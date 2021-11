Los padres de 270 niños que fueron separados en la frontera durante el gobierno de Trump aún no han sido encontrados, dice un expediente judicial

Alejandra Ramos Barreda

Washington (CNN) — Los abogados todavía están tratando de comunicarse con los padres de 270 niños migrantes que fueron separados en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la administración Trump, en comparación con los 303 de septiembre, según un documento de la corte federal.

La presentación del Departamento de Justicia y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles es parte de un esfuerzo continuo para identificar y reunir a las familias tres años después de que se creara la llamada política de “tolerancia cero”.

Desde septiembre, se ha encontrado a los padres de 33 de esos niños cuyo paradero se desconocía anteriormente, según la presentación del miércoles.

La administración de Biden se ha comprometido a ayudar a las familias reunidas como parte de un grupo de trabajo de reunificación familiar. Desde la creación del grupo de trabajo, 58 niños se han reunido con sus padres en Estados Unidos, según la presentación.

Como parte del esfuerzo, el Departamento de Seguridad Nacional ha establecido un proceso para aceptar solicitudes de libertad condicional, el Departamento de Salud y Servicios Humanos está trabajando para facilitar servicios para apoyar a las familias y el Departamento de Estado está desarrollando un sistema simplificado para procesar solicitudes de documentos de viaje dentro del país. El Departamento de Justicia participa en los esfuerzos de negociación de acuerdos relacionados.

La administración de Biden también lanzó un nuevo sitio web en septiembre para ayudar a reunir a las familias. El sitio web —Together.gov o Juntos.gov— proporciona un formulario de registro para las familias que buscan reunirse, información para los abogados y quién califica. El DHS enumeró previamente la información en su propio sitio web.

CNN informó anteriormente que las familias migrantes que fueron separadas en la frontera entre Estados Unidos y México bajo la administración Trump también podrían recibir una compensación financiera significativa como parte de las negociaciones de un acuerdo entre el Departamento de Justicia y los abogados de las familias, pero las negociaciones están en curso.

El presidente Joe Biden dijo el miércoles que las familias separadas bajo la política de “tolerancia cero” no recibirán pagos de US$ 450.000, pero no dio detalles sobre posibles acuerdos monetarios para esas familias.

“Eso no va a suceder”, dijo.

The Wall Street Journal reportó por primera vez que el gobierno federal consideraba realizar pagos de US$ 450.000 por individuo afectado por la política de tolerancia cero. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó una demanda colectiva en 2019 en busca de daños y perjuicios por el costo que las separaciones cobraron a las familias, y los abogados que representan a las familias han presentado reclamos por separado.

