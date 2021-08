El Gobierno federal envió respiradores a Florida, pero el gobernador DeSantis dice que no tiene conocimiento del envío

CNN en Español

(CNN) — El Gobierno de Biden envió cientos de respiradores a Florida en los últimos días, mientras el estado responde a un nuevo y dramático aumento de casos de covid-19 y hospitalizaciones, confirmó a CNN un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero el gobernador republicano Ron DeSantis asegura que no está al tanto del envío.

Un funcionario de la administración de salud confirma que la Reserva Nacional Estratégica o Strategic National Stockpile (SNS, por sus siglas en inglés) envió 200 respiradores artificiales y 100 kits de cánulas nasales de alto flujo al estado de Florida “a principios de esta semana”. El SNS envía equipos cuando recibe solicitudes de los estados y sus departamentos de salud, según el funcionario.

A pesar de eso, DeSantis dijo a los periodistas el martes que no estaba al tanto de la solicitud de los suministros médicos.

“Honestamente dudaría que eso sea cierto, pero lo buscaré porque tenemos mucho material que hemos almacenado durante el último año y medio a través del Departamento de Gestión de Emergencias”, dijo DeSantis cuando un reportero le preguntó sobre una solicitud del estado para los suministros adicionales.

Continuó: “No he recibido ninguna solicitud en mi escritorio. No he sido notificado de eso. Pero están en contacto con los hospitales, estoy personalmente en contacto con los directores generales de muchos de los principales hospitales”.

La oficina de DeSantis dijo a CNN el miércoles que la solicitud no pasó por su oficina.

“La primera vez que había oído hablar de ello fue cuando ese periodista le preguntó. También puedo confirmar que nadie en la Oficina Ejecutiva del Gobernador estuvo involucrado o al tanto de la solicitud”, dijo Christina Pushaw, secretaria de prensa de DeSantis.

Florida reportó el viernes 134.506 nuevos casos de covid-19 en la última semana, más que en cualquier otro período de siete días durante la pandemia. Y la media de nuevos casos diarios en Florida durante las dos últimas semanas es un 107% superior a la del periodo anterior de dos semanas, según los datos del lunes de la Universidad Johns Hopkins.

Los demócratas, incluido Biden, han arremetido contra DeSantis en los últimos días después de que el gobernador emitiera un decreto que ordena al Departamento de Educación y al Departamento de Salud de Florida que emitan normas de emergencia que den a los padres la potestad de elegir si sus hijos llevan o no mascarillas en clase, algo que el presidente calificó de “mala política sanitaria”. Más tarde, DeSantis defendió su decreto y contraatacó a Biden, diciendo: “Soy el gobernador que responde al pueblo de Florida, no a los burócratas de Washington”.

El gobernador también lanzó una advertencia a Biden el martes después de que el presidente dijera que su administración estaba estudiando si tenía la autoridad presidencial para intervenir en el asunto. DeSantis dijo que cualquier intervención del gobierno federal “sería muy inapropiada”.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, criticó el martes a DeSantis, quien es ampliamente visto como un aspirante a la presidencia en 2024, después de que la oficina del gobernador dijera un día antes que la junta estatal de educación podría proceder a retener los salarios de los superintendentes y miembros de la junta escolar que no respeten su decreto.

El principal asesor de Biden dijo a Anderson Cooper de CNN en “AC360” que el gobernador debería “apartarse del camino de los educadores que quieren mantener a sus hijos seguros”.

Klain también confirmó que la administración está buscando formas de compensar posiblemente a cualquier funcionario que pierda su salario si DeSantis sigue su amenaza de retener el salario de las personas que promueven los mandatos de máscara en las escuelas. La medida sería una escalada significativa en el ida y vuelta entre la Casa Blanca y DeSantis sobre su respuesta a los últimos aumentos.

