ANÁLISIS | Biden intenta un reinicio tras una semana de pesadilla en Kabul

Mariana Toro

(CNN) — El presidente Joe Biden quiere convencer a los estadounidenses de que está a cargo y comprende la angustia causada por una semana de caos políticamente dañino en Kabul desatada por su fallido plan de retirada de Afganistán.

Biden busca retomar la iniciativa y pintar un cuadro de un comandante en jefe que está manejando la crisis, después de días en los que parecía superado por acontecimientos nefastos, desafiante sobre sus decisiones, indiferente al sufrimiento de los civiles afganos y más en modo de culpar a otros que de asumir responsabilidad

“Estamos trabajando duro y tan rápido como podemos para sacar a la gente”, dijo Biden en un discurso televisado a la nación el domingo que intentó replantear la confusión y señalar mejoras reales en los esfuerzos de rescate, pero también protección contra posibles retrocesos en una situación de seguridad tensa en medio de amenazas terroristas en Kabul.

“Nuestra determinación de llevar a todos los ciudadanos estadounidenses a casa y evacuar a nuestros aliados afganos es inquebrantable”, dijo el presidente, luego de cancelar un fin de semana en Delaware para permanecer cerca de sus equipos de seguridad nacional y gestión de desastres.

Sus comentarios, que aún plantearon más preguntas cuando un funcionario aclaró más tarde las declaraciones de Biden sobre la expansión de una zona segura alrededor del aeropuerto de Kabul, tenían una fuerte sensación de reinicio político después de una semana en la que imágenes de helicópteros despegando de la embajada de EE.UU. en Kabul proyectaban la impresión de una retirada humillante después de una guerra de 20 años que terminó en derrota.

Rara vez ha habido un momento en esta presidencia en el que la confianza en la palabra del presidente y su veracidad haya sido más importante. El auge de la variante delta del covid-19 en todo el país ahora promedia 150.000 nuevos casos por día, seis semanas después de que Biden declarara su independencia parcial del virus. Si bien el presidente tiene poco control sobre los estadounidenses que se negaron a vacunarse y quedaron vulnerables a la enfermedad, la prolongación de la emergencia amenaza la economía y las perspectivas demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022. Mientras tanto, millones de niños estadounidenses en edad escolar están regresando a clases presenciales en medio de una guerra política por las mascarillas y con padres frenéticos preocupados por un virus que ahora representa una mayor amenaza para los niños.

Y Biden comienza la semana con otro dolor de cabeza cuando la Cámara de Representantes vuelve a considerar un plan de infraestructura bipartidista y un plan de gasto de US$ 3,5 billones que expuso fuertes divisiones en la bancada demócrata. A medida que se examina su habilidad como estadista en el extranjero, las tensiones demócratas pondrán a prueba las habilidades políticas nacionales del presidente que se destacaron al obtener ambas medidas en el Senado 50-50.

Un momento crítico en la evacuación de Afganistán

El informe punto por punto de Biden sobre el esfuerzo de rescate estadounidense en expansión desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca se produjo después de que también proyectara autoridad para abordar las inundaciones fatales en Tennessee y el impacto de la tormenta tropical Henri. Sus comentarios sobre las inundaciones que mataron a 21 personas y la tormenta que azotó el noreste fueron particularmente conmovedores. Y su decisión de hablar en detalle sobre esos dos desafíos antes de su actualización sobre Afganistán puede haber sido un indicio de que la Casa Blanca cree que las tragedias que se desarrollan en suelo estadounidense pueden preocupar a los estadounidenses más que las que se desarrollan alrededor del mundo.

Aún así, el profundo peligro de la evacuación de Afganistán y el impacto que podría tener en la suerte política de Biden se subrayó cuando advirtió que la filial afgana de ISIS representaba una amenaza para las fuerzas estadounidenses y aquellos que quieren huir.

“Todos los días tenemos tropas en tierra. Estas tropas, civiles inocentes en el aeropuerto, enfrentan el riesgo de un ataque de ISIS-K desde la distancia”, dijo Biden. Esa realidad refleja la vulnerabilidad fundamental no solo de las tropas estadounidenses, sino que la propia posición política del presidente depende de acontecimientos que escapan a su control en Afganistán.

