La corona de Canelo Álvarez y otros memes de la pelea contra Caleb Plant

(CNN Español) — ¡Lo hizo! Saul “Canelo” Álvarez cumplió en su combate de unificación ante Caleb Plant, al que derribó en el episodio 11 de la histórica pelea del sábado en Las Vegas.

1 de 11 | Saúl “Canelo” Álvarez llega al ring del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. (Photo by Al Bello/Getty Images) 2 de 11 | El estadounidense Caleb Plant llega al ring. (Photo by Al Bello/Getty Images) 3 de 11 | Caleb Plant antes de comenzar la pelea. (Photo by David Becker/Getty Images) 4 de 11 | El primer intercambio de golpes. (Photo by Al Bello/Getty Images) 5 de 11 | La leyenda del box Mike Tyson estaba entre los asistentes a la pelea.(Photo by David Becker/Getty Images) 6 de 11 | Canelo Álvarez golpea a Plant con contundencia. (Photo by Al Bello/Getty Images) 7 de 11 | Plant responde a los embates del mexicano. (Photo by Al Bello/Getty Images) 8 de 11 | Álvarez conecta con la derecha el rostro del estadounidense. (Photo by Al Bello/Getty Images) 9 de 11 | Canelo Álvarez noquea a Plant en el undécimo asalto. (Photo by Al Bello/Getty Images) 10 de 11 | ¡Se acabó! Canelo Álvarez venció a Caleb Plant por nocaut. (Photo by Al Bello/Getty Images) 11 de 11 | Histórico: Saúl “Canelo” Álvarez, campeón indiscutible de los pesos supermedianos. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Además de la gran exhibición del mexicano, los tuiteros no dejaron pasar múltiples detalles antes, durante y después del combate, como la corona con la que Canelo festejó su triunfo.

Estos son algunos de los mejores memes de la noche.

Los Simpson lo hicieron otra vez #CaneloPlant #Canelo pic.twitter.com/QOVemoKqXP — 𝕬𝖓𝖉𝖔𝖓𝖎 𝕲𝖔𝖉𝖎𝖓𝖊𝖟 🚀 (@AndoniCamargo) November 7, 2021

Como no iba a ganar el Canelo, si tiene la bendición de LuisMi pic.twitter.com/fCFVmkM7ZQ — Wero 🇲🇽 (@Wereverwero) November 7, 2021

Te quiero mucho Canelo #CaneloPlant pic.twitter.com/bcmIfOTDIs — Juani (@Juanx60) November 7, 2021

Aquí les dejo el análisis del gran Julio César Chávez del Segundo Round.#CaneloPlant Canelo pic.twitter.com/ENGlFmU6G8 — 𝕬𝖓𝖉𝖔𝖓𝖎 𝕲𝖔𝖉𝖎𝖓𝖊𝖟 🚀 (@AndoniCamargo) November 7, 2021

En la UFC estaban más pendientes en el boxeo con la pelea de Canelo que la que se estaba llevando a cabo 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/NKCcZcfAip — D I E G O L 🥊 (@Diegolvm5) November 7, 2021

Canelo pensando “hay no otra vez , defraude a fairelson “” hay no 😓😓😓 pic.twitter.com/BVRtvzUe3n — fulano (@magglioytiago) November 7, 2021

Muy triste el Canelo, porque dicen que no es el mejor. pic.twitter.com/LLFmnZ9OTf — DREW 🇲🇽  (@Drew_Mx_) November 7, 2021

Cuando tus papas te llevaban por primera vez al Burguer King…#CaneloPlant #canelo #BoxAzteca pic.twitter.com/oTON20wNYg — @soyelsalo (@SaloSesma) November 7, 2021

