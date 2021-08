Cómo manejar las finanzas después de la muerte de un ser querido

CNN en Español

Mariana Toro

(CNN) — Hacer frente a la pérdida de un ser querido puede resultar difícil. Y, en muchos casos, tener que lidiar con sus asuntos financieros puede hacerlo más difícil aún.

Es por esa razón que muchos expertos financieros y abogados recomiendan que la gente ponga sus finanzas en orden antes de que sea demasiado tarde.

“Un poco de tiempo y esfuerzo dedicados a la planificación ahora pueden salvar a tu familia de muchos problemas en el futuro”, dijo Rachael Burns, planificadora financiera certificada de True Worth Financial Planning.

“Sin un plan, tus deseos pueden malinterpretarse, creando un conflicto entre los miembros de la familia sobre quién está a cargo o quién recibe qué bienes”.

Pero si tu ser querido fallece sin un plan establecido, estos seis pasos te ayudarán a navegar el proceso sin problemas.

1. Busca ayuda

Hacer frente a la pérdida puede ser estresante y abrumador. Las olas de dolor pueden golpear en cualquier momento, lo que hace que cuidar de las finanzas sea aún más desafiante.

“No tienes que hacerlo solo”, dijo Daniel Kopp, planificador financiero certificado y fundador de Wise Stewardship Financial Planning, que se especializa en ayudar a viudas y viudos.

Considera trabajar con un profesional financiero, como un asesor financiero o un planificador, para que te ayude a tomar algunas de las decisiones importantes o más emocionales, como vender una casa o cambiar de trabajo. También pueden ayudarte a navegar por elementos como seguros de vida y de salud, impuestos o incluso elaborar un plan sobre cómo administrar mejor tu dinero en el futuro.

Para encontrar a alguien que pueda ayudar, comienza con recomendaciones de familiares, amigos o colegas. También puedes utilizar una búsqueda de asesores en línea o localizar un asesor a través de asociaciones profesionales, como la Asociación de Planificación Financiera o la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales.

También podría valer la pena buscar un consejero de duelo, quien puede ayudarte a navegar a través de tus sentimientos y duelo.

“Comprende que este será un proceso para determinar cómo se verá la nueva normalidad”, dijo Kopp.

Escuchar mejor a tus seres queridos podría proteger su salud cerebral, encuentra un estudio

2. Obtén certificados de defunción

Uno de los documentos más importantes que necesitarás después de la muerte de un ser querido es el certificado de defunción. Los certificados de defunción sirven como prueba legal cuando intentas tomar el control de los asuntos financieros en nombre de un difunto, como cerrar ciertas cuentas financieras, transferir propiedades o solicitar beneficios de seguro.

Puedes solicitar un certificado de defunción a través de la funeraria que se encarga de los arreglos o de la oficina de registros vitales de tu estado. Solo asegúrate de solicitar varias copias.

“Todas las instituciones financieras solicitarán una antes de procesar cualquier solicitud”, dijo Burns.

Incluso la muerte de un ser querido se puede superar 18:45

3. Notifica a las instituciones

Una vez que hayas obtenido el certificado de defunción, comienza a notificar a las instituciones correspondientes de inmediato.

Esto puede incluir el empleador de la persona, la Administración del Seguro Social, las compañías de seguros de vida, los bancos o las agencias de crédito.

4. Identifica y reúne los documentos financieros

Tómate el tiempo para ubicar y reunir los documentos financieros de tu familiar. Parte de la información común que necesitarás incluye: estados de cuenta bancarios y de inversión, estados de cuenta de jubilación, pólizas de seguro, estados de cuenta de hipotecas y préstamos, servicios públicos, declaraciones de impuestos y facturas.

“Esto puede ser complicado ya que muchas declaraciones se envían electrónicamente”, dijo Burns.

En este caso, también querrás rastrear las contraseñas o cuentas digitales cuando recopiles documentos financieros o de planificación patrimonial. Y asegúrate de cerrar todas las cuentas apropiadas del difunto, como cuentas bancarias o de valores, y cualquier suscripción recurrente que pueda haber tenido.

5. Liquida todas las deudas

Las deudas generalmente las paga el patrimonio. Pero, en algunos casos, los familiares sobrevivientes pueden verse obligados a pagar las deudas restantes. Por ejemplo, cualquier préstamo cofirmado con el difunto o una deuda garantizada, como una hipoteca o un préstamo para el automóvil. Por lo general, la persona que hereda los activos, como una casa o un automóvil, seguirá haciendo los pagos de la deuda o vendiendo esos activos para liquidar el préstamo.

Por otro lado, las deudas no garantizadas, como las de tarjetas de crédito, pueden eliminarse. Generalmente, la deuda de la tarjeta de crédito la paga el patrimonio.

“Si no hay suficiente dinero en el patrimonio para pagar las tarjetas de crédito u otras deudas no garantizadas, la familia generalmente no es responsable y los acreedores no tienen suerte”, dijo Burns.

Sin embargo hay algunas excepciones.

Si tú o un miembro de tu familia es titular de una cuenta conjunta o cofirmante de un préstamo o crédito, aún eres responsable de pagar la deuda.

No importa el escenario, asegúrate de hacer lo siguiente: deja de usar las tarjetas de crédito (si eres un usuario autorizado), notifica a las compañías de tarjetas de crédito y advierte a las tres oficinas de crédito al consumidor que tu ser querido ha fallecido.

El pago de la deuda médica o los préstamos estudiantiles después de la muerte de una persona puede variar. Al igual que con las deudas de tarjetas de crédito, las deudas médicas son pagadas por el patrimonio. Los sobrevivientes generalmente no son responsables, pero eso es determinado en última instancia por las leyes estatales y si el patrimonio del difunto es insolvente (cuando las deudas del difunto superan el valor total de los activos). En estos casos, la deuda médica generalmente se cancela.

La deuda de los hogares estadounidenses se disparó a casi US$ 15 billones en el último trimestre

En cuanto a los préstamos estudiantiles, depende del tipo de préstamo. Los préstamos federales para estudiantes generalmente se cancelan después de que se proporciona la prueba de defunción. Los préstamos privados para estudiantes dependen de la política del prestamista privado. En algunos casos, los préstamos privados para estudiantes se cancelan, pero en el caso de que haya un codeudor, esa persona será responsable de los pagos restantes.

6. Planifica con anticipación

Hablar sobre la planificación para el final de la vida puede resultar incómodo y una conversación que podrías tener la tentación de evitar. Pero también puede ser muy valioso.

“Prepararte con anticipación puede ser el acto final de amor con tus seres queridos”, dijo Kopp.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.