Después del impresionante colapso del Estado afgano y la marcha victoriosa de los talibanes hacia Kabul, la Casa Blanca tuvo que soportar días de cobertura mediática poco halagadora y especulaciones sobre el impacto del fiasco en la reputación de liderazgo de Biden y sus perspectivas políticas inmediatas.

Pero si el puente aéreo de EE.UU. continúa sin incidentes en los próximos días, todos los que necesiten ser evacuados pueden salir de Afganistán y las tropas estadounidenses salen sin víctimas, el peor daño a la reputación de Biden puede evitarse en Estados Unidos, si no entre aliados consternados en el extranjero. A pesar de toda la confusión, la evacuación podría terminar siendo considerada un éxito.

Sin embargo, queda por ver si el informe optimista de Biden, alrededor de 28.000 personas volando desde Kabul desde el 14 de agosto y la voluntad de rescatar a todos los que lo necesiten refleja con precisión los hechos en el terreno donde miles de personas están apretujadas en el aeropuerto de Kabul y miles más esperan afuera, según fuentes de CNN.

Varias veces la semana pasada, la imagen optimista de los eventos ofrecida por la Casa Blanca fue contradicha por los informes de testigos presenciales en la capital afgana, lo que generó dudas sobre la franqueza de Biden o su dominio de una situación caótica. Hubo nuevas preguntas sobre este tema el domingo. El presidente dio a entender que las tropas estadounidenses habían expandido una zona segura alrededor del aeropuerto y dio la impresión de que ahora estaban llevando a cabo operaciones no especificadas para sacar a los ciudadanos que no podían llegar a los puntos de entrada allí. Pero un alto funcionario de la administración aclaró más tarde que son los talibanes los que van a abrir nuevos puntos de entrada y que las operaciones estadounidenses en el aeropuerto no se han modificado ni ampliado.

Retroceso político

Las luchas de Biden la semana pasada parecen haber causado ya cierta erosión política, aunque también apoyan los argumentos de que su presidencia no es completamente rehén de los eventos en Afganistán hasta ahora. En una encuesta de NBC News publicada el domingo, su índice de aprobación bajó al 49%, frente al 53% en abril, aunque sigue siendo mejor que cualquier cosa que haya logrado el expresidente Donald Trump. Pero solo el 25% aprobó cómo logró la retirada de Afganistán. Mientras tanto, una encuesta de CBS News mostró que el 74% de los estadounidenses pensaba que la retirada había ido muy o algo mal.

Y el presidente enfrenta algunas decisiones políticas dolorosas la próxima semana. Todavía está lejos de estar seguro de que, con los talibanes en control, podrá sacar a todos los ciudadanos estadounidenses o traductores afganos y otros que trabajaron con las fuerzas estadounidenses. Hubo informes el domingo, por ejemplo, de que el personal local de la embajada estadounidense ahora abandonada no tenía forma de atravesar los cordones talibanes para llegar a los vuelos de evacuación en el aeropuerto.

Biden dijo que hubo discusiones dentro de la administración sobre la extensión de su fecha límite del 31 de agosto para que finalice la operación.

Cualquier decisión de poner fin al puente aéreo antes de que salgan todos los estadounidenses y afganos elegibles para ir a Estados Unidos provocaría un torrente de críticas en Washington. Pero el esfuerzo de rescate se está llevando a cabo al filo de la navaja, depende de la cooperación tácita de los talibanes fundamentalistas y es un objetivo de los grupos terroristas.

“Una gran nación es una nación que cumple su palabra”, advirtió el senador republicano Ben Sasse de Nebraska en Fox News Sunday.

“Estamos hablando de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para proteger a los estadounidenses. Lucharon mano a mano con nuestras tropas y les hicimos promesas”, continuó Sasse.

Los republicanos buscan utilizar la crisis para crear una narrativa de que Biden es incompetente y ampliar la crítica a su manejo de las políticas fronterizas, el resurgimiento de la pandemia y la economía.

