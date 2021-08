“Esta gente estaba en mal, mal estado”. Una mirada al interior de una biblioteca de Florida convertida en sitio de tratamiento de covid-19

CNN en Español

(CNN) — La escena en la biblioteca pública principal de Jacksonville era inquietante, recordó Louis López. Mientras esperaba un tratamiento con anticuerpos monoclonales contra el covid-19, vio personas tan enfermas que ni siquiera podían estar de pie.

“Esta gente estaba en mal, mal estado”, dijo. Su experiencia el miércoles en la biblioteca, establecida por el estado como un lugar para el tratamiento, lo ha hecho aún más agradecido de estar completamente vacunado.

“Perdí a dos primos con covid en San Diego”, le dijo a CNN en una entrevista. “Si no estuviera vacunado, no tengo ninguna duda de que me habría llevado”.

López ha estado enfermo con covid-19 durante más de una semana con síntomas que incluyen glándulas inflamadas y secreción nasal. Cuando una migraña persistente empeoró, se inscribió en una cita para recibir un tratamiento con anticuerpos monoclonales que él y muchos otros floridanos han escuchado que promueve al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en los últimos días.

“No espere hasta que necesite ser hospitalizado”, dijo DeSantis el miércoles mientras visitaba una instalación en West Palm Beach. “Hágalo temprano, ingrese y la gente lo hace bien y, obviamente, manténgase fuera del hospital, pero resuelve los síntomas para muchas personas muy rápidamente hasta donde se sienten mucho mejor y tal vez no estaban en un nivel hospitalario inicialmente, pero sintieron síntomas, esto tiene una gran oportunidad para realmente resolverlo y creo que resolverlo de una buena manera”.

López dijo que llegó a la biblioteca poco antes de su cita del mediodía y pasó más de dos horas con decenas de personas esperando para recibir el tratamiento.

“A medida que pasaba el tiempo, empezaron a llegar más personas. Y se hizo evidente que acudían sin cita previa. Algunas de las personas que entraban estaban realmente enfermas”, dijo López a Don Lemon de CNN el jueves.

Pacientes de covid-19 esperan tratamiento en una biblioteca de Jacksonville.

Esperando tratamiento en la biblioteca

Una mujer en la fila estaba tan enferma que ni siquiera podía estar de pie, dijo López. Como no podía pararse, dijo que ella se arrastró hasta la pared. Los miembros del personal proporcionaron batas de papel a algunos pacientes porque hacía frío. A una persona, dijo López, se le dio una silla de ruedas porque no podía moverse.

“Realmente dejó muy claro la gravedad de esto”, dijo López. “No solo eso, sino la seriedad de esto”.

Las bibliotecas son normalmente lugares de soledad y silencio. El miércoles, sin embargo, López describió un sonido persistente de llanto y gemidos de dolor de algunos de los que buscaban tratamiento.

“Fue entonces cuando realmente pensé, ‘Esto era, cuando leí que esto mata'”, dijo. “Si mueres por culpa del covid, no solo estarás solo, sino que vas a sufrir mucho. Realmente me ilustró eso”.

Su esposa Suzanne compartió una foto en Reddit que tomó mientras estaba en la fila. Ver y escuchar sobre la escena en la biblioteca llevó las cosas al límite para ella, y dijo que todo el calvario ha sido estresante.

“No tiene por qué ser así”, dijo. “La gente no tiene por qué estar tan enferma”.

López dijo que ahora solo tiene dolor de cabeza después de recibir el tratamiento con anticuerpos monoclonales, y le dio crédito al personal que administró los tratamientos.

“Estaban haciendo todo lo posible con lo que tenían en ese momento. Se notaba que todo era nuevo. Era una situación nueva. Todo es caótico. Pero fueron absolutamente fabulosos, y me quito el sombrero ante ellos”, dijo.

El lugar en Jacksonville es uno de los ocho sitios patrocinados por el estado en Florida.

Lauren Mascarenhas y Travis Caldwell de CNN contribuyeron a este informe.

