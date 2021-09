Un hospital de Kentucky se encuentra al límite a medida que los legisladores extienden el estado de emergencia por brote de covid-19

CNN en Español

(CNN)– Vera Middleton desearía haberse vacunado contra el covid-19. Esta bisabuela de 66 años de Olive Hill, Kentucky, dijo que ella y su marido hablaron sobre ponerse la vacuna, pero la fueron posponiendo y finalmente decidieron no hacerlo. No pudo explicar por qué.

Middleton habló con CNN este miércoles mientras recibía un alto flujo de oxígeno, diciendo que cree que se contagió de covid-19 por su nieta, que enfermó. El virus se extendió entonces a todos los habitantes de su casa.

Middleton habla con CNN desde el hospital St. Claire en Morehead, Kentucky.

Middleton se encuentra mejor y ahora anima a su familia, y a otros, a vacunarse. El miércoles lloró al hablar con CNN, explicando que pensaba que moriría si le ponían un respirador. Entre lágrimas, también agradeció profusamente al personal médico y explicó el apoyo que le brindó su iglesia en el momento en que lo necesitaba.

“Con la gracia de Dios, él es quien me ha traído aquí. Dios me ha traído hasta donde estoy ahora, y lo alabo”, dijo en su cama de hospital entre lágrimas, añadiendo que espera que el mensaje que la gente reciba de su historia no sea el de vacunarse, sino el de saber que “hay un Dios, y sin él yo no estaría hoy aquí”.

Sentimientos como el de Middleton son comunes en los Apalaches, una región que va desde el sur de Nueva York hasta el norte de Alabama y Georgia, donde muchas personas no creen en la vacuna o dudan en vacunarse, según los profesionales médicos que hablaron con CNN.

Debido a esta indecisión, el covid-19 se ha desbordado en Kentucky, donde casi todos los 120 condados del estado están en la zona “roja” del covid-19 y los hospitales están a punto de verse desbordados, según el gobernador Andy Beshear.

Hasta este miércoles, alrededor del 49,5% de la población del estado está totalmente vacunada, según un análisis de datos de CNN.

Un hospital está un 130% por encima de su capacidad

Uno de estos hospitales, el Centro Médico Regional St. Claire en Morehead, a unos 104 kilómetros al este de Lexington, es uno de los más afectados por la afluencia de pacientes de covid-19. Es el mayor centro sanitario que da servicio a 11 condados del noreste rural de Kentucky y actualmente está un 130% por encima de su capacidad, según el CEO de St. Claire Health Care, Donald Lloyd.

“Creo que ahora se trata de una oleada de miedo y estas personas tienen miedo de una vacuna que podría salvarles la vida, y por eso están ahora en el hospital”, dijo el Dr. William Melah, director médico de St. Claire Health Care.

Entre el 85% y el 88% de los pacientes no están vacunados, dijo Melah.

“Es como si estuviéramos en guerra con este virus”, dijo Courtney Hollingsworth, enfermera de la unidad de cuidados intensivos de covid-19 en el centro médico St. Claire. “No estamos en guerra entre nosotros, ya sabes, por sus creencias y esas cosas, es realmente una guerra con este virus”.

El Centro Médico Regional St. Claire en Morehead, Kentucky, está actualmente un 130% por encima de su capacidad.

El hospital tuvo que cerrar tres quirófanos para ampliar el espacio de la unidad de cuidados intensivos, dijo Beshear.

Como resultado, se ha convertido en un problema para los pacientes regulares que quieren venir a recibir atención de emergencia, dijo Melah. Algunos tienen que esperar hasta 24 horas para ser atendidos o hasta que alguien mejore o muera, dijo.

El gobernador dijo que envió un equipo de respesta de enfermeras a St. Claire junto con un par de docenas de miembros de la Guardia Nacional para ayudar con la afluencia de pacientes, pero el personal dice que puede no ser suficiente.

“Podríamos necesitar el doble de médicos que están aquí”, dijo Lloyd.

El aumento de pacientes también está afectando al espíritu del personal del hospital.

“Es una derrota poner a otra persona en un respirador”, dijo Joelle Craft, una enfermera de la unidad de cuidados intensivos de covid-19. “Es una derrota poner a otra persona en posición prona o paralizarla o ver cómo le toman más muestras. Es una derrota ver a los proveedores de atención médica que me importan o a mí misma de pie junto a la cama cuando alguien muere solo. También es una derrota ver cómo meten a otra persona en una bolsa para cadáveres”, dijo.

La doctora Cory Yoder, médico de familia del St. Claire, dijo que ha tenido que sacar a un par de enfermeras del pasillo y llevarlas a una habitación a solas porque rompían en llanto por sus pacientes.

“Simplemente sienten que no hay esperanza y así no son nuestras enfermeras de la UCI”, dijo Yoder a CNN.

Se amplía el estado de emergencia hasta enero de 2022

Kentucky tiene actualmente más de 600.000 casos de covid-19 y casi 8.000 muertes desde el comienzo de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Beshear dijo que el estado tuvo 30.000 casos la semana pasada, la cifra más alta en una semana. Desde el sábado hasta el martes, se registraron 13.005 casos positivos de covid-19 y 60 nuevas muertes, de las cuales, ocho eran menores de 50 años.

Como consecuencia de este repunte, los legisladores de Kentucky votaron el martes a favor de prorrogar el estado de emergencia, que expiraba el viernes, hasta el 15 de enero de 2022.

El aumento de casos ilustra que los grandes hospitales urbanos no son los únicos que están siendo bombardeados por los pacientes, dijo Beshear. “Son los hospitales regionales que normalmente no tratan a pacientes increíblemente enfermos los que están repletos”, dijo.

Cuando se le preguntó si los médicos y los hospitales estaban llegando al punto de racionar la atención, el gobernador dijo que el estado todavía puede trasladar a los pacientes de un hospital a otro. “Pero estamos justo en ese punto, o nos acercamos rápidamente a él”, dijo.

— Artemis Moshtaghian, Kristina Sgueglia, Liam Reilly, Mirna Alsharif y Kiely Westhoff contribuyeron con este reportaje.

