clínico nos proporcione pruebas sólidas sobre el valor de esta nueva tecnología, que muestre la diferencia que supone para los pacientes”.

