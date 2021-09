Haz algo bueno por ti: nada

CNN en Español

(CNN) — Pese a las muchas tragedias que ha provocado el covid-19, algunas personas han encontrado regalos inesperados.

La oportunidad de reducir la velocidad y experimentar una vida más pequeña y más sencilla fue para algunos un bienvenido respiro de la versión sobrecargada, acosada y a menudo abrumada de los tiempos anteriores de la pandemia.

Algunos nos dimos cuenta de que lo que antes nos parecía inconcebible -el espacio en blanco en el calendario- era ahora necesario para tener una sensación de calma. Algunos experimentamos el placer de no hacer nada.

Resulta que los neerlandeses, un pueblo famoso por su alegría, tienen una palabra para esta experiencia: niksen, que se traduce vagamente como “no hacer nada”. Cuando la escritora Olga Mecking, una mujer polaca que vive en los Países Bajos, descubrió este concepto, se sintió intrigada y decidida a dominar este arte.

Su libro, “Niksen: abrazar el arte neerlandés de no hacer nada”, explora el origen del concepto, por qué es importante desde el punto de vista médico y psicológico, y cómo dominar realmente este arte. Porque resulta que no hacer nada es una de las cosas más difíciles. Una ventaja: es la tendencia de bienestar más barata que se pueda imaginar.

CNN pidió a Mecking que compartiera con nosotros los secretos del niksen.

Esta entrevista se condensó y editó ligeramente para mayor claridad.

¿Qué es no hacer nada?

CNN: Escribes que hacer niks, o nada, no significa trabajar, realizar un trabajo emocional o meditar. ¿Cómo se hace nada?

Olga Mecking: Mi objetivo era tratar de entender qué era no hacer nada y en qué se diferenciaba del trabajo. Resultó ser más difícil de lo esperado. De hecho, mientras investigaba, me costaba encontrar algo sobre “no hacer nada”. En su lugar, tuve que buscar palabras como “aburrimiento”, “pereza” u “holgazanería”.

En la definición con la que finalmente me quedé, no hacer nada es realmente no hacer nada, es decir, no navegar por Facebook o ver una serie, sino sentarse en el sofá o en una cafetería y mirar por la ventana o ver pasar a la gente. A veces podemos referirnos a esto como “espaciar” o “soñar despierto”.

Algunas personas se sientan al sol en un canal de Ámsterdam. Los neerlandeses aprecian su niksen o tiempo de no hacer nada. (Foto: Pierre Crom/Getty Images)

También significa no hacer nada sin un propósito. Con demasiada frecuencia, hacemos cosas porque esperamos un determinado resultado.

Corremos porque queremos perder peso o prepararnos para una maratón, y no simplemente porque nos puede parecer agradable. Creo que hemos perdido la capacidad o el placer de hacer las cosas “porque sí” o “por gusto”.

Niksen, todo un concepto

CNN: ¿”Hacer” no implica hacer algo?

Mecking: Tu pregunta es de naturaleza lingüística. En inglés, hay que decir “doing” (“hacer” en español) nada. Pero puedes decir “no hacer nada”.

En polaco, tendrías que usar una doble negación: Nic nie robić o nie robić nic, donde nic es nada y nie es no.

En neerlandés, tienes una palabra para decir que no haces nada, que es niksen. Cuando me enteré de esto, me pareció brillante que un idioma pueda poner todo un concepto en una sola palabra.

Convierte la desventaja en ventaja. ¿Esperando en un autobús? Es el momento perfecto para sentarse y desconectar un rato.

¿Cómo organizarnos?

CNN: ¿Cuáles son algunos consejos para asegurarse de que hacemos niksen? ¿Lo anotamos en nuestros calendarios? ¿O a veces no programamos nada en nuestros calendarios?

Mecking: Soy una gran partidaria de “hacer lo que funcione”, así que si eres el tipo de persona a la que le gusta programar cosas, hazlo. Los neerlandeses adoran sus agendas. La experta en productividad Laura Vanderkam sugiere dejar algunos espacios en blanco en el calendario: para comer, hacer descansos, dar un paseo o no hacer nada.

Si eres una persona que se deja llevar por la corriente, probablemente harás lo mismo que yo y te dedicarás a los momentos de ocio siempre que puedas. Mis lugares favoritos son las zonas de espera (como la consulta del médico), el transporte público o los bancos del parque.

No hacer nada para aumentar la productividad

CNN: La gente en Estados Unidos vive en una sociedad obsesionada con la productividad, pero descubriste que incorporar el niksen a la jornada laboral -es decir, hacer menos, durante menos horas- puede realmente aumentar la productividad. ¿Cómo es eso?

Mecking: Entendemos que nuestro cuerpo necesita descansar de vez en cuando. Pero de alguna manera esperamos que nuestros cerebros trabajen sin pausas y eso no es sostenible. Porque después de un tiempo, nuestros cerebros dejan de cooperar y el tiempo dedicado a trabajar entonces será un desperdicio.

Es mejor tomarse un descanso, comer algo, no hacer nada durante un rato. Esto sería tiempo que se le quita al trabajo, sí. Pero también nos permitirá trabajar mejor y terminará en un aumento de la productividad, así como en una mejor calidad del trabajo.

Red de modo por defecto

CNN: ¿Cómo es que al estar acostado se utilizan más partes del cerebro que al realizar una tarea? Háblenos de la “red de modo por defecto”.

Mecking: La red de modo por defecto es una red neuronal especial en el cerebro que solo se pone “en línea”, o se ilumina en una máquina de IRMf, cuando no hacemos nada. Tal y como yo lo entiendo, cuando estamos involucrados en una tarea, nuestro cerebro dedica energía a las áreas responsables de completar esta tarea. No es que nuestro cerebro trabaje menos, sino que está más concentrado.

