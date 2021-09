Un paciente con problemas cardíacos murió tras no poder conseguir una cama de UCI en 43 hospitales. Su familia suplica que la gente se vacune contra covid-19

CNN en Español

urielblanco

(CNN) — Ray DeMonia no buscaba un tratamiento para covid-19 cuando llegó a un hospital de Alabama con problemas cardíacos. Pero este hombre de 73 años se convirtió en una víctima indirecta de los pacientes con covid-19 que llenan los hospitales y las camas de la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El paciente con problemas cardíacos de Cullman, Alabama, murió en un hospital de Mississippi, a unos 320 kilómetros de su casa, porque no había cerca camas de UCI para enfermos cardíacos, según declaró su hija Raven DeMonia a The Washington Post.

En el obituario de DeMonia, la familia suplicó que todo el mundo se vacunara contra covid-19 para evitar que a otros se les negara la atención por falta de recursos.

Ray DeMonia murió después de no poder conseguir una cama de UCI para enfermos cardíacos en docenas de hospitales, dijo su familia.

“En honor a Ray, por favor, vacúnate si no lo has hecho, en un esfuerzo por liberar recursos para emergencias no relacionadas con el COVID”, se leía en el obituario.

Un hospital de Nueva York pausará los partos por la cantidad de renuncias por mandato de vacuna contra el covid-19

En contacto con 43 hospitales para encontrar una cama de UCI

“Debido a covid-19, el personal de emergencias del CRMC se puso en contacto con 43 hospitales de 3 estados en busca de una cama en la UCI cardíaca y finalmente localizó una en Meridian, MS. Él no hubiera querido que ninguna otra familia pasara por lo mismo que la suya”.

DeMonia fue al Centro Médico Regional de Cullman (CRMC, por sus siglas en inglés) el 23 de agosto porque tenía problemas de corazón, dijo Raven DeMonia a The Washington Post.

Ella dijo que su madre recibió una llamada del personal del hospital alrededor de 12 horas después de que fue admitido, diciendo que el personal había llamado a 43 hospitales y fueron incapaces de encontrar una “cama de UCI cardíaca especializada”.

Finalmente, el personal encontró una cama de UCI en el Rush Foundation Hospital de Meridian (Mississippi), contó la hija aThe Washington Post.

Raven DeMonia se quedó atónita al saber que su padre tenía que ser trasladado por aire a Mississippi, dijo.

“Fue como, ‘¿Qué quieres decir?'”, declaró.

Más de la mitad de los estadounidenses apoyan los mandatos de vacunación en lugares de trabajo, aulas y eventos deportivos

“Problema continuo”

Citando razones de privacidad, un portavoz del CRMC no quiso ofrecer detalles sobre el caso de Ray DeMonia cuando fue consultado por el Post, pero sí confirmó que era “un paciente bajo nuestro cuidado y fue transferido a un centro diferente”.

“El nivel de atención que requería no estaba disponible en Cullman Regional”, dijo Jennifer Malone al Post.

“Cuando los pacientes son transportados a otras instalaciones para recibir la atención que necesitan, eso es cada vez más difícil porque todos los hospitales están experimentando una mayor falta de espacio de camas”, agregó Malone.

Situaciones como la que afronta la familia DeMonia son un “problema continuo” durante la oleada de covid-19, declaró a The Washington Post.

CNN intentó ponerse en contacto con miembros de la familia de Ray DeMonia y se puso en contacto con el CRMC para obtener comentarios.

DeMonia sufrió un derrame cerebral en abril de 2020, dijo su hija. A pesar de que la pandemia ya se estaba extendiendo por todo el país, el hospital local tardó solo tres horas en encontrar un hospital “libre de covid” a unos 80 kilómetros de Cullman, en la cercana Birmingham (Alabama), explicó Raven DeMonia.

“No sé si eso sucederá alguna vez”

A Ray DeMonia le encantaban las antigüedades y llevaba unas cuatro décadas en el negocio, dirigiendo DeMonia’s Antiques and Auctions, según su obituario, dijo su hija.

El hombre, que “viajaba por el país reuniendo antigüedades y compartiendo su riqueza de conocimientos”, murió el 1 de septiembre, apenas tres días antes de cumplir 74 años.

“Papá solo querría que todo volviera a la normalidad”, dijo Raven DeMonia a The Washington Post.

“Si la gente se diera cuenta de la presión que sufren los recursos de los hospitales en este momento, sería realmente increíble. Pero no sé si eso sucederá alguna vez”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.