Biden insiste en que tenía razón al abandonar la guerra en Afganistán

Si bien las declaraciones de Biden parecían ser una aceptación tácita por parte de la Casa Blanca de que algunas de las críticas de la semana pasada tenían fundamento, Biden no ofreció concesiones en su punto más amplio: que tiene razón en terminar la guerra.

“La pregunta es ¿cuándo es el momento adecuado para irse?”, dijo el domingo, después de sacar una tarjeta de su bolsillo que enumeraba las 2.448 muertes en combate en Afganistán y los más de 20.000 heridos. “No voy a enviar a tu hijo y a tu hija a luchar en Afganistán”, dijo el presidente en un llamado directo a los espectadores estadounidenses. También insistió en que la historia reivindicaría su decisión como lógica, justa y racional.

“Mi trabajo es emitir juicios, mi trabajo es emitir juicios que nadie más puede o hará”, dijo el presidente.

Biden y los comentaristas liberales que lo apoyan han tratado repetidamente de difuminar la distinción entre el caos de la retirada y la decisión de irse. También han retratado a los críticos de Biden como deseosos de prolongar una guerra desesperada.

Pero los relatos más precisos de sus fallas de liderazgo se enfocaron directamente en las fallas de la administración para predecir la caída de Kabul, el colapso de las fuerzas armadas de Afganistán y la falta de preparación y número suficiente de tropas para un rescate masivo de estadounidenses y otros desde el puente aéreo.

Biden no ha sido responsabilizado por las decisiones estratégicas de tres presidentes anteriores que llevaron a la derrota en Afganistán, como afirman algunos de sus partidarios. Y críticas honestas han incluido detalles de la hipocresía de exfuncionarios de la administración de Trump como el exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien negoció un plan para una retirada de Estados Unidos aún más temprana con los talibanes en un acuerdo que incluía la liberación de prisioneros extremistas que han engrosado las filas de los talibanes en el país. En el último ejemplo de su hábito de ponerse del lado de los enemigos de Estados Unidos que amenazan a sus oponentes políticos, Trump elogió extrañamente al grupo fundamentalista en un mitin el sábado por la noche en Alabama, y los elogió como “luchadores duros, grandes negociadores”.

Algunos republicanos a favor de Trump y comentaristas de los medios conservadores ya han comenzado a cuestionar la idea de que Estados Unidos acepte a miles de refugiados afganos, lo que genera calumnias conocidas sobre la posibilidad de que puedan tener vínculos con terroristas. Aparentemente, con esto en mente, Biden dijo que ningún avión volaba directamente desde Kabul a suelo estadounidense. Y dijo que todos los afganos elegibles para ingresar a Estados Unidos estaban siendo sometidos a un examen de seguridad.

En uno de los giros más sorprendentes de esta crisis, la empatía característica de Biden fue fugaz después de las desgarradoras escenas en el aeropuerto de Kabul cuando los civiles afganos se aferraron a los aviones estadounidenses y varios cayeron y murieron después del despegue.

Pero el domingo, dijo que le “duele el corazón” por las imágenes de la televisión y que los veteranos estadounidenses le habían hecho un llamado para salvar a sus antiguos traductores. Muchos de esos veteranos habían criticado la falta de preparación del esfuerzo de retirada de Estados Unidos.

“Es desgarrador. Lo vemos, lo sentimos. No se puede mirar y no sentir”, dijo Biden, refiriéndose a la difícil situación humanitaria de los afganos.

El presidente prometió dar la bienvenida en Estados Unidos a los afganos que ayudaron a Estados Unidos en su guerra más larga “porque eso es lo que somos. Eso es lo que es Estados Unidos”.

Si bien la posición política de Biden puede depender de completar la salida de Estados Unidos de Afganistán sin bajas estadounidenses graves y de que todos los estadounidenses regresen a casa, es probable que los socios del país en el extranjero –y la historia– también lo juzguen por cuánto se cumpla esa promesa.

