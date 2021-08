El nuevo programa de Jon Stewart ya tiene fecha de lanzamiento

CNN en Español

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Ya sabemos cuándo volverá Jon Stewart a las pantallas. Bueno, es decir, a las transmisiones en streaming. “The Problem with Jon Stewart”, la nueva serie de actualidad del comediante se estrenará en Apple TV+ el 30 de septiembre, según informó la compañía este lunes. La serie se estrenará globalmente en entregas quincenales, en lugar de una oferta de atracones de una sola vez. El programa también se complementará con un podcast.

Daniel Craig habría ganado más de US$ 100 millones gracias al streaming

Apple describe “The Problem” como “una serie de varias temporadas sobre un solo tema, que profundiza en los temas más importantes que actualmente forman parte de la conversación nacional”. Eso incluirá al expresentador del “Daily Show” entrevistando a aquellos “impactados por el tema” así como a “aquellos que tienen una mano en la creación del impacto”.

“Juntos, discutirán los pasos tangibles que pueden conducir a una solución a futuro”, dijo Apple el lunes. “El podcast de la serie ampliará la conversación de cada episodio, con miembros del personal de todo el programa que nos traerán entrevistas con activistas en el espacio, los hechos sobre el tema, y sí, muchas bromas”.

Coming to Apple TV+ September 30th and never in theaters simultaneously. https://t.co/2TUpwAMt2b pic.twitter.com/ZYwFR4XFl3 — The Problem With Jon Stewart (@TheProblem) August 30, 2021

Será la primera vez que Stewart presente su propio programa desde que dejó “The Daily Show” de Comedy Central en 2015.

Cómo Jon Stewart cambió la política de EE.UU.

“The Problem” es una gran jugada de Apple TV+, que se lanzó en noviembre de 2019. El servicio es la primera incursión del gigante tecnológico en el mundo de la televisión en streaming y hasta ahora Apple ha conseguido destacar entre sus muchos rivales gracias a series como “Ted Lasso” y películas como “Coda”.

La incorporación de Stewart ayudará a que Apple sea un competidor aún mayor en el mercado. Stewart no es solo un presentador aclamado por la crítica, ya que ganó múltiples Emmy a lo largo de sus 16 años en “The Daily Show”, también es un precursor de la comedia que ayudó a transformar el mundo de la televisión nocturna.

Apple también publicó un avance de la serie que muestra a Stewart preparando su elegante traje y corbata para el programa. Sin embargo, Stewart se asusta de su propio reflejo en el espejo cuando ve su cara barbuda.

“¿Qué demonios le pasó a mi cara?” grita Stewart en el video.

Luego se toma un tiempo, suspira y se pregunta: “¿Por qué volvería a un medio visual?”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.