Pero cuando no hacemos nada, se activa una parte totalmente diferente, más elaborada, que conecta diferentes áreas cerebrales.

Los investigadores creen que esta es la razón por la que tenemos nuestras mejores ideas no cuando estamos concentrados en la resolución de un problema, sino cuando hacemos algo que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, como tomar una ducha o dar un paseo.

¿Qué hacer con la tecnología?

CNN: Señalas que nuestra dependencia de la tecnología significa que nunca dejamos de hacer algo. ¿Cómo debemos ajustar nuestra relación con la tecnología para hacer niksen?

Mecking: La tecnología puede ser genial, pero también se cuela en nuestro trabajo -se nos puede localizar a cualquier hora del día y de la noche- y en el tiempo de ocio, donde podemos entretenernos constantemente si queremos.

Mucha gente utiliza aplicaciones para limitar su tiempo de pantalla, utilizando la tecnología para controlar la tecnología, pero otra opción es adaptar tu entorno para tener un lugar donde poner el teléfono y que no esté constantemente a tu lado o rodearte de cosas que no estén relacionadas con la tecnología, como libros o limitar el número de aplicaciones o perfiles de redes sociales que utilizas.

¿Y si no soy productivo?

CNN: ¿Cómo podemos lidiar con la vergüenza que algunos sentimos cuando no somos más productivos, o con la culpa que podemos experimentar si nos tomamos un tiempo para niksen?

Mecking: Lo importante es no luchar contra ello o pensar que no debería sentirme culpable por esto, lo que puede llevar a sentirse culpable por sentirse culpable. Solo hay que aceptar que nos sentimos culpables y tratar de sentarse con eso durante un tiempo y ver qué pasa.

¿Desaparece después de haber tenido la oportunidad de soñar un poco y ver que nos sentimos más relajados? El experto en productividad Chris Bailey afirma que nos sentimos culpables cuando nuestras acciones no se alinean con nuestros valores y que una solución a la culpa podría ser aprender a valorar el no hacer nada y la relajación.

Descargas eléctricas

CNN: ¿Cuál es la investigación que hiciste sobre cómo preferimos darnos descargas eléctricas que estar ociosos?

Mecking: Se trata de un estudio realizado en 2014 por Timothy Wilson, quien descubrió que muchas personas, cuando se les da la opción de elegir entre quedarse quietas en una habitación sin hacer nada o darse descargas eléctricas leves, preferirían darse descargas a experimentar cualquier tipo de aburrimiento u ociosidad. La mayoría de las personas que eligieron darse descargas eran hombres, lo cual no me sorprende en absoluto.

Estado por defecto

CNN: Defiendes que el niksen es en realidad nuestro “estado por defecto”, aunque todos parezcamos adictos a la sobrecarga de trabajo. ¿Por qué?

Mecking: Paradójicamente, ambas cosas pueden ser correctas. Los primeros seres humanos tuvieron que sobrevivir en un entorno duro que incluía un arduo trabajo: cazar, recoger alimentos, prepararlos para comer, cocinar, preparar y remendar la ropa, fabricar herramientas, etcétera. Pero, al mismo tiempo, los humanos son una especie totalmente perezosa: un estudio demostró que si se les daba a elegir entre subir las escaleras o tomar el ascensor, ¿adivinen qué elegía la mayoría de la gente? Sí, el ascensor. Y eso tiene que ver con el ahorro de energía.

Normalmente no queremos trabajar a menos que sea necesario. Pero las expectativas sociales combinadas con la economía moderna y la tecnología han conspirado para darnos la sensación de que debemos trabajar, programar, planificar, hacer algo todo el tiempo.

El mejor niksen: una pareja se sienta en un banco frente a un estanque en el Wilhelminapark de Utrecht (Países Bajos).

Ser normal

CNN: Escribes que la cultura neerlandesa podría ser particularmente modificable para el niksen por una serie de razones, incluyendo una alta calidad de vida. Pero también tienen este dicho: “Sé normal, ya es suficiente”. ¿Puedes explicarlo?

Mecking: Doe normaal (haz lo normal) es algo que se encuentra mucho aquí, y se suele decir en situaciones en las que se percibe que la gente presume o muestra sus emociones de forma demasiado abierta. Aunque se dice que los neerlandeses son una nación increíblemente individualista, seguir las reglas, cooperar y “meedoen” (contribuir) son increíblemente importantes para ellos, más importantes que el éxito o los logros individuales.

Aprender a ir rápido y despacio

CNN: ¿Puedes explicar lo de “aprender a vivir a dos velocidades”?

Mecking: La idea del niksen no consiste en vender todo lo que tienes e irte a vivir al desierto. Una vida ocupada puede seguir siendo una vida muy buena y feliz, llena de momentos significativos con los amigos, la familia, un trabajo y tal vez una afición. Y la vida moderna ofrece muchas oportunidades increíbles de entretenimiento y diversión.

Y algunas situaciones simplemente requieren trabajo duro. Cuando te enfrentas a una emergencia, no dices “lo siento, necesito no hacer nada durante un tiempo”.

Así que habrá momentos en los que estarás sobrecargado de trabajo, pero también debe haber momentos en los que tengas tiempo para relajarte, sentarte, leer un libro o no hacer nada. Se trata de saber cuándo ir rápido y fuerte y cuándo ir despacio.

Lisa Selin Davis es autora de “Tomboy: la historia sorprendente y el futuro de las chicas que se atreven a ser diferentes”. Ha escrito para CNN, The New York Times, The Wall Street Journal, The Guardian y otras publicaciones.

