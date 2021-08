Por qué el Partido Comunista está reprimiendo a las estrellas más famosas de China y a sus admiradores

CNN en Español

Hong Kong (CNN) — Las medidas de censura se produjeron de forma rápida y generalizada, eliminando a algunas de las mayores estrellas y clubes de fans de China en cuestión de días.

En la última semana, la industria del entretenimiento de China se ha convertido en el sector más reciente en caer en el punto de mira del Partido Comunista, tras las medidas drásticas de Xi Jinping contra la disidencia política, el activismo social, el liberalismo ideológico y los negocios privados.

Zhao Wei, una de las actrices más destacadas de China, vio cómo de la noche a la mañana no quedó rastro de su presencia en Internet. Su página de fans en Weibo, la versión fuertemente censurada de Twitter en China, fue cerrada. Las películas y series de televisión que protagonizó, algunas de ellas de hace dos décadas, fueron retiradas de las plataformas de streaming, y su nombre también fue eliminado de las listas de reparto.

Las emisoras y los sitios de video también retiraron las obras de Zheng Shuang, otra importante actriz china que fue multada el viernes con US$ 46 millones por evasión fiscal. Zheng se vio envuelta en un escándalo de gestación subrogada a principios de este año, después de que su pareja, ya separada, la acusara de abandonar a sus dos bebés en Estados Unidos.

La eliminación se produjo después de que el jueves circulara por las redes sociales una lista de “celebridades de mala conducta” que, según se informa, están en la lista negra de las autoridades de radiodifusión de China. Zhao y Zheng figuraban en la lista, al igual que la estrella del pop chino-canadiense Kris Wu, que fue detenido bajo sospecha de violación este mes. No estaba claro por qué Zhao estaba en la lista. CNN se puso en contacto con su agente para obtener comentarios.

Aunque el gobierno ya había atacado a algunos famosos, la ofensiva más reciente es más amplia y severa, ya que su presencia ha sido borrada de Internet, hasta el punto de que los fans la han comparado con la formación de un agujero negro tras el colapso de una estrella.

Las autoridades también han apuntado a la cultura de los fans de los famosos, muy popular entre los jóvenes chinos. El viernes, la Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés) anunció 10 medidas para “limpiar” lo que denominó el “caos” de los clubes de fans de famosos, entre ellas la prohibición de cualquier intento de clasificar a los famosos en función de su popularidad y el endurecimiento de la normativa sobre las agencias de talentos y las cuentas de los clubes de fans. Un día antes, la popular plataforma de video iQiyi canceló todos los programas de talentos de ídolos, calificándolos de “dañinos”.

En las redes sociales chinas, algunos comentarios afirmaron que la represión recordaba a la Revolución Cultural, una década de agitación política y social entre 1966 y 1976 durante la cual las artes y la cultura se limitaron a promover la propaganda del partido.

El Partido Comunista, que considera la cultura popular como un campo de batalla ideológico clave, ha mantenido durante mucho tiempo el sector del entretenimiento bajo una estricta censura. Pero también ha fomentado su crecimiento, apoyando las películas y los espectáculos nacionales destinados a ayudar a ganar al público chino frente a Hollywood y otras producciones extranjeras.

Pero bajo Xi, el partido se ha obsesionado cada vez más con el control ideológico y cultural. El deslumbramiento del estrellato y el frenesí de los admiradores se ven cada vez más como una influencia peligrosa y perniciosa, especialmente en la juventud del país.

Durante décadas, el sólido crecimiento económico ha sido un pilar clave de la legitimidad del partido. A medida que la economía de China se desacelera, Xi ha invocado la necesidad de una “prosperidad común” y se ha comprometido a redistribuir la riqueza, siendo los famosos y los magnates de los negocios los primeros en sufrir las consecuencias.

Los ingresos elevados de algunas de las celebridades más codiciadas son un claro recordatorio de la enorme brecha de riqueza en China. Se dice que Zheng cobró más de US$ 24 millones por dos meses y medio de rodaje de un drama romántico, con un salario medio diario de más de US$ 300.000. El año pasado, a modo de comparación, el primer ministro de China Li Keqiang reveló que más de 600 millones de ciudadanos ganaban apenas US$ 140 al mes.

Desde el punto de vista ideológico, el partido quiere que los famosos se conviertan en modelos para ayudar a promover valores como el patriotismo y el amor al gobierno. Muchos han respondido a la llamada.

