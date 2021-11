El emotivo posteo de Lionel Messi a un año de la muerte de Diego Maradona

Juan Pablo Elverdin

(CNN en Español) — Lionel Messi y Diego Maradona son, sin dudas, los dos futbolistas más importantes que dio la Argentina, y ambos están entre los jugadores más grandes de todos los tiempos. Por eso, no extrañó que el actual jugador del Paris Saint Germain dedicara un mensaje en sus redes sociales al cumplirse un año de la muerte de el “Diez”.

“Eterno Diego”, escribió Lionel Messi en su cuenta de Facebook y de Instagram, acompañado con una fotografía suya con la camiseta argentina en homenaje a Maradona que la selección utilizó ante Chile por las eliminatorias en junio pasado.

Ese encuentro fue el primer partido oficial del seleccionado argentino desde la muerte de Maradona.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Considerado como el “heredero”, Messi fue dirigido por Diego Maradona en la selección argentina. Juntos disputaron el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el conjunto albiceleste fue eliminado en cuartos de final tras caer 0-4 ante Alemania.

Un año de la muerte de Maradona: las 10 mejores historias del 10

El mensaje de Pelé en homenaje a Maradona

Entre tantos mensajes para recordar a Maradona también estuvo el de Pelé, el astro brasileño a quien Diego sucedió como mejor jugador del mundo.

“Un año sin Diego. Amigos para siempre”, escribió el exfutbolista brasileño, único hasta el momento que ha ganado tres mundiales: 1958, 1962 y 1979.

View this post on Instagram A post shared by Pelé (@pele)

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.