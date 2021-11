Estalla la violencia en la frontera entre Polonia y Belarús: guardias polacos disparan cañones de agua contra migrantes que lanzan piedras

Germán Padinger

(CNN) — Estalló este martes la violencia en la frontera entre Polonia y Belarús, cuando los migrantes desesperados por cruzar a la Unión Europea (UE) lanzaron piedras a los guardias fronterizos polacos que respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Las autoridades polacas y bielorrusas se han culpado mutuamente por el aumento de las tensiones en la frontera, a la que han viajado miles de personas con la esperanza de poder entrar en la UE, pero que se encuentran atrapadas con temperaturas bajo cero.

Lo que debes saber sobre la crisis en la frontera entre Polonia y Belarús

Hubo escenas caóticas en el paso fronterizo de Bruzgi-Kuźnica, donde se pudo ver a multitudes de migrantes rompiendo bloques de hormigón y recogiendo ramas de árboles para lanzarlas hacia el lado polaco.

Agentes polacos utilizan cañones de agua contra los migrantes reunidos en el puesto de control de Bruzgi-Kuznica.

Se oyeron fuertes golpes y una densa nube de humo se cernió sobre la multitud. El medio de comunicación estatal bielorruso BeITA informó de que los cañones de agua utilizados por las fuerzas polacas rociaban un líquido amarillo que provocaba quemaduras, y que la gente se asfixiaba y se sentía enferma por el humo. Un equipo de CNN fue alcanzado por el agua disparada por los guardias polacos.

Un agente de policía resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un proyectil, según la policía polaca.

“Luchando para seguir vivos”

Las mujeres y los niños que, apenas un día antes, habían acampado en tiendas cerca de la valla fronteriza habían ahora retrocedido, y los hombres, muchos de ellos expresando su enojo por haber sido dejados en el limbo en condiciones horribles, se concentraban cerca de la valla y participaban en los enfrentamientos más dramáticos hasta la fecha.

“Estamos luchando para seguir vivos”, dijo un hombre a CNN.

La Guardia de Fronteras de Polonia dijo este martes que los migrantes acampados cerca del puesto de control de Bruzgi-Kuźnica se estaban comportando de forma “agresiva”, lanzando piedras y diversos objetos a los agentes polacos. “Para evitar el cruce ilegal de la frontera, se utilizaron cañones de agua contra los extranjeros agresivos”, dijo la agencia de seguridad en Twitter.

Cámaras infrarrojas captan a migrantes en la frontera de Polonia y Belarús 1:22

El Ministerio de Defensa de Polonia compartió en Twitter imágenes que mostraban a oficiales y soldados polacos de pie, hombro con hombro, con escudos antidisturbios, mientras se lanzaban piedras por encima de la valla fronteriza de alambre de púas, describiendo la escena como un “ataque de migrantes”. El ministerio también acusó a los servicios bielorrusos de equipar a los migrantes con “granadas aturdidoras”.

El portavoz de los servicios de seguridad de Polonia, Stanisław Żaryn, escribió en Twitter el martes sobre los enfrentamientos, describiendo a los migrantes como “asaltantes de la frontera.”

Migrantes dispuestos a abrirse paso

BelTA informó de “un agravamiento de la situación” en la frontera este martes, ya que los migrantes intentan “por todos los medios llegar a Polonia” y las autoridades polacas responden con gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y cañones de agua, “echando agua a la gente en el frío”.

“La gente dice que está cansada de esperar y está dispuesta a abrirse paso”, según BeITA.

No está claro qué desencadenó los enfrentamientos de este martes, pero existe un creciente sentimiento de frustración entre los inmigrantes porque Europa no les acoge.

1 de 11 | Polonia y Belarús se enfrentaron el 9 de noviembre por miles de migrantes que pretendían ingresar a Polonia, miembro de la UE, y Varsovia dijo que la ola amenazaba la seguridad de todo el bloque. (Foto: LEONID SHCHEGLOV / BELTA / AFP a través de Getty Images) 2 de 11 | Polonia, la Unión Europea y la OTAN han acusado a Belarús de orquestar la crisis, permitiendo que los solicitantes de asilo utilicen a Belarús como punto de referencia en su viaje para solicitar asilo en países de la UE. (Foto de LEONID SHCHEGLOV / BELTA / AFP vía Getty Images) 3 de 11 | El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, acusó a Belarús de “terrorismo de Estado” por una crisis de migrantes sin precedentes. LEONID SHCHEGLOV / BELTA / AFP via Getty Images) 4 de 11 | Minsk advirtió contra las “provocaciones” en la frontera, donde se despliegan soldados armados de ambos países en medio de crecientes tensiones. (Foto de LEONID SHCHEGLOV / BELTA / AFP vía Getty Images) 5 de 11 | Polonia ha enviado tropas a lo largo de su frontera con Belarús para repeler a una creciente población de migrantes, en su mayoría de Oriente Medio, que cruzan Belarús con el aparente apoyo de las autoridades de ese país. (Foto de RAMIL NASIBULIN / BELTA / AFP a través de Getty Images) 6 de 11 | Cientos de migrantes desesperados están atrapados en temperaturas bajo cero en la frontera y la presencia de tropas de ambos lados ha hecho temer un enfrentamiento. (Foto de LEONID SHCHEGLOV / BELTA / AFP a través de Getty Images) 7 de 11 | Campamento de migrantes en el bielorruso-polaco frontera en la región de Grodno. (Foto de LEONID SHCHEGLOV / BELTA / AFP a través de Getty Images) 8 de 11 | En esta imagen publicada por el Ministerio de Defensa Nacional de Polonia, los migrantes son vistos detrás de un alambre de púas en la frontera con Belarús. (Foto de Irek Dorozanski / Ministerio de Defensa Nacional de Polonia a través de Getty Images) 9 de 11 | Una familia kurda de Dohuk, Iraq, es asistida por activistas de la ONG Grupa Granica mientras esperan que la patrulla de la guardia fronteriza los lleve a la ciudad de Narewka, Polonia. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP) (Foto de WOJTEK RADWANSKI / AFP a través de Getty Images) 10 de 11 | Anna Chmielewska, una activista de la organización no gubernamental ‘Fundacja Ocalenie’ en un almacén donde se guarda ropa y otros artículos necesarios para ayudar a los refugiados, en Sokolka, cerca de la frontera oriental de Polonia con Belarús. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP) (Foto de WOJTEK RADWANSKI / AFP a través de Getty Images) 11 de 11 | Artículos probablemente dejados por migrantes, incluidos documentos que muestran que al menos algunos de los miembros del grupo eran de Iraq y viajaron a Minsk a través de Dubai, se encuentran junto a las vías del tren, no lejos de la frontera con Belarús. (Foto de Sean Gallup / Getty Images)

Además, en las últimas 48 horas han circulado rumores en los campamentos donde se encuentran los migrantes de que Polonia estaba dispuesta a abrir su corredor humanitario, una afirmación que Polonia dice que no es cierta.

La crisis ha llevado a la UE a preparar nuevas sanciones contra Belarús, a la que acusa de fabricar la crisis en la frontera oriental del bloque.

El gobierno del presidente Alexander Lukashenko ha negado repetidamente tales afirmaciones, culpando en cambio a Occidente de los cruces y acusándolo de mal trato a los inmigrantes.

Con información de Matthew Chance y Antonia Mortensen cerca de la frontera entre Polonia y Belarís, Katharina Krebs desde Moscú y Eliza Mackintosh desde Londres.