En las redes sociales, actores, cantantes, influyentes y otros artistas han actuado con frecuencia como defensores acérrimos del gobierno de China, hablando en apoyo de la policía de Hong Kong durante las protestas prodemocráticas de 2019 y liderando el boicot a principios de este año contra las marcas occidentales por su postura contra los supuestos trabajos forzados en Xinjiang. Los actores exitosos también se han apresurado a protagonizar películas y programas de televisión patrióticos, y las celebridades se sienten cada vez más obligadas a prometer millones de dólares en donaciones cuando ocurre un gran desastre.

Pero eso no es suficiente. El partido ve el extravagante estilo de vida de algunos famosos como un signo de decadencia moral, y considera a muchos de los ídolos masculinos populares demasiado “afeminados”. Las medidas extremas tomadas por algunos aficionados para defender a sus ídolos de los supuestos rivales, como el abuso online, el “doxxing” y la difusión de rumores, también han suscitado preocupación.

El sábado, el organismo de control anticorrupción del partido arremetió contra lo que denominó una cultura “tóxica” de los famosos, acusándola de “defender valores erróneos” en la juventud china. “Si no se orienta y cambia, tendrá un enorme impacto destructivo en la vida futura de los jóvenes y en la moral social”, dijo en un comunicado.

Pero lo más apremiante es que el partido está alarmado por la ferviente lealtad que tienen los aficionados más jóvenes a sus celebridades favoritas, demostrando una notable capacidad, tanto en línea como fuera de ella, para movilizarse en apoyo de sus ídolos. Tras la detención de Wu, algunos fans pidieron abiertamente una “operación de rescate” para ayudar a liberarlo de la detención policial, lo que provocó la censura por parte del partido y de los medios de comunicación estatales.

Aunque pocos se tomarían en serio el plan de “fuga de la cárcel”, para un partido gobernante obsesionado con mantener la estabilidad y el control, sirve como advertencia de que algunos de los jóvenes del país están dispuestos a desafiar su autoridad por un objeto de culto fuera del Partido.

En cuanto a los reguladores de China, han sido francos sobre las intenciones políticas que hay detrás de la represión.

En su declaración del viernes, la CAC instó a las distintas autoridades a llevar a cabo la represión con “un sentido de responsabilidad, misión y urgencia”, y a tener en cuenta que nace de la necesidad de “salvaguardar la seguridad política y la seguridad ideológica en línea”.

China describió el informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre los orígenes del covid-19 como una invención, comparando la investigación con la fallida búsqueda de armas de destrucción masiva en Iraq.

“En primer lugar, un informe fabricado por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no es científicamente creíble. El rastreo del origen es una cuestión de ciencia; solo debe y puede dejarse en manos de los científicos, no de los expertos en inteligencia”, decía un comunicado publicado el viernes por la embajada de China en Washington.

“Ahora, la parte estadounidense vuelve a utilizar su viejo truco. Ignorando el informe de la misión conjunta de la OMS y China, elige que su comunidad de inteligencia elabore un informe en su lugar. ¿Cómo es posible que esto tenga una base científica y un rastreo de origen fiable?”

La comunidad de inteligencia de EE.UU. llegó a una evaluación no concluyente sobre el origen del covid-19 tras una investigación de 90 días ordenada por el presidente Joe Biden, según un resumen no clasificado de la investigación hecho público el viernes. El informe dejaba abierta la posibilidad de que el virus se hubiera filtrado de un laboratorio de la ciudad de Wuhan, así como la teoría de que el virus pasara de los animales a los humanos.

El comunicado sostenía que Estados Unidos estaba tratando de “estigmatizar” a China acusándola de no ser transparente sobre los orígenes de la enfermedad.

“Desde el brote de covid-19, China ha adoptado una actitud abierta, transparente y responsable. Hemos hecho pública la información, hemos compartido la secuenciación del genoma del virus y hemos cooperado a nivel internacional para luchar contra la enfermedad, todo ello a la mayor brevedad posible”, reza el comunicado del 27 de agosto.

China se ha negado repetidamente a compartir información relacionada con el brote inicial de coronavirus en Wuhan, y el viernes repitió su propia acusación infundada de que el virus podría haber emanado de un laboratorio militar de Estados Unidos en Fort Detrick.

“En lugar de averiguar primero lo que ocurrió en sus propios laboratorios, EE.UU. sigue lanzando lodo a los demás”, decía la declaración, que pedía una investigación de la OMS sobre el laboratorio estadounidense. La declaración concluía alegando que el informe de los servicios de inteligencia no había dado la respuesta que Estados Unidos quería. “Continuar con ese esfuerzo también será en vano, porque su tema es simplemente inexistente y anticientífico”, decía la declaración.

