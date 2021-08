Cardenal antivacunas en EE.UU. está hospitalizado y con un ventilador

CNN en Español

(CNN) — El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke ha sido hospitalizado con covid-19 y conectado a un ventilador, según un tuit publicado el fin de semana desde su cuenta oficial.

En un tuit del 10 de agosto, Burke, un crítico de la vacunación contra el covid-19, anunció que había dado positivo por coronavirus y dijo: “Gracias a Dios, estoy descansando cómodamente y recibiendo una excelente atención médica”.

No está claro si el cardenal Burke, que tiene poco más de 70 años, ha sido vacunado contra el covid-19.

Burke, un cardenal prelado de la Iglesia Católica Romana, tenía programado participar en varias misas durante las últimas semanas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en La Crosse, Wisconsin, que fue fundado por Burke.

Estaba programado para celebrar la misa el 5 de agosto, según un tuit de la cuenta del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe que ya ha sido eliminado.

El video más reciente en la página de YouTube del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de Burke celebrando la misa es del 30 de julio.

CNN se ha comunicado con el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para comentar y confirmar la última vez que Burke celebró la misa, pero aún no ha recibido respuesta.

En una homilía pronunciada en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en diciembre de 2020, Burke se refirió al covid-19 como el “misterioso virus de Wuhan” y dijo que “ha sido utilizado por ciertas fuerzas, contrarias a las familias y a la libertad de estados, para avanzar en su agenda malvada”.

En mayo de 2020, Burke habló en el Foro de la Vida de Roma y dijo: “La vacunación en sí no puede imponerse de manera totalitaria a los ciudadanos. Cuando el Estado adopta tal práctica, viola la integridad de sus ciudadanos. Si bien el Estado puede proporcionar regulaciones para la salvaguarda de la salud, no es el máximo, no es el máximo proveedor de salud, Dios lo es. Todo lo que el Estado proponga debe respetar a Dios y su ley”.

Burke también repitió afirmaciones infundadas en sus comentarios en el Foro de la Vida de Roma, incluso transmitiendo el punto de vista continuamente refutado de que las vacunas contra el covid-19 pueden llevar microchips ocultos que hacen que las personas vacunadas sean susceptibles al control del gobierno.

“Hay cierto movimiento para insistir en que ahora todo el mundo debe vacunarse contra el coronavirus covid-19, e incluso que se debe colocar una especie de microchip debajo de la piel de cada persona, para que en cualquier momento pueda ser controlados en materia de salud y de otros asuntos que sólo podemos imaginar como un posible objeto de control por parte del Estado”, alegó Burke.

El comentarista de religión de CNN, el padre Edward Beck, caracterizó el lunes estos puntos de vista conservadores como “valores atípicos” y dice que no son comunes entre las personas con las que se encuentra con regularidad.

“Creo que para la mayoría de los católicos, el cardenal Burke y algunos otros obispos de extrema derecha son vistos como atípicos, especialmente en este tema. Así que, aunque tienen algunos seguidores que escuchan lo que dicen, yo no creo que de ninguna manera sea la mayoría, o que tengan una gran influencia en lo que dicen”, dijo el padre Beck.

“Estoy trabajando en tres parroquias, prácticamente todas las personas con las que hablé se están vacunando, si no se están vacunando es por razones de salud, no es porque la iglesia esté diciendo algo que los haga dudar. Entonces, realmente no creo que las posiciones del cardenal Burke y los de su clase en este momento estén teniendo un gran efecto en la mayoría de los católicos romanos”, agregó el padre Beck.

Burke ha sido un crítico del papa Francisco y fue reasignado del tribunal superior del Vaticano a un puesto inferior en 2014.

